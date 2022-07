FC Bayern in den Vereinigten Staaten – Newsblog zum USA-Trip: Traumdebüt für Sadio Mané und Matthijs de Ligt beim 6:2-Sieg

Der FC Bayern ist am Montag in die USA geflogen, um dort einen Teil der Sommervorbereitung zu absolvieren. Hier gibt's den Newsblog zum Amerika-Trip der Münchner.

München - Die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 geht in die heiße Phase. Bevor mit dem Supercup Ende Juli das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit ansteht, absolviert der FC Bayern vom 18. bis 24. Juli einen Teil seiner Sommervorbereitung in den USA.

Neben Trainingseinheiten und PR-Terminen bestreitet der deutsche Rekordmeister auch zwei Testspiele im Rahmen des "Audi Football Summits" gegen D.C. United und Manchester City.

Aktuelle Informationen zum Aufenthalt des FC Bayern in den Vereinigten Staaten finden Sie hier im AZ-Newsblog.

FC Bayern in den USA: News vom 21. Juli

+++ Bayern gewinnt 6:2 - Mané und De Ligt treffen beim Debüt +++

Die beiden Star-Neuzugänge Sadio Mané und Matthijs de Ligt haben einen Traumeinstand im Trikot des FC Bayern gefeiert. Beim deutlichen 6:2 (3:0)-Testspielsieg gegen DC United traf Mané nach nur 4:15 Min zur Führung, de Ligt machte es in der 47. Minute noch besser und brauchte nur 1:35 Min für seinen Debüttreffer.

Auch Marcel Sabitzer (12.), Gnabry auf Vorarbeit von Mané (44.), Joshua Zirkzee (51.) und Thomas Müller (90.+2) trugen sich in die Torschützenliste ein, Skage Lehland (54.) und Theodore Ku-DiPietro (83.) erzielten die Treffer für das MLS-Team aus Washington, das neuerdings Wayne Rooney trainiert wird. Die beiden weiteren Zugänge Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch kamen ebenfalls zu ihrem Bayern-Debüt.

FC Bayern in den USA: News vom 20. Juli

+++ Bayern liebäugelt mit weiteren Transfers +++

Der FC Bayern München hat bei der Präsentation des neuen Abwehrchefs Matthijs de Ligt (hier mehr dazu lesen) angedeutet, noch mehr Spieler holen zu wollen. Angesprochen auf Konrad Laimer, Mathys Tel und David Raum ging Vorstandschef Oliver Kahn am Mittwoch in Washington nicht konkret auf einzelne Namen ein, sagte aber: "Wir haben jetzt weitere Gespräche geführt mit diesen Spielern und jetzt muss man einfach schauen. Das Transferfenster ist ja noch eine Weile geöffnet. Manchmal gehen die Dinge sehr zügig voran."

Dies sei etwa bei den Transfers von de Ligt von Juventus Turin und von Sadio Mané vom FC Liverpool der Fall gewesen, sagte Kahn. "Jetzt war es an der Zeit, auf dem Transfermarkt Ausrufezeichen zu setzen. Wir als FC Bayern wollen weiterhin zu den Top-Vier-Mannschaften in Europa gehören." Neu bei den Münchnern sind auch Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam.

Wegen Mittelfeldspieler Laimer (25) sollen die Münchner in Verhandlungen über die Ablöse mit RB Leipzig stehen. Für das 17 Jahre junge Sturmtalent Tel von Stades Rennes haben die Bayern dem Vernehmen nach auch ein Ablöseangebot im zweistelligen Millionenbereich abgelegt. Zuletzt wurde auch spekuliert, der FC Bayern könne in den Poker um den zum Nationalspieler aufgestiegenen David Raum von der TSG Hoffenheim einsteigen.

"Der FC Bayern ist bekannt dafür, dass er sportlich nicht nur sehr erfolgreich ist, sondern wirtschaftlich auch sehr gut arbeitet", sagte Präsident Herbert Hainer. Auch in der dritten von der Corona-Pandemie beeinflussten Saison werde der Verein wieder einen Gewinn machen. "Unser Ziel ist es nach wie vor, um alle drei Titel mitzuspielen. Um die Finanzen beim FC Bayern braucht sich keiner Sorgen zu machen."

