FC Bayern: Müller reist von der Nationalmannschaft ab - Neuer angeschlagen

Schlechte Nachrichten für die Bayern-Stars Thomas Müller und Manuel Neuer: Müller muss aufgrund von Adduktorenproblemen vorzeitig von der Nationalmannschaft abreisen, Manuel Neuer konnte erneut nicht trainieren und ist gegen Liechtenstein nicht dabei.

München - Die Zahl der Bayern-Stars, die während der aktuellen Länderspielpause mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, wird immer größer. Nachdem Dayot Upamecano bereits am Dienstag aufgrund von Oberschenkelproblemen vorzeitig von der französischen Nationalmannschaft abreisen musste, plagen sich nun auch Thomas Müller und Kapitän Manuel Neuer mit Blessuren herum.

Laut Bundestrainer Hansi Flick trainierte Neuer wegen Belastungssteuerung noch nicht mit der Mannschaft und wird auch beim Länderspiel gegen Liechtenstein in St. Gallen am Donnerstag nicht mit dabei sein. Für ihn wird Bernd Leno vom FC Arsenal zwischen den Pfosten stehen. Am Sonntag gegen Armenien in Stuttgart und drei Tage später gegen Island soll der 35-jährige Neuer wieder einsatzbereit sein.

Adduktorenverletzung: Müller reist vorzeitig ab

Thomas Müller hingegen wird bei dieser Länderspielpause sicher nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Angreifer hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen und wird vorzeitig nach München zurückkehren. "Wir haben genügend Spieler an Bord und können ihn daher auch ersetzen", meinte Flick über Müller.

Doch damit nicht genug: Wie " " berichtet, hat sich Corentin Tolisso am Dienstag im Training mit der französischen Nationalmannschaft verletzt und wird voraussichtlich das Spiel am Mittwochabend gegen Bosnien-Herzegowina verpassen. Der Mittelfeldspieler hatte sich gerade erst nach überstandener Corona-Infektion wieder in den Kader der Bayern zurückgekämpft.