FC Bayern-News: Kane warnt vor angeschlagenem United

FC-Bayern-News vom 19.9.2023

+++ Kane warnt vor angeschlagenem United: "Solche Mannschaften sind gefährlich" +++

Bayern Münchens Superstar Harry Kane hat den Rekordmeister vor dem angeschlagenen Team von Manchester United gewarnt. Die Bayern erwarte am Mittwoch zum Auftakt der Champions League "ein schweres Spiel. Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen", sagte Kane bei Sports Illustrated.

ManUnited mit dem früheren Bayern-II-Coach Erik ten Hag befindet sich derzeit in der Krise. Dennoch müsse man "auf sie vorbereitet sein", ergänzte Englands Teamkapitän. Und natürlich wolle der FC Bayern "die Zuschauer so früh wie möglich hinter uns bringen und das Spiel mit viel Intensität angehen", meinte Kane: "Die Champions League ist immer etwas Besonderes, und mein erstes Spiel mit Bayern München wird mir in Erinnerung bleiben – also hoffe ich, dass es positiv verläuft."

Positiv verläuft bisher schon die Zusammenarbeit des 30-Jährigen mit seinem neuen Trainer Thomas Tuchel. "Er ist ein wirklich guter Typ und hat großartige Ideen: wie wir spielen wollen und uns aufstellen wollen. Unsere Beziehung ist gut und ich denke, dass sich das mit der Zeit noch weiterentwickeln wird, wenn wir uns noch besser kennenlernen", sagte der 100-Millionen-Einkauf und fügte an: "Er ist einer der Top-Trainer weltweit und pusht mich – und alle anderen Spieler –, uns zu verbessern."

+++ Matthäus-Forderung an Tuchel: "Kimmich stark machen" +++

Lothar Matthäus fordert von Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel einen anderen Umgang mit Joshua Kimmich ein. Dieser sei nicht irgendein Spieler, sondern einer der drei Kapitäne im Team des FC Bayern und der Sprecher der jungen Generation.

Kimmich interpretiere "die Sechser-Position vielleicht anders als Thomas Tuchel es gerne hätte. Er ist nicht der Typ Javi Martinez, aber solange ich keinen anderen habe oder bekommen habe, muss ich als Trainer Kimmich stark machen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Tuchels Vorstellungen könne er nachvollziehen, "aber was will er dann mit Kimmich machen? Kimmich ist kein Achter wie Goretzka und kein Zehner wie Musiala oder Müller. Man muss ihn seinen Stärken entsprechend effektiv einsetzen, auf der Sechs oder auf der Zwei", betonte der Weltmeisterkapitän von 1990: "Als Trainer verlierst du deinen Spieler, wenn du ihm nicht mehr das Vertrauen schenkst."

Kimmichs Auswechslung gegen Leverkusen "war das i-Tüpfelchen auf die ganze Geschichte, die ihn in den vergangenen Monaten verfolgt hat. Solche Geschichten sind zwar schön für die Medien, aber eine, die Bayern München nicht braucht", unterstrich Matthäus.

+++ Ex-Bayer Hargreaves: Manchester United wird international mehr beachtet +++

Der frühere englische Nationalspieler Owen Hargreaves sieht Manchester United in der öffentlichen Wahrnehmung noch einen Tick vor Bayern München. "Bayern ist ein Riesen-Verein, aber wenn ich irgendwo auf der Welt unterwegs bin, und mich Leute auf Fußball ansprechen, sind es größtenteils United-Fans. Die englischen Vereine haben dank der weltweiten Vermarktung der Premier League eine größere Reichweite. Dadurch wird United international noch mehr beachtet", sagte Hargreaves vor dem Auftakt der Champions League am Mittwoch auf der Bayern-Homepage.

Der FC Bayern zeichne sich dagegen "durch das Familiäre aus. Von außen sieht der FC Bayern riesengroß aus, aber in seinem Inneren geht es sehr eng und familiär zu", so Hargreaves. Der heute 42-Jährige hat mit beiden Topklubs die Königsklasse gewonnen.

Für das Gruppenduell sieht der Ex-Profi die Münchner im Vorteil. "Ich denke, jeder weiß, dass Bayern aktuell in einer besseren Verfassung ist als Manchester. Bayern ist zu Hause schon Favorit, zumal sie sich mit Harry Kane nochmal toll verstärkt haben", sagte er.

FC-Bayern-News vom 18.9.2023

+++ Vor Bayern-Kracher: Aaron Wan-Bissaka fällt bei Manchester United aus +++

Während es vom Bayern-Training, mit der Rückkehr von Raphaël Guerreiro (29) und Kingsley Coman (27) äußerst positive Nachrichten gab und Manuel Neuer (37) der einzig Verbliebene im Lazarett ist, sieht es beim kommenden Gegner des Rekordmeisters personell eher dünn aus.

Manchester Uniteds Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka (25), bei der 1:3-Heimniederlage gegen Brighton erst fünf Minuten vor Schluss eingewechselt, zog sich gleich eine Oberschenkelverletzung zu und wird, das bestätigte der Verein, “mehrere Wochen” fehlen.

Damit wachsen die Probleme für den ehemaligen Trainer von Bayerns U23, Erik ten Hag. Für die rechte Defensivseite steht nur noch Diogo Dalot (24) zur Verfügung. Auf der gegenüberliegenden Flanke dürfte, nach den Verletzungen von Tyrell Malacia (24) und Luke Shaw (28), am ehesten Tottenham-Leihgabe Sergio Reguilón (26) beginnen.

+++ Nach Auswechsel-Frust: Kimmich trifft sich mit Brazzo auf der Wiesn +++

Prominenter Besuch im Käfer-Zelt auf der Wiesn: Am Sonntagabend hat es sich Joshua Kimmich zum 25-jährigen Jubiläum des "Almauftriebs" gut gehen lassen. Dies geht aus der Gästeliste hervor, die auch der AZ vorliegt. Interessant: An seiner Seite saß kein Geringerer als Hasan Salihamidzic!

Brazzo war zum Ende der vergangenen Saison von seinen Aufgaben als Sportvorstand entbunden worden. Anders als der ebenfalls geschasste Vorstandsboss trennte er sich von den Bayern aber im Guten.

Worüber sich Kimmich und Salihamidzic unterhalten haben, ist nicht überliefert. Ein Gesprächsthema dürfte aber das Topspiel der Bayern gegen Leverkusen am vergangenen Freitag gewesen sein. Der Mittelfeld-Chef wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt – und war damit augenscheinlich alles andere als begeistert. Den Führungstreffer durch Leon Goretzka verfolgte er daher ebenso wie den späten Ausgleich von Exequiel Palacios von der Bank aus.

+++ Ex-Bayern-Boss Kahn ledert gegen DFB +++

Der ehemalige Bayern-Boss Oliver Kahn hält die zur Aufarbeitung des Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar gegründete Taskforce des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für überholt. "Die Taskforce, die nach der blamablen WM in Katar durchaus Sinn machte, entwickelte sich im Zeitablauf eher zu einer Taskfarce", sagte der frühere Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München der "Sport Bild". Nachdem Rudi Völler sein Amt als DFB-Sportdirektor übernommen habe, seien wichtige Entscheidungen größtenteils ohne Einbeziehung aller Mitglieder getroffen worden. "Deshalb habe ich zuletzt mein Mitwirken auch nicht mehr als zielführend empfunden", sagte der 54-Jährige.

Am Sonntag hatten Karl-Heinz Rummenigge als Aufsichtsratsmitglied bei den Bayern und Oliver Mintzlaff, der Aufsichtsratsvorsitzende von RB Leipzig, ihren Rücktritt aus der Taskforce des DFB verkündet. Die Taskforce sei in wichtige Beschlüsse des DFB nicht eingebunden, teilweise nicht einmal informiert worden, kritisierte Rummenigge und nannte explizit die Personalie Andreas Rettig. Dieser war am Montag offiziell als neuer Geschäftsführer Sport des DFB vorgestellt worden.

+++ Guerreiro kehrt ins Teamtraining zurück - Coman nach Pause dabei +++

Neuzugang Raphaël Guerreiro ist nach seinem Muskelbündelriss in das Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der 29 Jahre alte Portugiese hatte sich in der Saisonvorbereitung an der rechten Wade verletzt und kam bislang noch nicht in einem Pflichtspiel für den deutschen Meister zum Einsatz. Nach der Einheit am Montag in München rückt das Debüt für den ablösefrei von Borussia Dortmund gekommenen Defensivspieler wieder näher.

Zwei Tage vor dem ersten Gruppenspiel der Saison in der Champions League am Mittwoch gegen Manchester United war auch Kingsley Coman wieder mit auf dem Platz dabei. Der französische Flügelspieler hatte beim 2:2 im Bundesliga-Spitzenspiel am Freitag gegen Bayer Leverkusen wegen muskulärer Probleme gefehlt.

+++ Bayern gegen Manchester United ohne Tuchel +++

Auf Bayern-Trainer Thomas Tuchel wartet ein ungewöhnlicher Champions-League-Abend. Zum Start in die neue Saison von Europas Fußball-Königsklasse ist der 50-Jährige beim Heimspiel der Münchner am Mittwoch (21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) gesperrt. Das ist die Folge von Tuchels Platzverweis im Viertelfinal-Rückspiel im April gegen Manchester City (1:1), als der FC Bayern nach dem 0:3 im Hinspiel ausschied.

Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich hatte dem aufgebrachten Tuchel in der hektischen Schlussphase erst die Gelbe Karte (84. Minute) und kurz darauf Gelb-Rot (86.) gezeigt. "Ich habe Gelb-Rot gekriegt für Reklamieren bei Ballwegschießen des Gegners", hatte Tuchel damals gesagt und moniert: "Zwei Dinge konnten das Niveau des Spiels nicht halten. Der Rasen, die Platzverhältnisse, haben dem Niveau nicht den nötigen Rahmen gegeben. Und leider der Schiedsrichter war Note sechs."

Wie Tuchel nun an der Seitenlinie für den Champions-League-Klassiker plant, kann er am Dienstag (14.30 Uhr) bei der obligatorischen Pressekonferenz berichten. Seine drei Co-Trainer sind Anthony Barry, Arno Michels und Zsolt Löw, der beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga am Freitag nach dem Schlusspfiff die Rote Karte sah. Das hat allerdings keine Auswirkungen für die Königsklasse. In der Bundesliga darf dann Tuchel am Samstag gegen den VfL Bochum wieder auf die Trainerbank - im Gegensatz zu Löw.

+++ Kane warnt vor Manchester: "Solche Mannschaften sind gefährlich" +++

Harry Kane hat vor dem Start des FC Bayern in der Champions League vor Auftaktgegner Manchester United gewarnt. "Ein schweres Spiel. Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen», sagte Kane in einem Interview von «Sports Illustrated». Als langjähriger Starstürmer von Tottenham Hotspur kennt er den Münchner Gegner für diesen Mittwoch (21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) bestens. Er freut sich auf seine Premiere in Europa mit dem neuen Club.

"Natürlich wollen wir am Mittwoch vor heimischer Kulisse die Zuschauer so früh wie möglich hinter uns bringen und das Spiel mit viel Intensität angehen. Die Champions League ist immer etwas Besonderes, und mein erstes Spiel mit Bayern München wird mir in Erinnerung bleiben – also hoffe ich, dass es positiv verläuft", sagte Englands Nationalmannschaftskapitän.

Manchester ist in der Premiere League in der unteren Tabellenhälfte platziert. Bayern belegt in der Bundesliga punktgleich mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen Rang zwei.

+++ Ballack: Kimmich nur als Rechtsverteidiger Weltklasse +++

Michael Ballack hat Joshua Kimmich als Weltklassespieler bezeichnet – allerdings nur auf der Position als Rechtsverteidiger. "Dass er beide Positionen spielen kann, hat er bewiesen. Weltklasse ist er für mich aber nur als Rechtsverteidiger, da ist er groß geworden mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Im Zentrum will er manchmal zu viel, das macht die Mannschaft mitunter anfällig", sagte der ehemalige Vize-Weltmeister dem "Kicker" (Montag).

Kimmich war im letzten Länderspiel unter Hansi Flick als Bundestrainer erstmals seit langer Zeit wieder als Rechtsverteidiger aufgestellt worden. Beim FC Bayern München spielt er unter Thomas Tuchel wie zuvor lange auch in der DFB-Auswahl im defensiven Mittelfeld. Tuchel hat aber in den vergangenen Wochen mehrfach geäußert, dass Kimmich nicht die ideale Besetzung für die Position sei. Beim 2:1 gegen Frankreich mit Rudi Völler als Interimscoach kam Kimmich wegen einer Verletzung nicht zum Einsatz. Kimmich selbst sieht sich am besten im zentralen Mittelfeld aufgestellt.