+++ Der Bayern-Tag: De Ligt-Presserunde und erstes Testspiel +++

Viele Termine stehen beim FC Bayern heute nicht auf dem Programm, dafür umso interessantere. Um 20.30 Uhr (deutscher Zeit) ist eine Presserunde mit Neuzugang Matthijs de Ligt geplant, um 1.30 Uhr (deutscher Zeit) findet für die Bayern dann das erste Testspiel der Vorbereitung statt.

De Ligt soll dann sogar schon für die Münchner auflaufen, wie Trainer Julian Nagelsmann zuletzt bei der Pressekonferenz sagte. "Wir werden mit ihm sprechen, es ist wichtig, dass er schnell reinkommt, das Team kennenlernt. Er wird bestimmt ein paar Minuten spielen."

+++ Neuer Abwehrchef de Ligt schon in Washington +++

Neuzugang Matthijs de Ligt ist beim Team des FC Bayern in den USA eingetroffen. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger landete in der Nacht zum Mittwoch (MESZ) in Washington und fuhr dann weiter in das Mannschaftshotel des deutschen Rekordmeisters. Wann er das erste Mal mit den neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz steht, war zunächst offen. Am Mittwochabend (Ortszeit) bestreiten die Münchner ihr erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gegen D.C. United aus der Major League Soccer.

Die Bayern hatten die Verpflichtung von de Ligt zuvor am Dienstag bekanntgegeben, der Abwehrspieler von Juventus Turin kostet mindestens 67 Millionen Euro Ablöse. Der niederländische Nationalspieler soll der neue Abwehrchef der Münchner werden.

FC Bayern in den USA: News vom 19. Juli

+++ Brazzo fliegt wegen Tel-Verhandlungen nicht nach +++

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Bayern! Nach der Verpflichtung von Matthijs de Ligt steht der nächste Transfer-Coup der Münchner bevor. Die Bayern beschäftigen sich derzeit intensiv mit Sturm-Talent Mathys Tel. Wie Manuel Veth von "transfermarkt.us" berichtet, wird Hasan Salihamidzic deshalb wohl nicht mehr in die USA nachreisen. Bayerns Sportvorstand möchte die Gespräche mit Stade Rennes offenbar weiter fortführen. Noch in dieser Woche soll eine Entscheidung fallen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

+++ De Ligt auf dem Weg nach Washington +++

Eine Vollzugsmeldung der Bayern gab es heute bisher noch nicht, Matthijs de Ligt ist aber bereits auf dem Weg zum Team nach Washington. Am Dienstagnachmittag wurde der neue Abwehrchef der Münchner am Flughafen gesehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir warten auf die letzten Details, haben eine Einigung mit den Kollegen aus Turin", berichtete Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Dienstag in München im Pay-TV-Sender Sky. Man warte nur noch auf letzte Unterschriften. Der FC Bayern soll für den 22-jährigen de Ligt eine feste Ablöse von 70 Millionen Euro an Juventus Turin zahlen. Hinzu könnten 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen.

+++ Grüße aus Washington: Der Titan und die tapferen Bayern +++

Washington ist die Stadt der großen politischen Entscheidungen in den USA – und der großen Schlaglöcher. Auf den Highways und auf den Straßen im Zentrum ruckelt es wie in der Achterbahn, dagegen ist der Mittlere Ring das reinste Paradies.

Bislang sind aber zum Glück alle Reiseteilnehmer unversehrt geblieben. Sowieso: Die Bayern-Stars nehmen die Belastung mit Training bei heißen Temperaturen sowie zahlreichen Medien- und Marketingterminen klaglos hin. Vorstandschef Oliver Kahn sagte, dass solche Aufgaben eben zum Job dazugehören würden. Und das Wetter sei ja zumindest erträglicher als in Deutschland, meinte er.

Sätze eines Titans, Kahn macht das nichts aus: Dabei hat es in Washington gerade 35 Grad, es ist draußen heiß und drückend wie in der Sauna. Und in den klimatisierten Bussen und Konferenzräumen wie im Kühllager. Akute Erkältungsgefahr!

Solche Reisen haben eben ihre Tücken – das wusste schon der Spieler Kahn. Früher wollte er sich vor einem Trip nach Indien und Indonesien mal drücken, erzählte Kahn. "Uli Hoeneß hat mich verzweifelt gesucht vor der Reise und mich – Gott sei Dank – noch gefunden. Wir haben schon auch anstrengende Sachen gemacht, das ist einfach Teil des Profigeschäfts." So ist es.

