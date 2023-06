FC Bayern: DFL gibt Bundesliga-Spielplan bekannt – Traditionsduell zum Saisonauftakt

Bereits am Donnerstagabend kam ein erster Teil des Spielplans heraus. Nun steht fest, gegen wen der Rekordmeister die Saison eröffnen wird.

In der abgelaufenen Saison setzte sich der FC Bayern in Bremen knapp 2:1 durch.

München – Lange wurde darüber gerätselt. Nun besteht Klarheit über den neuen Spielplan des FC Bayern. Zum Auftakt steht ein Trip in den Norden an.

FC Bayern tritt zuerst auswärts gegen Leipzig und Dortmund an

Wie die DFL am Freitag mitteilte, eröffnet der FC Bayern am 18. August um 20.30 Uhr die Bundesligasaison 2023/24 im Bremer Weserstadion. Bereits in der Saison 2016/17 kam es zum Auftakt-Duell der beiden Mannschaften.

Damals setzte sich der Rekordmeister beim Bundesligadebüt von Carlo Ancelotti nach drei Toren von Robert Lewandowski sowie Treffern von Xabi Alonso, Philipp Lahm und Franck Ribéry in aller Deutlichkeit mit 6:0 durch. Bis zu einem 8:0 über Schalke 04 bei der Saisoneröffnung 2020/21 war es der höchste Sieg in einem Auftaktspiel.

Gleich am 2. Spieltag wartet das bayrische Derby in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg. Nach der Länderspielpause, am 4. Spieltag, steht das Duell mit Xabi Alonso und Bayer Leverkusen an.

Zu den Partien gegen die großen Konkurrenten RB Leipzig kommt es Anfang Oktober an den Spieltagen sechs (in Leipzig) und 23 (in München). Die Duelle mit Borussia Dortmund finden Anfang November an den Spieltagen zehn (in Dortmund) und 27 (in München) statt.

Das Saisonfinale bestreitet der FC Bayern erneut auswärts, diesmal bei der TSG Hoffenheim.