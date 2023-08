FC Bayern gelingt Durchbruch bei Verhandlungen mit Tottenham – doch plötzlich zögert Kane

Die Transfer-Saga des Sommers steht kurz vor ihrem Ende. Nach langen, harten Verhandlungen hat sich der FC Bayern mit Tottenham auf eine Ablöse für Wunschstürmer Harry Kane geeinigt. Doch der Superstar zögert mit seiner endgültigen Zusage.

München - Donnerstagvormittag, 11.25 Uhr! Dieser Moment, als "The Athletic"-Reporter David Ornstein per Tweet digitalen weißen Rauch über der Säbener Straße aufsteigen ließ, könnte für den FC Bayern und auch die gesamte Bundesliga ein geschichtsträchtiger werden – so schien es zumindest.

Denn zu diesem Zeitpunkt war für den Rekordmeister und alle Fußball-Fans, die seit Wochen gespannt und gebannt das überaus zähe Ringen der Bayern-Bosse mit Tottenham Hotspur verfolgen durften, nun endgültig klar: Der berüchtigte Spurs-Boss Daniel Levy, der Münchner so lange hatte zappeln lassen, ist endlich geknackt.

Selbst Daniel Levy gibt auf: Der FC Bayern einigt sich mit Tottenham über Kane-Ablöse

Es schien der finale Durchbruch in diesem denkwürdigen Transfer-Poker von Uli Hoeneß und Co. mit Levy. Ein Durchbruch, an den so mancher – nicht nur auf der Insel – fast schon nicht mehr geglaubt hatte. Aber laut Ornstein haben sich beide Klubs nun doch über die grundsätzlichen Ablösemodalitäten für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft geeinigt.

Tottenhams CEO Daniel Levy gilt als einer der unnachgiebigsten Verhandlungspartner. Der FC Bayern konnte jedoch auch ihn überzeugen. © imago/PA Images

Angeblich sind nur noch Details des über 100 Millionen Euro schweren Transferpakets zu klären. Was bedeutet: Die Nachtsitzung der Münchner Verhandlungsdelegation, angeführt von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, in der sie am vergangenen Dienstag ihr Angebot noch einmal nachbesserten, hat sich gelohnt.

Levy, der härteste Verhandler der Premier League akzeptiert endlich, nachdem er zuvor die beiden schriftlichen Offerten der Bayern – zunächst 70 Millionen Euro und inklusive möglicher Bonuszahlungen über 100 Millionen Euro – noch knallhart abgelehnt hatte.

Harry Kane wird zum teuersten Transfer des FC Bayern

Nun sollen es laut "Bild" 100 Millionen plus bis 20 Millionen Bonuszahlungen werden. Viel Geld, selbst für einen Weltklasse-Spieler wie Kane, zumal er im nächsten Sommer ablösefrei wäre.

Englands Topstürmer wäre damit vor Ex-Bayern-Profi Lucas Hernández (80 Mio.) der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte. In München wird Kane laut Sky einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und ziemlich sicher zum absoluten Spitzenverdiener aufsteigen.

Nach Einigung mit Tottenham: Plötzlich zögert Kane!

Seit Donnerstagabend steht der Mega-Transfer aber plötzlich wieder auf wackeligen Beinen. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England zögert Kane plötzlich mit seinem endgültigen "Ja" zum Wechsel – obwohl er sich schon längt mit dem Rekordmeister einig war!

Wie "Sky" berichtet, gibt es nun neue Verhandlungen mit Bayern und dem Star-Stürmer. Die Chancen auf einen Wechsel stehen 50:50, heißt es. Wird der 30-Jährige tatsächlich kurz vor dem Zieleinlauf doch noch wortbrüchig? Zu dem, was über den Charakter des Angreifers bekannt ist, würde eine Kehrtwende jedenfalls nicht passen.

FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß (li.) zeigte sich schon vor Wochen optimistisch in Sachen Harry Kane. © IMAGO / Kirchner-Media

"Was uns allen gefällt, dass er und auch seine Berater – sein Vater und der Bruder – immer ganz klar zu dem gestanden haben – bis jetzt – , was sie zugesagt haben", schwärmte Hoeneß bereits während des Bayern-Trainingslagers am Tegernsee von Kanes Charakter.

Ein Leben ohne Skandale: Harry Kane entnervte die britische Presse

Tottenhams Stürmerstar ist kein Liebling der englischen Yellow Press, denn er lebt skandalfrei. Keine Entgleisungen tauchten Familienvater in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit auf.

Er ist mit seiner Jugendliebe Katie Goodland verheiratet. "Endlich darf ich meine beste Freundin heiraten!", schrieb Kane damals zu einem Hochzeitsfoto bei Instagram.

Schauen sich schon nach einem Heim in München um: Harry Kane, seine Frau Katie Goodland und drei Kinder. Nachwuchs Nummer vier ist bereits unterwegs. © IMAGO / PA Images

Gattin Katie soll zuletzt schon Häuser im noblen Vorort Grünwald besichtigt haben. Außerdem sah sie sich die British International School "St. George's" in Freimann an. Das Paar hat drei Kinder (zwei Töchter, einen Sohn), das vierte ist unterwegs.

FC Bayern: Trainer Thomas Tuchel freut sich auf Kanes eingebaute Torgarantie

Auf Kanes Wort schien bislang also Verlass zu sein – und genau deshalb waren die Bayern bereit, für ihren bereits 30-jährigen Wunschstürmer wirtschaftliche Grundprinzipien ihrer Personalpolitik über Bord zu werfen.

Trainer Thomas Tuchel, der Kane noch von seiner Zeit bei Chelsea bestens kennt, wollte den Angreifer unbedingt. Nicht nur wegen Kanes eingebauter Torgarantie (435 Pflichtspiele für Tottenham, 280 Treffer), sondern weil er mit seiner Präsenz auf dem Platz und seinem Charisma sofort wichtige Führungsaufgaben im Bayern-Ensemble übernehmen könnte.

Harry Kane wollte eigentlich seine gesamte Karriere bei Tottenham verbringen

Es ist eine Rolle, die Kane von den Spurs besten kennt. Sein Ansehen ist nicht zuletzt deshalb auch bei anderen Sportlern unglaublich hoch. Rio Ferdinand bezeichnete ihn einst als Talisman für die Spurs. Pep Guardiola nannte Tottenham das Harry-Kane-Team.

Der Stürmer selbst sagte in einem Interview von 2017: "Ich wäre gerne ein One-Club-Man." Also ein Spieler-Leben beim selben Verein. Ob es nun tatsächlich dazu kommt? Die Transfer-Saga des Sommers steht kurz vor dem Ende – und könnte doch noch so manche Überraschung bereithalten!