FC-Bayern-News vom 17.9.2023

+++ Nach 18. Geburtstag: Automatische Vertragsverlängerung bei Mathys Tel +++

Mathys Tel (18) gehört zu den Positiverscheinungen der bisherigen Saison. Zwar kommt der Franzose in dieser Bundesligasaison als Joker auf lediglich 54 Minuten. Aus diesen holte er jedoch ein Tor in Bremen, den Siegtreffer in Gladbach sowie die beinahe siegbringende Vorlage über Bayer Leverkusen heraus – ergibt insgesamt 18 Minuten pro Scorer.

Gut für den FC Bayern, dass sich Tels Vertrag nun automatisch verlängert hat: Er war vor einem Jahr minderjährig nach München gekommen und durfte damals vorerst nur für drei Jahre bis 2025 unterschreiben. Mit seinem 18. Geburtstag am 27. April hat sich das Arbeitspapier um zwei weitere Jahre verlängert, wie jetzt laut “kicker” herauskam.

Beim deutschen Rekordmeister freut man sich über die Erfolge des 18-Jährigen. “Mathys ist auf einem richtig guten Weg, er ist ja noch ein ganz junger Bursche. Ich bin sehr happy, dass er beim FC Bayern ist. Und er ist auch sehr happy, dass er bei uns ist”, lobte der neue Sportdirektor Christoph Freund (46).

FC-Bayern-News vom 16.9.2023

+++ Tuchel über Kimmich-Auswechslung: Medizinische Entscheidung +++

Thomas Tuchel hat die Auswechslung von Joshua Kimmich im Spitzenspiel des FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen mit einer Vorgabe der Ärzte begründet. "Die medizinische Maßgabe war ganz klar 60 Minuten - daran haben wir uns gehalten", sagte der Münchner Trainer nach dem 2:2 am Freitagabend in der Allianz Arena. Kimmich, der angeschlagen von der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt war und beim 2:1 gegen Frankreich am vergangenen Dienstag wegen muskulärer Probleme pausiert hatte, wirkte bei seinem Gang vom Feld so, als hätte er gerne weitergespielt.

"Natürlich, der Josh will immer drauf bleiben. Aber 60 Minuten waren das Maximum vom Arzt. Daran haben wir uns gehalten", bekräftigte Tuchel. "Es ist nicht die Phase der Saison, in der wir Muskelverletzungen riskieren - schon gar nicht im Mittelfeld." Deshalb habe Kimmich diesmal auch keine Eckbälle ausgeführt, um eine zusätzliche Belastung der betroffenen Stellen zu vermeiden.

Tuchel berichtete, der Einsatz des 28 Jahre alten Führungsspielers im Bundesliga-Topspiel sei lange offen gewesen. Letztlich habe man die Entscheidung nach dem Aufwärmen getroffen, aber dann noch die Maßgabe der medizinischen Abteilung mit auf den Weg bekommen.

+++ Goretzka wirbt für Nagelsmann: "Großartiger Trainer" +++

Bayern-Profi Leon Goretzka würde eine erneute Zusammenarbeit mit Ex-Trainer Julian Nagelsmann bei der Fußball-Nationalmannschaft begrüßen. "Ich finde, dass Julian ein super Trainer ist. Wenn er das am Ende wird, haben wir, glaube ich, da einen großartigen Trainer", sagte der 28 Jahre alte Nationalspieler nach dem 2:2 mit dem FC Bayern München am Freitag im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen.

Goretzka bedauerte die Ablösung Flicks, der ihn für die ersten Länderspiele des EM-Jahres nicht nominiert hatte. Seine Demission habe auch ihn überrascht. "Eine Trainerentlassung ist immer ein Zeichen, dass man seinen Job nicht gut gemacht hat. Dementsprechend war ich natürlich traurig und habe mich geärgert, dass es so weit gekommen ist", sagte Goretzka.

Der 53-malige Nationalspieler hatte beim FC Bayern 2020 zusammen mit Flick das Triple gewonnen. "Wir hatten mit Hansi eine erfolgreiche Zeit gehabt. Ich hätte es ihm gegönnt, dass es besser funktioniert", sagte Goretzka mit Blick auf die Nationalmannschaft.

FC-Bayern-News vom 15.9.2023

+++ Kahn lobt "legendären" Klub Al-Hilal +++

Nach dem Aus beim FC Bayern zog sich Oliver Kahn zurück. Der einstige Titan wollte die bittere Entlassung erstmal verdauen. Doch in den letzten Wochen kehrte Kahn über seine Sozialen Medien wieder mehr in die Öffentlichkeit zurück. Sein neuester Post dürfte bei seinen Followern aber auf Verwunderung stoßen.

Bei einem Urlaub in Saudi-Arabien besuchte Kahn Neymar-Klub Al-Hilal. Unter einem X (ehemals Tweet), auf dem er mit dem Brasilianer posiert, schrieb der 54-Jährige: “Danke an Al-Hilal, dass ihr mich in eurem legendären Klub aufgenommen habt.” Aber nicht nur bei seinen Fans dürfte das Posting auf Unmut stoßen. Auch Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der die Klubs aus dem Nahen Osten jüngst erneut kritisierte, wird es wohl mit Kopfschütteln aufnehmen.

Am 24. September wird Kahn dann auch erstmals nach seiner Entlassung beim FC Bayern in die Öffentlichkeit in München zurückkehren. Der Ex-Aufsichtsratsvorsitzende ist Eröffnungsredner bei Bits & Pretzels in der bayerischen Landeshauptstadt. Das ist eine Konferenz für Firmengründer und Gründerinteressierte aus der Startup-Szene.

+++ Hoeneß traut Nagelsmann den Bundestrainer-Job zu +++

Ehrenpräsident Uli Hoeneß würde dem früheren Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Job als Bundestrainer "grundsätzlich schon zutrauen". Aber eines sei "doch auch klar", sagte Hoeneß in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag). "Der DFB könnte jetzt den Kaiser von China holen, und der würde es auch schwer haben."

Der 71-Jährige spricht von einer "Misere", die an einer Reihe von Dingen liege, "die ein Bundestrainer nicht auf Knopfdruck beheben kann". Der einstige Nationalspieler nannte die Führungskrisen im Deutschen Fußball-Bund in den vergangenen Jahren, Nachwuchsprobleme und fehlenden Konkurrenzkampf. "Wir haben eine Mannschaft, bei der die Fans oft das Gefühl haben, dass bei einigen das Bewusstsein, fürs eigene Land zu spielen, nicht so ausgeprägt ist wie bei Argentinien oder Marokko", sagte Hoeneß.

+++ Tuchel mit Spielansetzung gegen Bayer nicht zufrieden +++

Die kurze Einstimmung nach den Länderspielreisen stellt Thomas Tuchel und Xabi Alonso vor besondere Herausforderungen für den Bundesliga-Gipfel. "Es ist wichtig, dass wir nach der Nationalmannschaft unsere Prinzipien reinkriegen und dass sich jeder auch gedanklich wieder reinfuchst, um was es geht", sagte der Trainer des FC Bayern vor dem Heimspiel heute (20.30 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Beide Teams sind mit drei Siegen gestartet.

"Es ist nicht die perfekte Vorbereitung für alle Spieler. Aber sie haben großen Hunger auf das Spiel, manchmal ist das wichtiger als die perfekte Erholung", sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Tuchel und Alonso müssen ihre Profis nach den Länderspielen mit wenig Training einstimmen, aber für den Kampf um die Tabellenspitze sollen sie trotzdem bereit sein. "Ich freue mich sehr. Ein Abendspiel, auch wenn es der falsche Tag ist, ist der würdige Rahmen für dieses Match", sagte Tuchel.

Möglich wurde die Ansetzung durch den Verzicht von Sky auf den Erstzugriff. Der Sender überträgt an jedem Spieltag das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Allerdings darf Sky auf diesem Sendeplatz jeden Club nur achtmal pro Saison zeigen. Dadurch bot sich für DAZN die Chance für den Freitag. Dieser Termin wurde von der Deutschen Fußball Liga, die die Spiele ansetzt, bestätigt.

+++ Tuchel gibt Goretzka Startelfgarantie gegen Leverkusen +++

Die letzten beiden Wochen dürften für Leon Goretzka (28) alles andere als einfach gewesen sein. Statt im DFB-Trikot zu spielen, musste der gebürtige Bochumer im Trainingsanzug an der Säbener Straße oftmals alleine trainieren. Der Grund: Ex-Bundestrainer Hansi Flick hatte sich entschieden, Goretzka nicht zu nominieren.

Doch beim Topspiel am Freitag gegen Leverkusen wird der Mittelfeldspieler wieder auf dem Platz stehen. Das bestätigte sein Trainer Thomas Tuchel (50). “Er wird aller Voraussicht nach wieder beginnen für uns und kann dann den nächsten Schritt machen, dass er beim nächsten Mal wieder (beim DFB-Team, d.Red.) dabei ist”, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Werkself.

Wer den Part neben Goretzka übernimmt ist noch unklar. Zwar stand Joshua Kimmich (28) beim Geheimtraining nach dem Schlag gegen den Oberschenkel im Spiel gegen Japan (1:4) wieder auf den Platz, dennoch machte Tuchel klar, dass ein Einsatz des Mittelfeldleaders alles andere als sicher ist: “Jo Kimmich ist fraglich.” Damit könnte es sein, dass Neuzugang Konrad Laimer zu seinem Bundesliga-Startelfdebüt für die Bayern kommt.

+++ Alonso über Bayern-Zeit: "Konnte sehr viel lernen" +++

Vor dem Aufeinandertreffen beim Bundesliga-Spitzenspiel hat Bayern-Coach Thomas Tuchel die großen Qualitäten von Leverkusens Trainer Xabi Alonso hervorgehoben. "Man konnte schon zu seiner Spielerzeit erahnen, dass er ein guter Trainer werden kann. Ich habe von ihm als Spieler, beim Zusehen, viel über Fußball gelernt. Er war überall eine prägende Figur", sagte Tuchel vor dem Kräftemessen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Münchner Allianz Arena. Der FC Bayern belegt in der Tabelle Rang zwei hinter dem punktgleichen Team von Bayer Leverkusen.

Ob bei Spaniens Nationalmannschaft, mit der er Weltmeister und zweimal Europameister wurde, bei seinen Stationen Real Madrid und FC Liverpool, wo er jeweils die Champions League gewann, oder auch beim FC Bayern – Alonso habe beeindruckt. "Das Spielverständnis, eine natürliche Aura und eine klasse Antizipation", sagte Tuchel. "Sein Weg wird sehr erfolgreich weitergehen."

Tuchel, der als Chefcoach schon die Stars von Paris Saint-Germain ins Champions-League-Finale führte und diesen Titel mit dem FC Chelsea gewann, freut sich darauf, Alonso kennenzulernen. Der Baske treibt Schritt für Schritt seine Trainerkarriere voran. Er arbeitete zunächst in der Real-Jugend, dann für die zweite Mannschaft. Jetzt hat er aus Leverkusen ein Team geformt, das ein ernsthafter Titelkonkurrent für die Münchner werden könnte.

"Leverkusen ist eine sehr starke Mannschaft und hat einen sehr guten Trainer. Sie sind sehr homogen und spielen auf einem sehr guten Niveau", sagte Tuchel. Alonso gilt als ein Mann, der eines Tages Bayern-Trainer sein könnte. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hätten ihn schon einmal gerne im Trainerteam gehabt, aber daraus wurde seinerzeit nichts.

"Ich habe schöne Erinnerungen an meine Zeit bei den Bayern. Es waren meine letzten drei Jahre als Spieler", sagte Alonso. "Außerdem konnte ich mich dort unter Pep Guardiola sehr gut auf meinen Wunsch, Trainer zu werden, vorbereiten und viel lernen. Der klare Fokus liegt aber natürlich auf dem Spiel."

FC-Bayern-News vom 14.9.2023

+++ Tuchel mit Seitenhieb gegen Köln-Coach Baumgart +++

Dass Thomas Tuchel ein Mann der klaren Worte ist, dürfte spätestens seit der öffentlichen Kader-Kritik vor dem Spiel gegen Gladbach klar sein. Vor der Partie gegen Leverkusen gab es nun einen kleinen Seitenhieb gegen Steffen Baumgart vom 1. FC Köln. Grund: Der Coach des FC hatte vor ein paar Wochen behauptet, dass er sich als Bayern-Trainer für Victor Boniface (22) statt für Harry Kane (30) entschieden hätte.

"Es ist schön, dass sich der Kölner-Trainer Gedanken um unsere Transferperiode macht. Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir die (Transfer-Taskforce, d. Red.) auch auf neun Personen erweitern können", stichelte Tuchel. Im selben Atemzug legte der Bayern-Coach nochmal nach: "Ich weiß nicht, ob das zielführend gewesen wäre." Rumms!

Letztlich kam Kane zum FC Bayern und Boniface wechselte Richtung Leverkusen. "Wir haben genau den Spieler, den wir brauchen", betonte Tuchel nochmal. Am Freitag treffen die beiden Stürmer erstmals aufeinander. Wer da der Bessere von beiden ist, wird sich zeigen.