+++ Der Tag beim FC Bayern +++

Heute stehen für die Bayern in Washington mehrere Termine an. Um 16.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MESZ) gibt es eine Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann und Alphonso Davies, eine halbe Stunde später startet das Training. Um 18 Uhr (00.00 Uhr MESZ) eröffnen die Bosse dann eine Ausstellung im Kapitol. Letzter Programmpunkt: Ein Paulaner-Termin mit Joshua Kimmich und Lucas Hernández um 20 Uhr (2 Uhr MESZ).

+++ Neuer zur Stürmerfrage: "Müssen flexibel sein" +++

In Washington D.C. angekommen, äußert sich Kapitän Manuel Neuer zum Abgang von Robert Lewandowski und zur Stürmerfrage, die sich dem FC Bayern aktuell stellt: "Mit Lewandowski haben wir einen Stürmer verloren, der ein Garant für Torerfolge war. Wir müssen das auf mehrere Schultern verteilen, flexibel sein. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sich noch was tut.“

Dass Matthijs de Ligt jetzt definitiv seine Abwehr verstärkt und er damit das teuerste Abwehr-Duo der Welt vor sich hat, freut den Rekordtorwart: "Unabhängig vom Geld ist es jemand, der auch führen kann, der Ausstrahlung hat und ein super Verteidiger ist. Von meinem Gefühl her ist er jemand, der dem deutschen Fußball sehr nahe steht. Er ist nicht nur sportlich eine gute Verpflichtung, sondern auch menschlich."

News vom 18. Juli

+++ Matthijs de Ligt ist in München gelandet +++

Als das Starensemble des FC Bayern um Sadio Mané am Montag am Münchner Flughafen zur USA-Werbetour mit Destination Washington abhob, da fehlte der designierte Münchner Abwehrboss noch - doch bereits am Mittwoch könnte Matthijs de Ligt erstmals für den deutschen Rekordmeister auflaufen. Am Montagabend traf der niederländische Nationalspieler in München ein, entstieg einem Privatjet und wurde Medienberichten zufolge von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe in Empfang genommen.

Es stehen nun Medizincheck - vielleicht noch am Abend -, Unterschrift unter den millionenschweren Fünfjahresvertrag und Abflug in Richtung USA am Dienstag für den 22-Jährigen an. Der Transfer ist der nächste Sommer-Coup von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. 70 Millionen Euro plus zehn weitere an Bonuszahlungen haben Juve dem Vernehmen nach überzeugt. Mit Lucas Hernández (80 Millionen Euro) stellt de Ligt nun das teuerste Abwehr-Duo der Welt.

+++ Knie-Operation: Goretzka verpasst USA-Reise +++

Der FC Bayern muss auf seiner USA-Reise und wohl auch zum Saisonstart auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Der 27-Jährige wurde am linken Knie operiert, um seine anhaltenden Probleme in den Griff zu bekommen. Durch die medizinische Abteilung des FC Bayern sei "eine Auffälligkeit im linken Knie festgestellt" worden, "die bereits am heutigen Montag arthroskopisch beseitigt wurde", hieß es in einer kurzen Mitteilung.

Leon Goretzka verpasst die USA-Reise. © IMAGO / Sven Simon

Der Eingriff sei "planmäßig und erfolgreich" verlaufen. Zur Ausfalldauer machten die Bayern keine Angaben. Goretzka dürfte aber mehrere Wochen fehlen. Schon in der vergangenen Saison war er wegen Knieproblemen über Monate ausgefallen.

+++ Salihamidzic und Neppe nicht beim Abflug dabei +++

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Kaderplaner Marco Neppe werden am Montagnachmittag nicht mit dem Rest des Teams nach Washington fliegen, das berichtet die "Bild". Die beiden schließen den nahenden Transfer von Juve-Verteidiger Matthijs de Ligt ab – die Vollzugsmeldung soll am Dienstag erfolgen. Direkt danach soll es für den Niederländer weiter in die USA gehen.

+++ Abflug Richtung Washington! +++

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Newsblog des USA-Trips des FC Bayern! Der Tross des deutschen Rekordmeisters startet heute Nachmittag in Richtung USA. Am 21. Juli (1:30 Uhr, MEZ) findet der erste Test in Washington gegen D.C. United statt.