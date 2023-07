FC Bayern: Enttäuschter Tuchel vermisst trotz Sieg die Weiterentwicklung seiner Spieler

1:0 gewann der FC Bayern gegen Kawasaki Frontale. Trotz des Sieges hatte Thomas Tuchel gehofft, im Zeitplan weiter zu sein.

München – Eigentlich hatte der FC Bayern gerade 1:0 gegen Kawasaki Frontale gewonnen. Besonders erfreut oder erleichtert – oder gar gelassen, wie man es nach einem Testspiel erwarten würde – klang Thomas Tuchel allerdings nicht. Bayerns Coach machte einen eher enttäuschten Eindruck.

Tuchel enttäuscht: "Hatte gedacht, dass wir einen größeren Schritt machen können"

Natürlich waren auch die 29 Grad und fast 70 Prozent Luftfeuchtigkeit im Nationalstadion von Tokio ein Faktor, genauso wie die hohe Trainingsbelastung. "Wir haben sehr viel trainiert, sind auch sehr, sehr müde", betonte Tuchel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Trotzdem gab er unumwunden zu, gedacht zu haben, "dass wir heute einen etwas größeren Schritt nach vorne machen können."

Besonders in puncto Spielkontrolle hatte sich Tuchel mehr erhofft: "Der Gegner hatte in den ersten fünf Minuten einen deutlich besseren Start und wir noch etwas schwere Beine und waren noch nicht ganz auf dem Platz. Dann haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert. In der zweiten Halbzeit haben wir hochkarätige Chancen zugelassen und das Spiel erst später wieder deutlicher kontrolliert." Am Ende hätte die Partie "auch 7:2 ausgehen können".

Die Chancenverwertung ist der zweite große Diskussionspunkt beim FC Bayern. Bereits gegen Manchester City wäre, von den Möglichkeiten, mehr als eine 1:2-Niederlage möglich gewesen. Die A-Elf wurde, hauptsächlich zwischen der 10. und 20. Minute gefährlich.

Ein gelungener Treffer von Josip Stanisic. Ansonsten gibt es beim FC Bayern noch viel zu besprechen – wie hier zwischen Matthijs de Ligt (r.) und Talent Frans Krätzig (l.) © IMAGO/Naoki Morita/AFLOSPORT

Nachdem Tuchel zur Pause neunmal rotierte, gab es zwar Torgelegenheiten im Überfluss. Allein, nutzen konnte der FC Bayern diese nicht. Am Sonntag geht es eine Station weiter auf der Asientour, nach Singapur. Kommenden Mittwoch steht die Partie gegen den FC Liverpool an (13.30 Uhr, im AZ-Liveticker). Dann wollen Tuchel und die Seinen "nochmal eine Weiterentwicklung" zeigen.