+++ FC Bayern: Musiala vor Rückkehr in den Kader +++

Die Länderspielpause musste Jamal Musiala (20) noch absagen, doch im Topspiel gegen Bayer Leverkusen könnte der Youngster wieder mit von der Partie sein. Das bestätigte sein Trainer Thomas Tuchel (50) auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Werkself.

"Er hat jetzt die letzten zwei Tage gut trainiert und auch schmerzfrei trainiert. Das heißt, wenn das so bliebt, wird er auf jeden Fall im Kader sein", so der Coach des FC Bayern. Ob es für einen Einsatz gegen die unbesiegten Mannen von Trainer Xabi Alonso reicht, ließ Tuchel hingegen noch. Musiala zog sich nach dem Bundesligaauftakt gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss zu.

+++ Döllner folgt Duesmann in den Aufsichtsrat +++

Der FC Bayern hat ein neues Mitglied im Aufsichtsrat: Gernot Döllner. Das bestätigte der Verein auf seiner Homepage. "Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung aus der Wirtschaft ist Gernot Döllner eine erstklassige Ergänzung für unseren Aufsichtsrat", so Bayern-Präsident Herbert Hainer. Der Vorstandsvorsitzende von Audi wird den Job von Markus Duesmann als zweiten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen.

+++ DFB kontaktiert Nagelsmann +++

Es ist diese eine Frage, die derzeit ganz Deutschland beschäftig: Wer wird Bundestrainer bei der Europameisterschaft im eigenen Land sein? Eine heiße Spur führt dabei zu Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Wie die "Bild" und "Sport1" berichten, hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler Kontakt zu Nagelsmann-Berater Volker Struth aufgenommen.

Davon wusste DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Gala zum 60. Jahrestag der Bundesliga-Gründung noch nichts. "Es muss jemand sein, der durchsetzungungsstark ist, der auch robust und belastbar ist", betonte der 62-Jährige. Dafür habe der DFB eine Longlist und eine Shortlist erstellt. Sein Vize Hans-Joachim Watzke ging noch einen Schritt zurück: "Wir werden das Profil erst erarbeiten und dann schauen wir weiter." Einigkeit sieht anders aus.

Klar ist jedoch: Der FC Bayern würde Nagelsmann definitiv keine Steine in den Weg legen: Denn bei einem DFB-Engagement könnten die Münchner Nagelsmann von der Gehaltsliste streichen. Trotz seiner Beurlaubung kassiert der 35-Jährige laut "Bild" derzeit noch pro Jahr bis zu sieben Millionen Euro.

+++ FC Bayern präsentiert neues Wiesn-Leiberl +++

Pünktlich zum Oktoberfest-Start hat der FC Bayern sein neues Wiesn-Trikot präsentiert. Das Leiberl ist hellgrün gehalten und mit einem Bergblumen-Muster verziert. Wie schon das Champions-League-Trikot trägt es das Vereinsemblem von der Gründungsurkunde.

Das erste Mal überstreifen werden sich Musiala, Müller und Co. das Trikot schon am Freitag. Da steht für den Rekordmeister der erste Bundesligakracher vor der Tür. Die Elf von Thomas Tuchel empfängt in der Allianz Arena Bayer Leverkusen und Xabi Alonso.

FC–Bayern–News vom 13.9.2023

+++ Kimmich droht gegen Leverkusen auszufallen +++

Im ersten Länderspiel nach der Ära Hansi Flick gewann die deutsche Nationalmannschaft unter der Leitung von Rudi Völler mit 2:1 gegen Frankreich. Nicht auf dem Platz stand dabei Joshua Kimmich. Der 28-jährige Mittelfeldspieler von Bayern München musste wegen muskulären Problemen passen. Kimmich hat AZ-Infos zufolge gegen Japan einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und musste deswegen am Dienstag abseits des Feldes den Sieg bejubeln. Und damit nicht genug!

Nach AZ-Infos ist auch ein Einsatz im Bundesliga-Kracher gegen Bayer Leverkusen fraglich. Heute sollen weitere Untersuchungen folgen, die Auskunft darüber geben werden, ob Kimmich am Donnerstag beim Abschlusstraining der Münchner mitwirken kann. Bis zur Partie gegen die Werkself unter der Leitung von Xabi Alonso verbleiben nur noch zweieinhalb Tage – nicht viel Zeit um sich auszukurieren.

+++ Langjähriger Chefjurist verlässt den FC Bayern +++

Der langjährige Direktor Recht Michael Gerlinger (50) verabschiedet sich nach fast zwei Jahrzehnten vom FC Bayern. "Ich bedaure, dass Michael den FC Bayern verlässt. Mit seiner großen Expertise und seinem hervorragenden Netzwerk in der gesamten Fußballwelt hat er dem FC Bayern große Dienste erwiesen", sagte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge laut Mitteilung vom Mittwoch. Auf Rummenigges Initiative hin war Gerlinger im Jahr 2005 zum deutschen Fußball-Meister gekommen. Dort arbeitete er zunächst als Direktor Recht, zuletzt firmierte er unter dem Titel "Vice President Sports Business and Competitions".

FC–Bayern–News vom 12.9.2023

+++ Musiala steht vor Comeback gegen Bayer Leverkusen +++

Während es bei der deutschen Nationalmannschaft gerade drunter und drüber geht, bereitet sich Bayerns Shootingstar Jamal Musiala an der Säbener Straße auf sein Comeback beim deutschen Rekordmeister vor. Der 20-Jährige verpasste die Länderspiele aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken, hinteren Oberschenkel und gibt seit Montagvormittag im Aufbautraining alles für ein schnelles Comeback.

Wie die "Bild" berichtet, war der für den Golden-Boy-Award nominierte Youngster wieder zu längeren Sprint- und Dribbeleinheiten fähig. Auch Abschlüsse aufs Tor konnte Musiala am Montag wieder verzeichnen. Die Hoffnung, dass Musiala am Freitag im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen auch wieder gegnerische Torhüter mit seinem Abschluss prüfen darf, sie ist da!

FC–Bayern–News vom 11.9.2023

+++ Völler über Bundestrainer-Job: "Einmalige Sache" +++

Nostalgiker werden beim Länderspiel gegen Frankreich am Dienstagabend voll auf ihre Kosten kommen, wenn Rudi Völler erstmals seit Juni 2004 wieder den Posten als Bundestrainer übernimmt. Vereinzelt wurde bereits spekuliert, dass sogar ein längerfristiges Engagement infrage käme. Dieses schloss Völler auf der Pressekonferenz jedoch aus: "Natürlich ist es für mich morgen eine einmalige Sache", betonte der 63-Jährige und sprach davon, dass es "eine Pflicht" sei, in dieser Situation auszuhelfen.

Egal, wer nach ihm käme, er könne sich derselben Unterstützung wie bei Hansi Flick sicher sein. Hannes Wolf und Sandro Wagner seien Völlers Idee gewesen, erzählte er selbst: "Wolf war für zehn Monate Trainer bei Leverkusen. Da konnte er zeigen, was für ein Feuer in ihm brennt. Viel werden wir nicht machen. Aber ein paar neue Gesichter waren mir wichtig."

Über dauerhafte Nachfolger wollte Rudi Völler nicht spekulieren. Der Übergangscoach erklärte lediglich, dass er bereits mit Mitgliedern der Taskforce gesprochen habe. "Es ist wichtig, dass wir in dreieinhalb Wochen einen Namen präsentieren. Da wird es noch einige Diskussionen und Sitzungen geben." Julian Nagelsmann bezeichnete er jedoch als "absoluten Top-Trainer".

+++ "Brauche Wettkampfrhythmus": Matthijs de Ligt spricht über Situation beim FC Bayern +++

In der neuen Saison konnte Matthijs de Ligt bisher nur 77 Minuten sein Können unter Beweis stellen. Doch nun will der Innenverteidiger nach seiner Wadenverletzung zurück in die erste Elf von Bayern–Coach Thomas Tuchel. "Wir sind drei Abwehrmonster", sagte der Niederländer gegenüber "Voetbal International" zum Dreikampf zwischen ihm, Dayot Upamecano und Neuzugang Kim Min–jae.

Weiter erklärte de Ligt: "Kim war letzte Saison der beste Verteidiger der Serie A, Upamecano spielt für die französische Nationalmannschaft, ich habe letzte Saison fast alle Spiele bestritten und hatte ein gutes Jahr mit der niederländischen Nationalmannschaft. Es gibt viel Konkurrenz, und das ist einfach großartig."

Dass de Ligt in den letzten Wochen noch nicht wieder bei alter Stärke war, lag laut dem Abwehrhünen auch an seiner Körperstruktur. "Ich habe aufgrund meines – wenn ich das mal so sagen darf – starken Körpers einen Fitness–Rückschlag erlitten. Ich brauche einen Wettkampfrhythmus, um in Schwung zu kommen." Ob de Ligt den schon gegen Leverkusen bekommt, wird sich am Freitag zeigen.

+++ "Fast ein Heimspiel" – Coman lobt Deutschland und DFB–Team vor direktem Duell +++

Seit August 2015 spielt Kingsley Coman (27) beim FC Bayern und bestritt auch einige Länderspiele gegen das DFB–Team. Am Dienstagabend wird es jedoch auch für ihn höchstwahrscheinlich zu einem Novum kommen: Erstmals in seiner Karriere könnte Coman in Deutschland für den Vizeweltmeister auflaufen. Bei seinen bisherigen Partien war er lediglich Reservist.

Im Vorfeld des Spiels hatte Bayerns Flügelflitzer, auf den verbandseigenen Kanälen, für Deutschland nur lobende Worte übrig: "Ich mag das Land sehr, ich habe hier sieben, acht Jahre verbracht. Deshalb bin ich das Land und die Kultur gewohnt." Die Partie in Dortmund sei für Coman "fast ein Heimspiel", obwohl man eigentlich beim ‘Feind’ des Klubs spiele. "Aber ich bin dort in Frankreichs Trikot, um mein Land zu repräsentieren."

Trotz der jüngsten Ergebnisse erwartet Coman ein schwieriges Spiel gegen das DFB–Team: "Sie sind noch immer eine Top–Nation, eine der besten in Europa. Ich weiß, dass es für sie keine Freundschaftsspiele gibt. Das Spiel wird äußerst intensiv und eine großartige Partie."

+++ Sommer dankbar trotz "wilder und chaotischer Zeit" beim FC Bayern +++

Gerade einmal eine halbe Saison hielt die Zeit von Yann Sommer (34) beim FC Bayern. Aus dieser nimmt der "Nati"–Keeper jedoch weit mehr mit, als nur die Meisterschale. "Es hat meiner Karriere noch mehr Begeisterung, neue Erfahrungen und Herausforderungen gegeben", erzählte Sommer im SRF. "Das vergangene Jahr beim FC Bayern hat bei Jedem seine Spuren hinterlassen. Es war eine äußerst wilde und chaotische Zeit, mit vielen Veränderungen und negativen Ergebnissen. Viel wurde geschrieben und kritisiert."

Dennoch sieht Sommer seine "komplett neue Herausforderung" in München als "äußerst wertvoll und erfolgreich" an. "Wir haben die Liga gewonnen. Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht. Die ganze Kritik, mit der das Team und ich umgehen mussten, der Druck und all das hat mir extrem geholfen. Ich bin äußerst dankbar für diese Zeit und sehe sie als sehr erfolgreich an."

In der abgelaufenen Transferperiode wechselte Sommer für rund sieben Millionen Euro zu Champions–League–Finalist Inter Mailand.

+++ Nagelsmann hat wohl kein Interesse am Bundestrainerjob +++

Nach dem Aus von Hansi Flick fahndet der DFB mit Hochdruck nach einem Bundestrainer für die Heim–EM. Top–Favorit auf die Nachfolge von Flick soll dabei Ex–FC–Bayern–Trainer Julian Nagelsmann sein. Doch wie "Sky" nun berichtet, ist es fraglich, ob Nagelsmann überhaupt Interesse am Job beim DFB hat.

Jüngst lehnte der 36–Jährige lukrative Angebote aus London, Paris und Neapel ab. Grund: Nagelsmann will nichts überstürzen und sich bei der Wahl einer neuen Herausforderung Zeit lassen. Dennoch wird der gebürtige Landsberger wohl Gespräche mit den DFB–Bossen um Rudi Völler führen. Ob er sich dann noch umstimmen lässt, bleibt abzuwarten.

FC–Bayern–News vom 10.9.2023

+++ "Normalerweise würde ich keinen Vereinsjob mehr annehmen" – Louis van Gaal spricht über Bundestrainer–Job +++

Heißt es in den kommenden Länderspielpausen "Goededag" statt "Guten Tag"? Nach dem 1:4 gegen Japan scheint der Kredit von Hansi Flick (58) als Bundestrainer nahezu aufgebraucht. Nachfolger werden bereits gehandelt. Einer von ihnen: Ex–Bayern–Coach Louis van Gaal (72). Infolge des Viertelfinal–Aus von Oranje gegen Argentinien bei der WM (6:5 n.E.) trat van Gaal zurück und übergab wieder an Ronald Koeman (60).

