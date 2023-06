Marktwerte des FC Bayern: Goretzka und Mané stürzen ab – nur Pavard legt zu

Das Portal "transfermarkt.de" hat die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis veröffentlicht. Insgesamt wurden elf Spieler abgewertet, vor allem Goretzka und Mané büßen ordentlich ein. Die aktuellen Marktwerte des Rekordmeisters.

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

IMAGO / Ulrich Wagner 28 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

München - Das Portal " " hat mal wieder die Marktwerte der Bundesliga geupdatet. Auch die Werte von zwölf Profis des FC Bayern wurden angepasst.

Nach der insgesamt eher enttäuschenden Saison büßten insgesamt elf Stars an Marktwert ein. Am härtesten traf es Sadio Mané und Leon Goretzka, die jeweils um 20 Millionen Euro abgewertet wurden. Mané, im vergangenen Jahr als vermeintlicher Königstransfer vom FC Liverpool geholt, kommt nun nur noch auf einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Goretzka, der zuletzt vermehrt in der Kritik stand, auf 45 Millionen.

Pavard legt zu – Musiala bald wertvollster Spieler der Liga

Der einzige Spieler, der aufgewertet wurde, ist Benjamin Pavard. Der Abwehrspieler hat insbesondere in der zweiten Saisonhälfte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und kommt nun auf 40 Millionen, was ein Plus von fünf Millionen bedeutet.

Wertvollster Spieler der Münchner ist weiterhin Jamal Musiala. Der Nationalspieler bleibt bei einem Marktwert von 110 Millionen Euro und wird nach dem Wechsel von Dortmunds Jude Bellingham (120 Millionen) zu Real Madrid auch der wertvollste Spieler der Liga sein.

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.