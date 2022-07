FC Bayern in den Vereinigten Staaten – Newsblog zum USA-Trip: Leon Goretzka fliegt nicht mit

Der FC Bayern fliegt am Montag in die USA, um dort einen Teil der Sommervorbereitung zu absolvieren. Hier gibt's den Newsblog zum Amerika-Trip der Münchner.

München - Die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 geht in die heiße Phase. Bevor mit dem Supercup Ende Juli das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit ansteht, absolviert der FC Bayern vom 18. bis 24. Juli einen Teil seiner Sommervorbereitung in den USA.

Neben Trainingseinheiten und PR-Terminen bestreitet der deutsche Rekordmeister auch zwei Testspiele im Rahmen des "Audi Football Summits" gegen D.C. United und Manchester City.

Aktuelle Informationen zum Aufenthalt des FC Bayern in den Vereinigten Staaten finden Sie hier im AZ-Newsblog.

FC Bayern in den USA: News vom 18. Juli

+++ Goretzka verpasst USA-Reise +++

Der FC Bayern hat einen prominenten Ausfall auf der USA-Reise zu beklagen! Leon Goretzka wird nicht mit dem deutschen Rekordmeister nach Washington fliegen. Der Grund sind erneute Knieprobleme des deutschen Nationalspielers.

Die anderen Spieler um Sadio Mané sind bereits am Flughafen eingetroffen.

+++ Salihamidzic und Neppe nicht beim Abflug dabei +++

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Kaderplaner Marco Neppe werden am Montagnachmittag nicht mit dem Rest des Teams nach Washington fliegen, das berichtet die "Bild". Die beiden schließen den nahenden Transfer von Juve-Verteidiger Matthijs de Ligt ab – die Vollzugsmeldung könnte noch heute erfolgen.

+++ Abflug Richtung Washington! +++

Hallo und herzlich willkommen zum AZ-Newsblog des USA-Trips des FC Bayern! Der Tross des deutschen Rekordmeisters startet heute Nachmittag in Richtung USA. Am 21. Juli (1:30 Uhr, MEZ) findet der erste Test in Washington gegen D.C. United statt.