In der "Bild" erzählte er, dass er mit dem Trainerdasein noch nicht abgeschlossen hat. "Normalerweise würde ich keinen Klub mehr trainieren. Aber ein vielversprechendes Land hätte eine Chance, mich zu überzeugen." Würde es dazu kommen, wäre van Gaal der zwölfte Bundestrainer – und der erste ausländische.

FC–Bayern–News vom 9.9.2023

+++ Ex–Bayern–Star Coutinho wechselt nach Katar +++

Der ehemalige Bayern–Profi Philippe Coutinho wechselt auf Leihbasis von Aston Villa zum katarischen Fußballclub Al Duhail in Doha. Die einjährige Leihe des 31 Jahre alten Offensivspielers bestätigten beide Clubs am Freitag. Der brasilianische Nationalspieler kommt auf 193 Einsätze in der englischen Premier League, dort gelangen ihm 47 Tore und 40 Vorlagen.

Coutinho spielte in seiner bisherigen Karriere unter anderem für den FC Barcelona, Inter Mailand, FC Liverpool und in der Saison 2019/2020 auch für den FC Bayern. Für die Münchner erzielte er in 23 Bundesliga–Spielen acht Tore und gab sechs Vorlagen. Zudem spielt er elf Mal für den FC Bayern in der Champions League, erzielte dabei drei Treffer und war maßgeblich am Erfolg der Münchner in der Königsklasse beteiligt.

+++ Sprecher bestätigt: Marokkanische Nationalmannschaft um Mazraoui nach Erdbeben in Sicherheit +++

In der abgelaufenen Nacht erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,8 den Südwesten Marokkos. Wie das marokkanische Innenministerium mitteilte, wurden 1.307 Menschen in den Tod gerissen, weitere 1.204 erlitten Verletzungen.

In weiten Teilen des Atlasgebirges bis hinein in die Stadt Marrakesch wurden Gebäude teils völlig zerstört und Kulturdenkmäler beschädigt. Deutschland, mit dem Technischen Hilfswerk (THW) und andere Länder bereiten Rettungseinsätze vor.

Die marokkanische Nationalmannschaft, um Bayern–Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (25) befindet sich derweil in Sicherheit. Ein Sprecher des Fußballverbandes betonte, das Team befände sich in Agadir, gut 300 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Das Qualifikationsspiel gegen Liberia, auf das sich die Mannschaft ursprünglich vorbereitete, wurde selbstredend verschoben. Stattdessen spendete die gesamte Mannschaft Blut für die vom Erdbeben betroffenen Personen.

FC–Bayern–News vom 8.9.2023

+++ Rückschlag für Kimmich: Gündogan neuer DFB–Kapitän +++

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit Ilkay Gündogan als Kapitän in die Saison mit der Heim–Europameisterschaft. Das verkündete Bundestrainer Hansi Flick vor dem Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan in Wolfsburg. "Ich habe mich entschieden, Ilkay die Kapitänsbinde zu geben", sagte Flick am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining.

Gemeinsam mit Bayern–Profi Joshua Kimmich, der die DFB–Auswahl zuletzt in Abwesenheit des fehlenden Torhüters Manuel Neuer angeführt hatte, soll Mittelfeldspieler Gündogan vom FC Barcelona das "neue Führungsduo" bilden. "Ich bedanke mich für das Vertrauen, es ist eine große Ehre für mich, das Team anzuführen", sagte der 32 Jahre alte Gündogan vor seinem 68. Einsatz für Deutschland.

Was auf der Kapitänsposition passiert, wenn der 37 Jahre alte Neuer nach seinem Beinbruch in München wieder spielen kann und womöglich danach auch ins DFB–Team zurückkehrt, ließ Flick offen: "Die Situation mit Manu ist, dass er erstmal gesund werden muss."

FC–Bayern–News vom 7.9.2023

+++ Jamal Musiala reist doch nicht zur Nationalmannschaft nach +++

Jamal Musiala wird nicht wie geplant zur Nationalmannschaft nachreisen. Wie der FC Bayern am Donnerstagnachmittag mitteilt, hat der Mittelfeldspieler mit Rückenproblemen zu kämpfen und bleibt in München.

Musiala hatte sich zuletzt einen Muskelfaserriss zugezogen und hatte seine Reha noch an der Säbener Straße absolviert. Ein Einsatz im Länderspiel gegen Japan am Samstag war bereits kein Thema mehr, nun fällt er auch für den Testspiel–Kracher gegen Frankreich am kommenden Dienstag aus.

+++ Ballon d'Or 2023: Quartett um Kane nominiert +++

Große Ehre für vier Spieler und Spielerinnen des FC Bayern: Sowohl die Neuzugänge Harry Kane und Min–jae Kim als auch Jamal Musiala und Georgia Stanway haben es auf die Liste der Nominierten für den Ballon d’Or 2023 beziehungsweise für den Women’s Ballon d’Or 2023 geschafft.

Musiala geht zusätzlich bei der Verleihung der Kopa Trophy – der Wahl des besten Nachwuchsspielers – ins Rennen. Die Gewinner werden am 30. Oktober bei einer Gala in Paris bekanntgegeben.

+++ Jan–Christian Dreesen wird Vice Chairman im ECA Executive Board +++

Jan–Christian Dreesen ist als neuer Vice Chairman ins Executive Board der European Club Association (ECA) gewählt worden. Der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG wurde bis ins Jahr 2027 in das Gremium berufen.

"Der FC Bayern und die ECA pflegen eine lange Tradition und ich freue mich, in diesem führenden Gremium des europäischen Club–Fußballs Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen unseren Führungsanspruch im internationalen Wettbewerb unterstreichen und gleichzeitig eine starke Stimme für den deutschen Fußball sein", sagt der Vorstandsvorsitzende der Münchner.

Bei der ECA handelt es sich um die wichtigste Interessensvereinigung der europäischen Fußballklubs. Sie wurde 2008 mit 137 Mitgliedern ins Leben gerufen und umfasst mittlerweile knapp 500 europäische Fußballvereine. Als eines der Gründungsmitglieder engagiert sich der deutsche Rekordmeister stark innerhalb der Organisation und war in den vergangenen Jahren stets in deren Vorstand vertreten.

+++ Effenberg kritisiert Bayerns Nachwuchsarbeit: "Junge Spieler sind gewarnt" +++

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg sieht beim FC Bayern kaum eine Perspektive für Talente. "Ich glaube, junge Spieler sind gewarnt. Sie haben über die Jahre mitbekommen, dass es beim FC Bayern ganz, ganz schwer wird", schrieb Effenberg in seiner t.online–Kolumne. Uli Hoeneß habe es "schon vor zehn Jahren gesagt: Der FC Bayern ist kein Ausbildungsklub. Und das werden die Bayern auch nie werden."

Selbst der Münchner Ehrenpräsident räumte jetzt Fehler bei der Nachwuchsarbeit ein. "Ganz klar, wir haben nicht genügend Talente in die erste Mannschaft gebracht. Auch in unserer Zeit haben wir das nicht gut hinbekommen. Wir alle. Karl–Heinz (Rummenigge, d.Red.) und ich. Da müssen wir besser arbeiten", sagte Hoeneß am Mittwoch der Sport Bild. Um die Probleme am eigenen Campus zu beheben, holte der Rekordmeister Christoph Freund als neuen Sportdirektor.

+++ Sané schwärmt von Teamkollege Kane: "Komplett normaler Typ" +++

Leroy Sané ist von seinem neuen Bayern–Mitspieler Harry Kane begeistert. "Er hat sich menschlich sehr gut eingefügt, macht einen sehr professionellen und auch bodenständigen Eindruck. Er ist ein komplett normaler Typ", sagte Sané dem "Kicker" (Donnerstag) über den Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Beide spielen seit dem Saisonbeginn zusammen bei den Münchnern.

"Ich habe ja bereits bei Manchester City schon oft gegen ihn gespielt", sagte der 27–jährige Sané und schwärmte von seinem neuen Mitspieler: "Sowieso verfolge ich die Premier League sehr intensiv, und da kann es keine zwei Meinungen geben, dass Harry dort im letzten Jahrzehnt einer der besten Mittelstürmer der Welt war und das in einer Liga voller zahlreicher weiterer Weltklasse–Neuner."

Für den Spielstil des deutschen Rekordmeisters sei es "wichtig, dass wir einen echten Neuner haben", sagte Sané: "Ich liebe es, mit Geschwindigkeit aus dem offensiven Mittelfeld in die Spitze zu stoßen – das hat schon ein paar Mal gut mit Harry funktioniert und mit noch mehr Spielen und Trainingseinheiten, kann das auf jeden Fall noch besser werden."

FC–Bayern–News vom 6.9.2023

+++ Nach Kündigung beim FC Bayern: Steht Oliver Kahn auch beim DFB vor dem Aus? +++

Nach dem großen Knall hatte man sich inzwischen wieder lieb im Fall FC Bayern gegen Oliver Kahn. "Ich war mit Oliver nach dem Saisonende mehrmals im Austausch, wir haben uns harmonisch über die Auflösung seines Vertrags geeinigt. Es lief alles einvernehmlich", verriet Präsident Herbert Hainer im Interview mit der "Bild". Das Blatt will erfahren haben, dass Kahn nicht nur beim FC Bayern keine Funktion mehr hat. Auch beim DFB könnte er vor dem Aus stehen.

Nach dem blamablen Aus bei der WM in Katar gründete sich die DFB–Taskforce, um die Nationalmannschaft fit für die Heim–EM 2024 zu machen. Das Gremium bestand aus Bernd Neuendorf, Hans–Joachim Watzke, Rudi Völler, Karl–Heinz Rummenigge, Oliver Mintzlaff, Matthias Sammer und eben Oliver Kahn. Beim letzten offiziellen Termin der Taskforce im August war Kahn wohl nicht mehr mit dabei. Laut "Bild" ist der Ex–Torwart nicht mehr in die entscheidenden Prozesse eingebunden.

+++ Ter Stegen mit Kampfansage gegen Manuel Neuer +++

Marc–Andre ter Stegen sieht im Tor der deutschen Fußball–Nationalmannschaft die riesige Chance, endlich Manuel Neuer zu verdrängen. "Ich bin im Moment die Nummer eins. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ich werde alles dafür tun, dass ich diesen Status behalte", sagte der Stammtorwart des FC Barcelona am Mittwoch in Wolfsburg vor den Länderspielen gegen Japan und Frankreich.

Während sich ter Stegen in Topform befindet und in Barcelona im Zuge seiner Vertragsverlängerung zum stellvertretenden Kapitän aufgestiegen ist, kämpft Neuer beim FC Bayern immer noch um sein Comeback. "Die Situation hat sich verändert", betonte ter Stegen daher. "2017 oder 2018 war Manuel Neuer die klare Nummer eins, dementsprechend habe ich meine Leistung gezeigt und meine Hoffnung gehabt." Neuer spielte aber die WM.

+++ Hoeneß: Meinungsverschiedenheiten mit Tuchel ganz normal +++

Trotz anderslautender Medienberichte zum Ende der Transferphase ist das Verhältnis zwischen Bayern–Trainer Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeneß angeblich nicht getrübt. "Das ist nur eine Masche, um uns auseinanderzudividieren. Man kann doch mal unterschiedlicher Meinung sein", sagte Hoeneß in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). "Das war früher auch immer wieder der Fall. Das hat aber noch nie bedeutet, dass wir dann aufhören, miteinander zu reden oder uns gegenseitig wertzuschätzen."

Tuchel hatte sich in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich dazu geäußert, dass dem FC Bayern München ein Spieler für die Sechser–Position fehlen würde. Hoeneß, der Teil des Transferausschusses beim Bundesligisten ist, teilte diese Meinung nicht. Trotzdem stand der FCB kurz vor der Verpflichtung von João Palhinha. Der Wechsel platzte allerdings in letzter Minute, weil der FC Fulham keinen Ersatz für den Portugiesen fand.

+++ Bayern–Kader zu dünn: Effenberg stimmt Tuchel zu +++

Ex–Nationalspieler Stefan Effenberg (55) hält den Kader des FC Bayern München für unterbesetzt. "Du hast drei Wettbewerbe, du hast hochintensive Wochen bis zur Winterpause mit elf englischen Wochen, dazu noch die Abstellungen in den Länderspielpausen, die bei den Bayern traditionell besonders zahlreich sind. Das ist eine extrem hohe Belastung, nicht nur durch die Spiele, sondern auch bereits durch die Reisen", schrieb Effenberg am Mittwoch in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal "t–online".

"Und: Es besteht immer die große Gefahr, dass Spieler angeschlagen oder sogar verletzt von der Nationalmannschaft zurückkehren. Da ist ein derart knapp bemessener Kader ein Risiko." Effenbergs Fazit: Der Münchner Kader sei "in der Tat zu dünn."

FC–Bayern–News vom 5.9.2023

+++ "Durch Dreckschleuder durchgezogen": Schweiz–Trainer kritisiert FC Bayern für Umgang mit Sommer scharf +++

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin hat den Umgang des FC Bayern mit Torhüter Yann Sommer in der vorigen Saison heftig kritisiert. Der Schlussmann, der inzwischen für Inter Mailand spielt, sei in München "durch eine Dreckschleuder durchgezogen" worden, sagte Yakin in einem Interview bei "Sport1".

Der frühere Bundesliga–Profi des VfB Stuttgart und des 1. FC Kaiserslautern bemängelte, dass Sommer beim deutschen Rekordmeister nicht genug Vertrauen entgegengebracht worden sei. "Er wurde zu einem Opfer eines Mechanismus, der sich nur bei Bayern abspielt", sagte der Coach der Eidgenossen.

Sommer war in der Winterpause 2022/23 von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gekommen, weil Stammtorwart Manuel Neuer verletzt ausfiel. Mit dem Schweizer zwischen den Pfosten gewannen die Münchner die Meisterschaft, scheiterten in der Champions League aber im Viertelfinale am späteren Titelträger Manchester City. Auch im DFB–Pokal schieden die Bayern früh aus – Torwart Sommer stand immer wieder in der Kritik.

"Die ganze Kritik hat sehr an ihm genagt. Ich habe diese nicht verstanden", berichtete Yakin. "Man kannte Yann und wusste, wen man holt. Er hat gezeigt, was er kann. Und er hat sich auch nie beklagt. Die Bayern–Zeit war nicht leicht für Yann, damit hat er schon zu kämpfen gehabt."

+++ Hoeneß gesteht Transferfehler ein +++

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat nach dem jüngsten Fiasko künftige Last–Minute–Transfers auf den Index gesetzt. "Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein", sagte Hoeneß der Süddeutschen Zeitung und fügte an: "Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht!"

Die Verwendung des Wortes "Transfer" sei nun "bis zum 1. Dezember unter Strafe gestellt", sagte Hoeneß zudem laut SZ mit einer Mischung aus Trotz und Schmunzeln. Die Transfershows im Fernsehen bezeichnete der 71–Jährige zudem als "Käfig voller Narren".

Der Rekordmeister war am Freitag, dem letzten Tag der Transferperiode, daran gescheitert, in Joao Palhinha vom FC Fulham den von Trainer Thomas Tuchel gewünschten Sechser zu verpflichten. Der Portugiese weilte bereits zum Medizincheck in München, die Verträge für den 65–Millionen–Euro–Deal waren ausgehandelt – ehe der Premier–League–Klub in letzter Minute doch noch sein Veto einlegte, weil er keinen Ersatz für den 28–Jährigen bekam.

Daran entzündeten sich am Wochenende diverse Diskussionen beim Rekordmeister. Tuchel reagierte "ein bisschen ungläubig" auf den Fehlschlag. Der Kader sei "auf Kante genäht, auf manchen Positionen ist es ein wenig mutig". Vorstandschef Jan–Christian Dreesen reagierte trocken: Dann müsse der Trainer eben "etwas kreativer sein. Das ist sein Job".

+++ Bayern–Gegner Galatasaray holt Tottenham–Duo +++

Bayerns Champions–League–Gegner Galatasaray Istanbul hat sich mit einem Duo aus der Premier League verstärkt. Der türkische Rekordmeister verpflichtete den kolumbianischen Nationalspieler Davinson Sanchez und den französischen Auswahlakteur Tanguy Ndombele. Beide kommen von Tottenham Hotspur. Das teilten beide Vereine mit.

Davinson unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre mit Option für eine weitere Saison. Für den 27–Jährigen zahlt Galatasaray 9,5 Millionen Ablösesumme, er spielte rund sechs Jahre bei den Spurs.

Ndombele wechselt zunächst auf Leihbasis, hat aber eine Kaufoption im Vertrag mit einer Ablösesumme für 15 Millionen Euro, wie der türkische Club bekannt gab. Der 26–Jährige war im Sommer 2019 von Olympique Lyon zu den Spurs gewechselt, von Tottenham aber oft verliehen worden. Zuletzt an den italienischen Meister SSC Neapel.

Die Bayern treffen in der Gruppenphase der europäischen Meisterklasse am 24. Oktober in Istanbul und am 8. November in München auf den türkischen Traditionsclub.

FC–Bayern–News vom 4.9.2023

+++ U21? Neu–Trainer Henry äußert sich zu Tel +++

Mathys Tel gehört im Moment zu den formstärksten Spielern des FC Bayern. Treffer beim 4:0 in Bremen, das späte Siegtor am Samstagabend in Mönchengladbach, mit anschließenden Sprechchören. Im Moment ist er noch bei den französischen Jugendteams unterwegs. Schon bald könnte jedoch der Sprung in die U21 folgen – zu seinem Idol Thierry Henry. Diesen Sommer übernahm die Frankreich–Legende vom bedingt erfolgreichen wie in die Kritik geratenen Silvain Ripoll – und äußerte sich nun erstmals zu Tels Berufung.

"Mathys Tel ist ein sehr interessanter Spieler. Ich hatte ein Gespräch mit ihm. Darin habe ich ihm die Entscheidung erklärt (warum er nicht berufen wurde, d. Red.). Er hat es sehr gut verstanden. Er durchbricht die Hierarchie bei einem Klub wie dem FC Bayern. Wir haben alle gesehen, was er dieses Wochenende gemacht hat. Wir werden ihn weiter verfolgen – und wenn er so weiter macht, wird es schwer, ihn nicht zu berufen. Er braucht ein wenig Geduld. Aber er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wir werden in der nächsten Länderspielpause weitersehen."

+++ Müller für die Nationalmannschaft nachnominiert! +++

Thomas Müller wird nun doch bei den anstehenden Länderspielen gegen Japan und Frankreich dabei sein! Wie der Deutsche Fußball–Bund (DFB) am Montag mitteilt, ist der Routinier für den angeschlagenen Niklas Füllkrug nachnominiert worden.

Füllkrug, vergangene Woche von Werder Bremen zu Borussia Dortmund gewechselt, hat mit einer leichten Sehnenzerrung zu kämpfen. Er wird zwar wie geplant zur Nationalmannschaft reisen. Ob er beide Spiele bestreiten kann, ist aber unklar.

Müller ist nach Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Leroy Sané der fünfte Bayern–Profi, der für den Kader der DFB–Elf nominiert wurde. Für Bayerns Urgestein ist es die erste Nominierung seit dem WM–Gruppenaus in Katar.

+++ Müller über Golf–Duell mit Kane: "Gezeigt, wo hier der Hase läuft" +++

Das erste Golf–Duell zwischen Bayern–Profi Thomas Müller und seinem neuen Teamkollegen Harry Kane war eine klare Angelegenheit – zumindest aus Sicht von Müller. "In guter bayerischer Manier habe ich ihm natürlich gleich mal auf den ersten beiden Bahnen gezeigt, wo hier der Hase läuft. Zwei Birdies von meiner Seite...welcome Harry!", schrieb Müller mit einem Augenzwinkern in seinem Newsletter. Die Fußball–Profis sind begeisterte Hobby–Golfer und haben die erste gemeinsame Runde in München gespielt.

"Ich habe Thomas kennengelernt. Er hat mich sehr herzlich begrüßt. Und er hat mich schon nach einer Golfrunde gefragt. Das werden wir bald machen", hatte der 30 Jahre alte Kane bei seiner Vorstellung in München Mitte August gesagt. Der englische Nationalstürmer kann nach Angaben von Müller ein ausgezeichnetes Handicap von zwei vorweisen. Das von Müller soll sich um vier bewegen. Je niedriger das Handicap, desto besser der Amateurgolfer.

Die Verpflichtung von Kane für mehr als 100 Millionen Euro bezeichnete Müller als "klares Statement des Vereins und Ansage an die Mannschaft. Der Verein geht in Vorleistung, um die Grundlagen zu legen. Das Signal von oben ist ganz klar: Attacke. Jetzt sind wir dran", schrieb der 33 Jahre alte Offensivspieler. Topstürmer Kane lobte er nach den ersten Eindrücken als "kompletten Profi und damit eine fantastische Verstärkung für unser Team."

FC–Bayern–News vom 3.9.2023

+++ Hainer äußert Unverständnis für Nicht–Nominierung von Goretzka +++

Es war ein herber Schlag für Leon Goretzka. Der gebürtige Bochumer wurde erstmals seit Jahren nicht für die kommenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert. Nun äußerte auch Bayern–Präsident Herbert Hainer sein Unverständnis an der Nicht–Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick.

"Leon Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zum Stamm der Nationalmannschaft. Er war in den ersten zwei Spielen der Bundesliga hervorragend und war jetzt dreimal in der Startelf. Deswegen verstehe ich auch die Entscheidung von Hansi Flick nicht. Das muss ich ganz klar sagen", so der 69–Jährige im "Doppelpass".

Gleichzeitig stärkte Hainer seinem Schützling den Rücken: "Ich bin überzeugt, so wie ich Leon kenne, er nimmt das jetzt auch als Ansporn bei uns, um nochmal bessere Leistungen zu zeigen. Ich finde, er hat wirklich einen sehr guten Start gehabt und ich hoffe, das gibt ihm nochmal Motivation für den FC Bayern München.

Auch glaubt der Präsident des Rekordmeisters, dass Goretzka schon bald wieder im Aufgebot von Flick stehen wird. Die nächste Chance dazu hat der Mittelfeldspieler schon Anfang Oktober. Da stehen für die DFB–Elf zwei Test gegen die US–Boys und Mexiko in den USA an.

+++ Dreesen mit Ansage an Tuchel: "Muss jetzt etwas kreativer sein" +++

Der FC Bayern wollte am Freitag in letzter Sekunde noch zwei Transfers über die Ziellinie drücken. Doch um kurz nach 18 Uhr (Transferschluss) stand auf dem Neuzugänge–Konto eine glatte Null. Nun hat sich Bayern–Boss Jan–Christian Dreesen zum Transfer–Fiasko des Rekordmeisters geäußert und dabei eine kleine Ansage an Bayern–Coach Thomas Tuchel gemacht.

"Ich finde immer noch, dass unser Kader erstklassig besetzt ist. Tuchel muss jetzt etwas kreativer sein. Das ist sein Job", sagte der 55–Jährige gegenüber Sky. Dreesen sieht die gescheiterten Transfers als Chance für junge Spieler: "Ich darf daran erinnern, dass wir oftmals in diesen Situationen bei Verletzungen auch schon große Talente hervorgebracht haben."

Gleichzeitig deutete der CEO des FC Bayern an, dass der Wechsel von Joao Palhinha an die Isar noch nicht vom Tisch ist. "Wir haben wirklich alles versucht. Es nützt halt nichts, wenn am Ende des Tages der Verein trotz eines hervorragenden Angebots nicht kann, weil er keinen Ersatz hat. Joao wäre total gerne geblieben. Wir haben nach 18 Uhr nochmal lange telefoniert und er war total traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben." Ob das schon im Winter der Fall ist, wird sich zeigen.

FC–Bayern–News vom 2.09.2023

+++ Hamann spricht von "vergifteter Atmosphäre" beim FC Bayern +++

Es sollte ein Finale Furioso werden, doch wurde gegen 18 Uhr zum Fiasko. In letzter Sekunde wollte der FC Bayern noch Tuchels "Holding Six" Joao Palhinha und einen Ersatz für Benjamin Pavard verpflichten. Der Portugiese war sogar schon in München und ließ sich im Bayern–Trikot ablichten. Letztlich musste Palhinha am Abend wieder zurück auf die Insel fliegen. Auch Verteidiger Armel Bella–Kotchap absolvierte schon den Medizincheck, durfte letztlich aber nicht an die Isar wechseln.

Nun hat sich Sky–Experte Dietmar Hamann zum Transfer–Fiasko des FC Bayern geäußert. "Sie haben im Moment ein Machtvakuum, und deswegen sind sie so auf die Nase gefallen", sagte der 50–Jährige vor Beginn der Samstags–Konferenz. Dann wurde Hamann nochmal deutlich in seiner Wortwahl: "Die Atmosphäre ist vergiftet, vom Vorstand zum Trainer und vom Trainer zur Mannschaft."

Ein Beispiel lieferte der Experte hinterher: "Was denkt sich jetzt der Kimmich? Macht sich der Kimmich das Trikot noch schmutzig für den Thomas Tuchel? Geht er diesen letzten Meter, den du machen musst, um in der Champions League zu gewinnen, um Meister zu werden?" Ob Hamann damit recht behält, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

+++ Neuhaus vor Duell gegen den FC Bayern: "Muss viel leiden und aushalten gegen Bayern" +++

In den letzten Jahren entwickelte sich Borussia Mönchengladbach zum Angstgegner des FC Bayern. Fünf Spiele in Folge konnten die Münchner gegen die Fohlen nicht mehr gewinnen (3 Niederlagen, 2 Remis). Dabei fanden die Gladbacher immer das richtige Rezept, um dem Rekordmeister die Suppe gehörig zu versalzen. "Ich denke, dass uns in der Vergangenheit die Spielweise von Bayern oft entgegengekommen ist und wir auch das nötige Spielglück hatten", sagte dazu nun Borussia–Mittelfeldstratege Florian Neuhaus gegenüber "ran".

Weiter erklärte der ehemalige Spieler des TSV 1860: "Gegen Bayern muss man, wenn man den Ball nicht hat, sehr viel leiden, sehr viel aushalten, kompakt stehen, kompakt verteidigen, schnell umschalten und die wenigen Chancen nutzen." Das werden die Bayern mit aller Macht verhindern wollen, um gegen die Elf von Gerardo Seoane den dritten Sieg in Folge einzufahren und den Negativlauf endlich zu beenden.

+++ United zum Auftakt: Bayerns Champions–League–Spiele terminiert +++

Am Donnerstag wurden die Gruppen für die neue Champions–League–Saison ausgelost. Nun weiß der FC Bayern auch, in welcher Reihenfolge er antreten muss. Den Anfang macht gleich das Topduell in der Allianz Arena gegen die "Red Devils" am 20. September, direkt nach dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der Champions League seit dem 9. April 2014. Damals konterten Mario Mandzukic, Thomas Müller und Arjen Robben das Traumtor von Patrice Evra.

Anschließend muss der Rekordmeister zweimal auswärts ran, in Kopenhagen und Istanbul, bevor das Heimspiel gegen Galatasaray ansteht. Die Partien gegen die Dänen und in Old Trafford runden die Gruppenphase ab.

FC–Bayern–News vom 1.09.2023

+++ "Nicht ganz glücklich": Tuchel räumt Fehler bei Stanisic–Leihe ein +++

Bis zum Deadline Day hat der FC Bayern auf dem Transfermarkt viel richtig gemacht. Sehr viel sogar. Dennoch bleibt von diesem Sommer ein großes Fragezeichen: die Leihe von Josip Stanisic (23). Das kroatische Eigengewächs hätte den abgewanderten Benjamin Pavard (27) perfekt ersetzen können. Stattdessen ist er bis kommenden Sommer in Leverkusen.

"Das sieht nicht ganz glücklich aus", gab auch Thomas Tuchel (50) auf der Pressekonferenz unumwunden zu. Bayerns Coach erklärte jedoch, wie die überraschende Leihe zustande kam: Im Moment der Entscheidung, "war kein Angebot für Benji da und Benji war nicht bei mir, um das klar zu formulieren. Er hatte alle Vorbereitungsspiele gemacht. Und dann war es für Stani – und auch für uns – eine Top–Lösung, ihn an einen guten Klub auszuleihen. An einen Klub, der vielleicht ein großer Konkurrent für uns ist."

+++ Leroy Sané in Top–Form: "Er muss einer sein, der die Liga dominiert" +++

Zum Start in die neue Saison zeigte sich Leroy Sané in ausgezeichneter Verfassung. Beim Bundesliga–Auftakt gegen Werder Bremen steuerte er zwei Treffer bei, auch gegen Augsburg lieferte er eine starke Leistung.

Thomas Tuchel freut sich über die jüngste Entwicklung, hat aber auch eine klare Forderung an den Angreifer. "Leroy ist im Moment sehr positiv, er genießt es, auf dem Platz zu sein. Er ist mit sich selbst zufrieden, er muss dann einer sein, der die Liga dominiert. Auch in der Statistik mit Assists und Toren", sagte Tuchel am Freitag: "Es ist sehr wichtig, dass er sich wohlfühlt. Das ist im Moment der Fall – und wir werden alles dafür tun, dass das so bleibt. Er muss jetzt dranbleiben."

+++ Christoph Freund tritt den Dienst als Sportdirektor an +++

Nachdem er bereits am Mittwoch vorgestellt worden war, trat Christoph Freund am Freitag auch offiziell seinen Dienst als neuer Sportdirektor des FC Bayern an. Im Gespräch mit den vereinseigenen Medien erzählt der Österreicher, warum er sich für den FC Bayern entschieden hat und was die ersten Schwerpunkte seiner Arbeit sein werden:

+++ Musiala fällt gegen Gladbach aus – Müller und de Ligt fit für die Startelf +++

Jamal Musiala wird dem FC Bayern beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ–Liveticker) nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt einen Muskelfaserriss zugezogen und bereits das Spiel gegen Augsburg am vergangenen Wochenende verpasst. Für die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich wurde der Youngster aber nominiert.

Besser sieht es dafür bei Thomas Müller und Matthijs de Ligt aus. Nach ihren Verletzungen in der Vorbereitung hatte es für beide zuletzt nicht für die Startelf gereicht. Laut Trainer Thomas Tuchel sind sie aber mittlerweile wieder fit genug, um von Beginn an auf dem Platz stehen zu können. "Matthijs de Ligt und Thomas Müller kommen immer näher ran. Ihre Fitness erhöht sich, sie könnten starten", sagte Tuchel am Freitag.

De Ligt könnte in Mönchengladbach für Min–jae Kim in die Startelf rücken. Der Südkoreaner hatte zuletzt einen Krampf in der Wade, aus dem eine Verhärtung entstanden ist. Kim setzte daher vorsichtshalber mit dem Training aus. Für das Spiel am Samstag erwartet Tuchel aber grünes Licht seitens der Mediziner.

+++ Tuchel rät saurem Goretzka: DFB–Ausbootung als Ansporn sehen +++

Trainer Thomas Tuchel hat Leon Goretzka dazu geraten, die Nichtnominierung für die ersten Länderspiele der EM–Saison als Ansporn für die tägliche Arbeit beim FC Bayern München zu nehmen. "Das ist immer ein Signal, mehr zu machen, wenn man persönlich eine Enttäuschung hinnehmen muss", sagte Tuchel am Freitag: "Das kann für Leon nichts anderes sein als ein Ansporn, um zu beweisen, dass es in der nächsten Länderspiel–Periode mit ihm gehen muss und nur über ihn gehen kann. Ich glaube, so nimmt er das auch an."

Bundestrainer Hansi Flick hatte den 28 Jahre alten Goretzka am Donnerstag neben einigen anderen etablierten Nationalspielern wie den Leipziger Timo Werner nicht für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert. Goretzka zeigte sich in einer öffentlichen Reaktion "extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung".

"Ich habe schon gesehen, dass er enttäuscht und auch sauer ist, was ganz normal ist", kommentierte Tuchel. Der 50–Jährige riet dem Mittelfeldspieler: "Das gilt es jetzt umzuwandeln. Er hat sich seinen Platz hier zurück erkämpft seit dem ersten Punktspiel. Er muss hier schauen, dranzubleiben." Tuchel mochte Flicks Entscheidung nicht bewerten: "Wir müssen alle akzeptieren, dass der Bundestrainer die Entscheidung trifft und die dann auch verantwortet. Er wird seine Gründe dafür haben."

+++ Matthäus überzeugt: Neuer kann wieder Weltklasse–Niveau erreichen +++

Manuel Neuer kann nach seiner angestrebten Rückkehr aus Sicht von Lothar Matthäus wieder seine einstige Klasse erreichen. Neuer hat wegen eines Unterschenkelbruchs durch einen Ski–Unfall seit dem Vorrunden–Aus bei der WM kein Spiel mehr für die DFB–Auswahl und den FC Bayern München bestritten. Die Klasse, die der 37–Jährige vor fünf oder sechs Jahren gehabt habe, habe er indes in vergangenen zwei Jahren nicht mehr gehabt, urteilte Matthäus in der "Bild".

Neuer habe bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht den allersichersten Eindruck hinterlassen, an einigen Toren sei er zumindest beteiligt gewesen, befand der 62 Jahre alte Rekordnationalspieler. "Wichtig ist, dass er jetzt erst mal wieder gesund wird, und so wie ich es bei Bayern mitbekommen habe, wird er das auch", sagte Matthäus. "Ich gehe davon aus, dass er aufgrund seiner Qualität, Professionalität und seines Ehrgeizes wieder die Weltklasse erreichen kann, die man von ihm kennt."

+++ Deadline–Day: Auch bei den Bayern wird sich noch etwas tun! +++

Am heutigen Freitag um 18 Uhr geht für den FC Bayern die packendste Transferperiode seit Jahren zu Ende. Abgeschlossen sind die Personalplanungen noch nicht: Joao Palhinha soll noch kommen, Ryan Gravenberch steht dafür vor dem Absprung. In unserem Transfer–Blog halten wir Sie heute den ganzen Tag über auf dem Laufenden.

FC–Bayern–News vom 31.08.2023

+++ Bayern–Fans lassen Böller neben Gegner–Torwart explodieren +++

Im Zuge des Regionalliga–Auswärtsspiels der zweiten Mannschaft des FC Bayern München beim DJK Vilzing kam es zu einer sehr unschönen Szene. Die Anhänger des FCB II durften die Partie wegen einer Maßnahme des Bayrischen Fußball–Verbandes nur in einem "Käfig" verfolgen. Das sorgte bei den Gästefans für Unmut. Mit einem Protestbannner, auf dem stand: "Fans in einen Käfig sperr'n – das macht der BFV gern. Wie das Bullengesicht, Menschenwürde kennen's nicht", skandierten sie bereits zu Beginn gegen diese Strafe.

Nachdem die Bayern–Amateure einen 2:0 Vorsprung aus der Hand gaben, brannten den Gästefans nur kurz nach dem erzielten Ausgleich zum 2:2 die Sicherungen durch. Die Bayern–Anhänger zündeten Pyros und einen Böller, der unmittelbar neben DJK–Torwart Maximilian Putz explodierte.

Putz‘ Schock war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Nachdem die Partie wegen des starken Rauchs für einige Minuten unterbrochen wurde, signalisierte der Schlussmann der Hausherren jedoch, dass er weiterspielen kann. Nur aufgrund dessen wurde die Partie fortgesetzt. Eine knappe Viertelstunde später erzielten die Hausherren in Person von Jim–Patrick Müller den 3:2–Siegtreffer für den DJK Vilzing, der in der Regionalliga Bayern damit weiterhin von der Tabellenspitze grüßen lässt.

Die Reserve des FC Bayern steht nicht nur wegen der inakzeptablen Aktion der Fans mit dem Rücken zur Wand – auch sportlich läuft es bislang nicht rund. Mit gerade einmal sechs Punkten aus den ersten sieben Spielen rangieren die Bayern Amateure mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Platz 14 der Regionalliga Bayern.

+++ Goretzka zeigt sich enttäuscht über Flick–Entscheidung +++

Die Entscheidung kam überraschend. Trotz guter Leistungen in den ersten beiden Bundesliga–Spielen verzichtet Bundestrainer Hansi Flick in den beiden anstehenden Länderspielen gegen Japan (9.9.) und Frankreich (12.9.) auf Bayern–Star Leon Goretzka. Entsprechend enttäuscht zeigt sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern bei Instagram über seine Ausbootung. In einem Posting schreibt der 53–fache Nationalspieler: "Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen. Das habt ihr alle, das hat ganz Deutschland verdient! Gleichzeitig muss ich die Entscheidung des Trainers akzeptieren und werde weiter jeden Tag hart arbeiten um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen."

Gleichzeitig ruft Goretzka die Fans der deutschen Nationalmannschaft dazu auf, das DFB–Team bei den beiden Testspielen zu unterstützen und unterstreicht die Notwendigkeit der Anhänger bei der Heim–EM im kommenden Jahr.

+++Flick streicht Goretzka aus DFB–Aufgebot, auch Müller fehlt+++

Große Überraschung im DFB–Kader! Hansi Flick streicht Leon Goretzka aus dem Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich.

Der Mittelfeldspieler erlebte beim FC Bayern eine Rückrunde zum Vergessen, stand allerdings zuletzt in beiden Bundesliga–Spielen in der Startelf. "Jeder muss nun sein Ego hinten anstellen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen", sagte Flick in einer Medienschalte am Donnerstag über seine harten Entscheidungen. "Wer gibt der Mannschaft Energie? Das schauen wir uns ganz genau an. Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne."

Mit Thomas Müller verzichtet Flick auf einen weiteren Bayern–Star. Nach Verletzungspause in der Vorbereitung konnte der 33–Jährige noch nicht viel Spielpraxis sammeln. Jamal Musiala ist hingegen trotz einer Muskelverletzung dabei. Auch Joshua Kimmich, Leroy Sané und Serge Gnabry nominierte Flick.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 9. September in Wolfsburg gegen Japan – bei der WM hatte Deutschland dieses Duell verloren, es war der Beginn eines Debakels. Es folgt das große Spiel in Dortmund gegen den Vize–Weltmeister Frankreich (12. September).

FC–Bayern–News vom 30.08.2023

+++ "Unangemessen": Kane von Tottenham–Training ausgeschlossen +++

Es gab viele Aufs und Abs in der Transfersaga um Harry Kane. Für den FC Bayern nahm diese ein positives Ende. Nun enthüllt der "Daily Telegraph", dass Ex–Klub Tottenham in den Stunden vor der Bekanntgabe des Wechsels drastische Maßnahmen ergriff und Kane vom Training ausschloss.

In einer E–Mail soll dem Stürmer mitgeteilt worden sein, dass es unangemessen wäre, vor Vollzug des Transfers ans Trainingsgelände zurückzukehren. Auch hat Kane keine Chance bekommen, sich persönlich zu verabschieden und durfte seine Sachen nicht selbst abholen. Stattdessen wurden sie ihm geschickt, weil auch Kanes Familienmitglieder nicht in die Suite des Tottenham Hotspur Stadiums durften.

+++ Kritik am neuen Bayern–Sponsor? Dreesen bezieht Stellung +++

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan–Christian Dreesen (55) hat die bis 2028 vereinbarte Partnerschaft des deutschen Fußball–Rekordmeisters mit der Tourismus–Kampagne "Visit Rwanda" verteidigt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte das Engagement des Bundesligisten in Ruanda zuvor scharf kritisiert.

"Wir haben die Partnerschaft mit Ruanda nicht versteckt, sondern sind da ganz offensiv mit umgegangen", sagte Dreesen am Mittwoch in München. "Einer der Beweggründe ist, dass wir Afrika als Kontinent der Chancen sehen. Wir sind nicht die Ersten und werden nicht die Letzten sein, die in Afrika Engagements beginnen. Der intensivere Gang auf diesen Kontinent ist Teil unserer Internationalisierungs–Strategie", sagte der 55–Jährige. Man unterstütze den Kinder– und Jugendfußball in der Hoffnung, am Ende Talente für den FC Bayern zu finden.

Der FC Bayern wird Partner des Sportministeriums Ruandas sowie des Rwanda Development Boards (RDB). Und er unterstützt die Tourismus–Marke "Visit Rwanda". "Wer gedacht hatte, dass der FC Bayern den Sponsor aus Menschenrechtsgründen wechselt, der wurde jetzt hart enttäuscht", hatte Deutschland–Direktor Wenzel Michalski von Human Rights Watch am Dienstag gesagt. Im Sommer war die Partnerschaft der Bayern mit der Fluggesellschaft Qatar Airways auch nach harter Kritik aus Bayern–Fankreisen nicht verlängert worden. "Die Partnerschaft jetzt mit Ruanda ist auch eine ganz, ganz schlechte Wahl", meinte Michalski.

"Die Kritik haben wir vernommen", entgegnete Dreesen im Rahmen der Vorstellung von Bayern Münchens neuem Sportdirektor Christoph Freund (46) in der Münchner Allianz Arena. Man habe sich jedoch vorab "sehr intensiv" mit Ruanda beschäftigt. "Es gibt große Armut dort, aber dort wird daran gearbeitet, wirtschaftlichen Wohlstand zu entwickeln."

Der Bayern–Chef verwies darauf, dass etwa die Bundesrepublik seit über 60 Jahren Partnerschaften mit dem afrikanischen Land pflege. Bundeskanzler Olaf Scholz sei 2022 in Ruanda gewesen. Es gebe seit einem Jahr eine Klima–und–Entwicklungspartnerschaft mit Ruanda. Es gebe dort auch ein Goethe–Institut und darüber hinaus diverse EU–Projekte.

+++ "Exzellenter Ruf": Talententwickler Freund beim FC Bayern vorgestellt +++

Christoph Freund will in seiner neuen Rolle als Sportdirektor von Rekordmeister Bayern München vor allem die Entwicklung der Nachwuchsspieler in den Fokus nehmen. "Wir müssen diesen Spagat schaffen, dass wir auch eigene Talente an die erste Mannschaft heranführen können und trotzdem noch besser werden können", sagte der 46–Jährige bei seiner Vorstellung in München am Mittwoch.

Freund, der nach insgesamt 17 Jahren bei Red Bull Salzburg nach München wechselt, wollte mögliche Transfers von gereiften Topstars wie Stürmerstar Harry Kane aber keinesfalls ausschließen. "Am wichtigsten ist, dass wir erfolgreich sind", sagte der Österreicher: "Da schließt das eine das andere nicht aus. Es wird auch in Zukunft so sein, dass wir richtig gute Topstars zu uns holen." Wichtig sei vor allem "der Mix".

Freund tritt am Freitag seine neue Stelle an, die Bayern hatten seine Verpflichtung bereits Mitte Juli offiziell gemacht. In die Sommertransfers von Kane, Min–Jae Kim und Co. sei er zwar "nicht involviert" gewesen, betonte er, lobte aber, die Münchner hätten es "richtig gut gemacht im Transferfenster".

Der Vorstandsvorsitzende Jan–Christian Dreesen hob am Samstag den "exzellenten Ruf" Freunds vor allem in den Bereichen "Scouting und Talententwicklung" hervor. Bei den Bayern folgt Freund auf den am Ende der vergangenen Saison entlassenen Hasan Salihamidzic.

+++ "Möchte vorangehen": Kane kann sich Engagement im Mannschaftsrat vorstellen" +++

Neuzugang Harry Kane ist offen für ein Engagement im Mannschaftsrat des FC Bayern. "Ich bin gerne Teil davon, wenn ich gefragt werde. Aber eines ist sicher: Egal, ob ich Teil des Mannschaftsrats bin oder nicht: Wenn ich eine Meinung zu einem Thema habe, dann werde ich diese auch kundtun", sagte der Engländer der "Sport Bild" (Mittwoch). Er wisse noch nicht, wie die Pläne des Klubs und von Trainer Thomas Tuchel in dieser Hinsicht aussehen.

Zu seinem Führungsstil sagte Kane: "Ich möchte mit der Art und Weise, wie ich trainiere und spiele, vorangehen." Er lerne seine Kollegen beim deutschen Rekordmeister jeden Tag besser kennen. "Ob als Kapitän von England oder als Spieler beim FC Bayern, mein Anspruch ist es voranzugehen." Kane war von den Tottenham Hotspur nach München gewechselt und ist mit einer kolportierten Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro der teuerste Zugang in der Geschichte der Bundesliga. In seinen beiden ersten Bundesliga–Partien für den FC Bayern erzielte er insgesamt drei Tore.

+++ "Inakzeptabel": Kritik an Rummenigge für Reaktion auf Kuss–Skandal +++

Die ehemalige Nationalspielerin Babett Peter hat Karl–Heinz Rummenigge für dessen Reaktion auf die Kuss–Debatte nach dem spanischen WM–Titel kritisiert. "Unangemessen, unnötig und inakzeptabel für einen Mann mit seiner Erfahrung und in seiner Rolle, in der er über Jahrzehnte wichtige Funktionen im internationalen Fußball innehatte und noch heute dem Uefa–Exekutivkomitee angehört", sagte die Olympiasiegerin der "Sport Bild" (Mittwoch).

"In seiner Position beim FC Bayern ist er zudem auch ein Repräsentant für eine der besten Frauenfußball–Mannschaften Deutschlands und Europas. Das Zeichen, das er mit seiner total missratenen Aussage auch gegenüber den eigenen Spielerinnen gesendet hat, besorgt mich", sagte Peter, die 2007 mit Deutschland den WM–Titel geholt hatte.

Reinhard Grindel hat Rummenigge nach dessen umstrittenen Äußerungen hingegen in Schutz genommen. "Bei Rummenigge muss man sehen: Der sitzt mit Rubiales im Uefa–Exekutivkomitee. Und der Rummenigge ist ein ganz loyaler Mann. Der ist anständig, durch und durch. Aber er mag nicht öffentlich den Eindruck erwecken, jemandem da was reinzudrücken", sagte der frühere DFB–Präsident der Deutschen Presse–Agentur.

Der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales hatte nach dem gewonnenen WM–Finale die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Rummenigge hatte Verständnis für Rubiales' Verhalten geäußert. "Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub – absolut okay", hatte Rummenigge (67) gesagt. Außerdem sei im Fußball Emotionalität wichtig, man solle die "Kirche im Dorf lassen".

FC–Bayern–News vom 29.08.2023

+++ Nach Fan–Todesfällen: FC–Bayern–Ultras positionieren sich gegen Waffengewalt unter Anhängern +++

In Polen und in Griechenland starben zwei Fußballfans bei heftigen Auseinandersetzungen durch Waffeneinsatz. Die Münchner Ultras "Schickeria" nehmen zu den Vorfällen Stellung.

Die Fan–Gruppierung des FC Bayern München erklärt, dass Auseinandersetzungen zwar zur Ultrabewegung dazu gehören, der Einsatz von Waffen jedoch geächtet gehöre. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner bei einer Auseinandersetzung zumindest im Krankenhaus landet, erhöht sich drastisch und noch Schlimmeres wird mehr als billigend in Kauf genommen", so der Wortlaut.

Ein Grundrespekt gegenüber den rivalisierenden Fans solle es auch bei Auseinandersetzungen geben. Die aktuellen Vorfälle in Polen und Griechenland können von Ultras in Deutschland zum Anlass genommen werden, das eigene Handeln zu hinterfragen, zum Beispiel beim Umgang mit Pyrotechnik oder Wurfgeschossen bei Auseinandersetzungen, so die Ultras. "Jeder Tote ist einer zu viel, mit jedem Toten nimmt die Bewegung Schaden, niemand gewinnt", so die eindringliche Aussage.

+++ Rummenigge enthüllt Details zu Vertragsgesprächen mit Kane +++

Auch auf den Bahamas war der englische Stürmerstar Harry Kane für den FC Bayern bei den Transferverhandlungen immer erreichbar. Das berichtet Aufsichtsratsmitglied Karl–Heinz Rummenigge im Podcast "Phrasenmäher" der "Bild"–Zeitung. "Den ersten Kontakt hatte ich, als er noch im Urlaub auf den Bahamas war. Ich habe ihm geschrieben, dass ich gern mal mit ihm telefonieren würde, und er hat – wie später immer – innerhalb von nur zwei Minuten geantwortet, was in der WhatsApp–Messenger–Welt ja auch nicht die Norm ist", sagte Rummenigge.

Die Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni sei der englische Nationalmannschaftskapitän wert, meinte Rummenigge. Er habe während der Verhandlungen zu Bayerns Vorstandschef Jan–Christian Dreesen gesagt: "Zehn Millionen Euro nach links oder rechts jetzt sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern! Denn Harry Kane bringt uns neben seiner sportlichen Qualität einen ganz wichtigen Fakt zurück: nämlich Hierarchie!"

+++ "Schmeckt besser als sie ausschaut": Kane braucht Anleitung von Müller beim Weißwurst–Essen +++

Beim Weißwurst–Essen brauchte Harry Kane noch die Anleitung von Ikone Thomas Müller, ansonsten fühlt sich der Stürmerstar des FC Bayern in seiner neuen Heimat aber schon pudelwohl. "Du musst die Weißwurst diagonal einschneiden, am Anfang ist es schwierig, aber dann kannst du sie aus der Haut raus rollen. Aber nicht komplett durchschneiden, nur bis zum Boden", gab Müller dem neuen Stürmerstar der Bayern beim Nachholtermin des traditionellen Lederhosen–Fotoshootings Tipps. "Schmeckt besser als sie ausschaut", entgegnete Kane.

An die traditionelle Tracht muss sich der 30–Jährige allerdings noch gewöhnen. "Die Hose ist ein bisschen eng", scherzte Kane. Ansonsten hat sich der Engländer schnell in München eingelebt: "Mir hat bisher wirklich alles an München gefallen", so Kane. "Die Leute waren toll, die Fans waren großartig, bis jetzt war alles gut."

Neben Kane und Müller nahmen auch Alphonso Davies und Neu–Torhüter Daniel Peretz am Sponsoren–Termin teil. In der vergangenen Woche war der Rest der Mannschaft bereits zum traditionellen Lederhosen–Shooting bei Partner Paulaner zu Gast.

+++ Menschenrechtler kritisiert Bayern–Deal mit Ruanda: "Schlechte Wahl" +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die neue Partnerschaft des FC Bayern mit der Tourismus–Kampagne "Visit Rwanda" scharf kritisiert. "Wer gedacht hatte, dass der FC Bayern den Sponsor aus Menschenrechtsgründen wechselt, der wurde jetzt hart enttäuscht", sagte Deutschland–Direktor Wenzel Michalski der Deutschen Presse–Agentur am Dienstag. Im Sommer war der Deal der Bayern mit der Fluggesellschaft Qatar Airways nach harter Kritik nicht verlängert worden. "Die Partnerschaft jetzt mit Ruanda ist auch eine ganz, ganz schlechte Wahl", äußerte Michalski weiter.

Der deutsche Rekordmeister hatte die auf fünf Jahre ausgelegte Partnerschaft mit dem ostafrikanischen Land am Sonntag bekanntgegeben. Bei allen Bundesliga–Spielen soll das Logo "Visit Rwanda" auf den Werbebanden angezeigt werden. Neben einer Trainingsakademie für Jungen und Mädchen, die die Münchner in Ruanda aufbauen wollen, seien auch "verschiedene Aktivitäten zur Förderung des Tourismus" geplant, hieß es in der Vereinsmitteilung. Ruanda erhofft sich durch den Deal unter anderem mehr Besucher aus Deutschland und "Spitzenleistungen im Sport", wie Sportministerin Aurore Mimosa Munyangaju äußerte. Bayerns Vorstands–Boss Jan–Christian Dreesen sprach von "reizvollen, verantwortungsvollen Aufgaben".

Die Menschenrechtslage in Ruanda ist extrem angespannt. Die regierende Rwandan Patriotic Front (RPF) besitzt die vollständige Kontrolle über den politischen Raum in dem kleinen Land mit rund 14 Millionen Menschen. Regierungskritiker werden regelmäßig von Präsident Paul Kagame und anderen hochrangigen Regierungsbeamten bedroht. Grundlegende Menschenrechte wie Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt. Freie, unabhängige Medien existieren kaum. "Das ist ein Staat, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden", kritisierte Michalski.

FC–Bayern–News vom 28.08.2023

+++ Christoph Daum will kranken Beckenbauer besuchen: "Wir brauchen dich!" +++

Gegenseitiger Beistand in schwierigen Zeiten: Der an Lungenkrebs erkrankte Fußballtrainer Christoph Daum (69) will den ebenfalls gesundheitlich stark angeschlagenen Franz Beckenbauer (77) in Salzburg besuchen. "Ich will Franz diese Unterstützung, diesen Zuspruch zukommen zu lassen, der mir eigentlich auch sehr gut tut, um ihm zu sagen: Deine Uhr ist noch nicht abgelaufen. Wir brauchen dich noch", so Daum in einem RTL–Interview. Der ehemalige Trainer des 1. FC Köln und von Bayer Leverkusen musste sich selbst gerade seiner zweiten Chemotherapie unterziehen.

Daum hatte auch einen Ratschlag an den "Kaiser", der seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen kämpft, parat: "Du musst dich auch mal wieder zeigen, aus dem Schneckenhaus raus, auch wenn es dir nicht so gut geht." Franz Beckenbauer gab 2009 sein Amt als Präsident des FC Bayern an Uli Hoeneß ab und zog sich in den vergangenen Jahren, auch aus gesundheitlichen Gründen, immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück.

Der "Kaiser" spielt im Leben von Christoph Daum, der als Köln– und Leverkusen–Coach mit Vorliebe gegen Beckenbauers Bayern stichelte, eine ganz besondere Rolle: "Franz hatte immer ein offenes Ohr für einen, der Probleme hatte. Ich persönlich konnte Franz immer anrufen, wenn irgendwas war. Und das war bestimmt, was er gesagt hat, mehr als dieses: Schaun' wir mal!"

+++ Nach rassistischen Beleidigungen: Mathys Tel bedankt sich für Südkurven–Banner +++

Beim 4:0 in Bremen traf Mathys Tel (18) zum Endstand und setzte mit seinem Torjubel ein klares Zeichen gegen die widerlichen rassistischen Beleidigungen, denen er eine Woche zuvor, nach dem 0:3 im DFL–Supercup gegen RB Leipzig zum Opfer fiel.

Den 3:1–Heimsieg über den FC Augsburg nutzte die Südkurve der Allianz Arena, um dem Franzosen erneut Unterstützung zuzusprechen: "Wir stehen hinter dir, Mathys! United against Racism!", war auf einem Banner zu lesen.

Die Worte kamen an. Am Montag postete Tel einen Beitrag mit dem Banner und sich in seiner Instagram–Story, versehen mit einem roten und weißen Herz sowie den Worten "Meine Familie, Danke!"

+++ Erstmals nach neun Monaten: Neuer trainiert wieder mit dem Torhüter–Team +++

Lange Monate der Qual in der Reha – und des ständigen Bangens, ob er tatsächlich noch einmal zurückkehren würde: Am Montag war für einen Moment all das vergessen. Denn Manuel Neuer (37), der Stammtorhüter und Kapitän des FC Bayern, erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder mit seinen Torwart–Kollegen auf dem Platz.

Der 37–Jährige absolvierte nach dem 3:1–Derbysieg der Münchner gegen den FC Augsburg das Spielersatz–Training, an dem auch der neue Keeper Daniel Peretz (23) teilnahm.

Vorstandschef Jan–Christian Dreesen (55) hatte schon zuvor bei der Vorstellung von Peretz Zuversicht verbreitet und von einer "fortschreitenden Genesung" bei Nationalkeeper Neuer gesprochen. Bayerns Nummer eins war vor zehn Tagen ins individuelle Training eingestiegen. Zuvor war eine geplante Metallentfernung vorgenommen worden, seitdem musste der seit Dezember verletzte Neuer erneut pausieren.

Trainer Thomas Tuchel (49) hatte verkündet, Neuer könnte „in den nächsten Wochen" ins Teamtraining zurückkehren. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" habe sich dank des erneuten Eingriffs "deutlich verkürzt", so Tuchel: "Die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend."

+++ Peretz: "Manuel Neuer ist mein Vorbild" +++

Wie erwartet freut sich der junge Israeli auf die Aufgabe bei seinem neuen Verein – und insbesondere auf die Zusammenarbeit mit seinen neuen Mitspielern. "Ich freue mich sehr, mit Sven Ulreich und Manuel Neuer zusammenzuarbeiten, auch mit Michael Rechner. Wir werden uns gegenseitig pushen. Manuel ist mein Vorbild. Ich habe ihn gestern getroffen, es war eine tolle Erfahrung. Ich will mich zeigen und viel lernen", sagt Peretz, der in München einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat.

In seinem neuen Umfeld scheint sich der 23–Jährige bereits wohl zu fühlen. "Es fühlt sich an wie eine Familie. Die Mitspieler lassen mich fühlen, als wäre es mein Zuhause. Ich fühle mich sehr wohl", sagt er.

+++ FC Bayern stellt Daniel Peretz offiziell vor +++

Willkommen in München, Daniel Peretz! Am Montag wird der neue Torhüter des FC Bayern im Rahmen einer Pressekonferenz um 9.30 Uhr offiziell vorgestellt. Die wichtigsten Aussagen des 23–Jährigen, der von Maccabi Tel Aviv verpflichtet wurde, lesen Sie hier im Newsblog!

+++ Kimmich: Diese Spieler werden von Kane besonders profitieren +++

Joshua Kimmich glaubt, dass Bayern Münchens Star–Neuzugang Harry Kane auch seine Mitspieler in der Offensive besser machen wird. "Ich denke, dass er unseren Außenspielern guttun wird, weil die den ein oder anderen Raum mehr bekommen werden. Weil die Verteidiger sich auf Harry fokussieren werden", sagte Kimmich nach dem 3:1 am Sonntagabend gegen den FC Augsburg.

+++ Nach Doppelpack: Harry Kane wendet sich an Bayern–Fans +++

Beim 3:1–Sieg gegen den FC Augsburg schnürte Top–Neuzugang Harry Kane einen Doppelpack und erzielte seine ersten beiden Tore in der Allianz Arena. Nach der Partie wandte sich der Stürmer–Star auf Instagram direkt an die Bayern–Fans und bedankte sich für die Unterstützung.

"Vor euch Fans zwei Tore zu schießen, ist natürlich ein besonderes Gefühl. Es ist noch viel Luft nach oben, aber zwei Siege zum Auftakt sind dennoch ein toller Start. Vielen Dank für eure Unterstützung! Ich freue mich über jeden von euch, der meinen Namen singt", so der Engländer.

+++ Nach Bayern–Rauswurf: Oliver Kahn erstmals wieder im Stadion +++

Oliver Kahn war wieder mal im Fußball–Stadion, aber nicht in München. Stattdessen besuchte der frühere Nationaltorhüter am Sonntag das Zweitliga–Spiel des Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig und sah ein 2:0 seines alten Klubs. "Endlich wieder einmal in der Heimat. Gratulation an den Karlsruher SC, ein verdienter Sieg plus tolle Stimmung im neuen Stadion", schrieb der 54–jährige Kahn auf Instagram und postete ein Foto von sich auf der Tribüne im neuen Wildpark.

Der gebürtige Karlsruher spielte in der Jugend für den KSC und wechselte im 1994 dann zum FC Bayern München, wo er 2008 nach 14 Jahren seine Karriere beendete.

Kahn war ab Juli 2021 Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters aus München. Ende Mai gab der FC Bayern die Trennung von Kahn bekannt, der bis Ende 2024 laufende Vertrag wurde im August aufgelöst.

FC–Bayern–News vom 27.08.2023

+++ Beim Gang in die Kabine: Sané gerät mit Gegenspieler aneinander +++

Während des Spiels gegen den FC Augsburg kochten die Emotionen bei Leroy Sané ziemlich über. Kurz vor der Halbzeitpause checkte der Angreifer der Bayern Gegenspieler Mads Pedersen abseits des Balles von hinten um. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied korrekterweise auf Freistoß für die Augsburger.

Sané war damit aber offenbar überhaupt nicht zufrieden und lieferte sich danach noch ein Wortgefecht mit Pedersen. Selbst bis zur Pause hatten sich die Gemüter nicht beruhigt. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) machte daraufhin ein Video die Runde, in dem zu sehen ist, wie er hitzig mit Pedersen diskutiert und ihn sogar wegschubst. Mehrere Spieler und Betreuer mussten dazwischengehen, um die Streithähne zu trennen.

Beide kamen ohne Gelbe Karte davon. Ob Schiedsrichter Siebert die Szene wahrgenommen hat, war zunächst unklar. Hier der Sané–Schubser im Video:

+++ Tuchel: Peretz "passt perfekt in unsere Torwart–Planungen" +++

Trainer Thomas Tuchel hält den neuen Torhüter Daniel Peretz für eine willkommene Bereicherung im Kader des FC Bayern München. "Er passt vom Alter einfach perfekt in unsere Torwart–Planungen", sagte Tuchel vor dem Bundesliga–Heimspiel am Sonntag gegen den FC Augsburg bei DAZN: "Er kann jetzt mit seinem absoluten Idol Manuel Neuer trainieren und die nächsten Schritte machen."

Gegen Augsburg stand Peretz zwar noch nicht im Kader, der 23–Jährige verfolgte das Spiel auf der Tribüne. Doch mittelfristig verspricht sich Tuchel viel vom Israeli. "Er hat ein paar besondere Zutaten, die das moderne Torwartspiel ausmachen", sagte Tuchel und ging näher ins Detail: "Er ist mutig, er ist aktiv, er hat einen langen Schlag, eine gute Spieleröffnung, einen weiten Abwurf, er hält eine gute Distanz zur Abwehrlinie. Deswegen haben wir das gemacht."

Peretz wurde am vergangenen Freitag von Maccabi Tel Aviv auch deshalb verpflichtet, um Nationaltorwart Neuer noch mehr Zeit für die Rückkehr nach der schweren Beinverletzung zu geben. Dass der deutsche Rekordmeister keinen namhafteren Torwart holte, wertet der frühere Bayern–Profi Michael Ballack als "klares Zeichen an Manuel Neuer, dass man ihm vertraut, dass man ihm auch die Zeit gibt, zurückzukommen".

+++ Harry Kane beschert dem FC Bayern neue Rekordzahlen +++

Die Strahlkraft von Harry Kane ist auch zwei Wochen nach seiner Ankunft in München ungebrochen. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass am Tag nach der Verpflichtung 13.000 Kane–Trikots über die Ladentheke der Fanshops des FC Bayern gingen, haben die Münchner nun neue Rekordzahlen rund um den Kane–Deal veröffentlicht.

So ist das Leiberl des Engländers der erfolgreichste Trikot–Launch seit über einem Jahrzehnt. Damit sorgte Kane gleichzeitig für einen Rekordumsatz in den Fan–Shops. Eine Zahl wollten die Münchner nicht bekanntgeben. Aber Kane ließ nicht nur die Kassen der Bayern klingeln, sondern sorgte auch für neue Rekordwerte bei den Vereinsmedien.

Über 500.000 neue Follower auf den Sozialen Medien brachte der Stürmer mit in die bayerische Landeshauptstadt. Damit nicht genug: Kane sorgte auf Facebook, Instagram und Co. für 225 Millionen Videoviews (Platz eins aller Top–Klubs). Am Sonntag soll Kane aber wieder auf dem Rasen für Furore sorgen. Da steht sein erstes Heimspiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg an.