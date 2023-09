Englische Wochen starten: Warum der Mini-Kader des FC Bayern jetzt zum Problem werden könnte

Im Sommer standen beim FC Bayern so manche Namen auf dem Transferzettel. Dem Rekordmeister angeschlossen haben sich neben Star-Neuzugang Harry Kane lediglich Konrad Laimer, Kim Min-jae, Raphael Guerreiro und Daniel Peretz. Das könnte in den kommenden Wochen zu Problemen führen.

München - Die Länderspielpause ist vorbei, die Spieler sind zurück bei ihren Vereinen. Aber Durchschnaufen ist nicht – zumindest nicht beim FC Bayern. Dem Rekordmeister stehen nun gleich drei englische Wochen bevor und die beginnen gleich mal mit dem Spitzenspiel-Knaller am Freitagabend gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Doch der FC Bayern hat in der Länderspielpause den ein oder anderen Dämpfer kassiert, mehrere Münchner traten mit Blessuren die Heimreise an. So zum Beispiel Kapitän und Mittelfeld-Regisseur Joshua Kimmich: Dieser hat bei der DFB-Blamage gegen Japan (1:4) einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen und wackelt nun für das Topspiel. Allein ihn zu ersetzen, könnte für Bayern-Trainer Thomas Tuchel und seinen Mini-Kader zum maximalen Stress-Test werden.

Der FC Bayern geht mit Mini-Kader in die Saison

Die Mannschaft des FC Bayern ist diese Saison wahrlich auf Kante genäht. Insgesamt hat Cheftrainer Thomas Tuchel nur 19 Feldspieler zur Verfügung. Zusammen mit Werder Bremen stellen die Münchner den kleinsten Kader der Bundesliga.

Bei den Bayern ist bereits vor Saisonbeginn ein Akteur langfristig außer Gefecht gesetzt: Raphael Guerreiro. Der 29-jährige Portugiese kam im Sommer ablösefrei von Bundesliga-Dauerrivale Borussia Dortmund an die Säbener Straße. Seither hat er aufgrund eines Muskelbündelrisses in der rechten Wade kein einziges Spiel im Dress der Münchner absolvieren können. Mit einer Rückkehr ins Mannschaftstraining ist frühestens nach der Länderspielpause Mitte Oktober zu rechnen.

Verbleiben also 18 Mann, die beim vergangenen Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Kader gestanden haben. Mit Ausnahme von Bouna Sarr und den beiden Youngster Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic setzte Thomas Tuchel jeden Spieler ein. Es zeigt, dass Bayerns Kader nicht gerade üppig besetzt ist.

Trotz Harry Kane und Kim Min-jae: Thomas Tuchel mit Kritik am Transfersommer

Einer der größten Kritiker an Bayerns Mini-Kader ist Thomas Tuchel, der eigentlich gemeinsam mit Dreesen, Hoeneß und Co. noch im Sommer im Transferausschuss gesessen hatte und über Zu- und Abgänge mitentscheiden konnte. Zum Ende des Transferfensters wurden ihm jedoch einige Wünsche nicht erfüllt oder platzten kurz vor der Ziellinie.

Abgegeben hatte der FC Bayern im Sommer mit Benjamin Pavard (Wechsel zu Inter Mailand) und Josip Stanisic (verliehen an Bayer Leverkusen) gleich zwei nominelle Rechtsverteidiger. Ein adäquater Ersatz kam trotz bayrischen Interesse an Chelseas Trevoh Chalobah und Southamptons Armel Bella-Kotchap nicht. Im Mittelfeld schickte man Ryan Gravenberch nach Liverpool.

Auch ein Transfer der von Thomas Tuchel so vehement geforderten und über einige Wochen heiß diskutierten "Holding-Six" scheiterte am Deadline-Day.

Kaderfrage beim FC Bayern: Thomas Tuchel und Jan-Christian Dreesen unterschiedlicher Meinung

Dass der Kader jedoch "immer noch erstklassig besetzt" sei, betonte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und forderte von Tuchel: "Er muss jetzt etwas kreativer sein. Das ist sein Job!" Die Meinungen zu Bayerns Kader gehen also stark auseinander. Auch aufgrund der unterschiedlichen Auffassung soll es vergangene Woche ein Geheimtreffen der Beteiligten gegeben haben.

Die Chefetage um Dreesen soll dabei unmissverständlich klargemacht haben, dass sie die öffentliche Kader-Kritik von Tuchel nicht mehr dulden wolle. Beide Seiten hätten bei dem Treffen Fehler eingeräumt und sich darauf verständigt, fortan Meinungsverschiedenheiten intern klären zu wollen.

Vor Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen: Zwei Ausfälle drohen

Das Kaderproblem bleibt aber augenscheinlich trotzdem bestehen und könnte sich fortan noch weiter zuspitzen. Sollte sich DFB-Nationalspieler Joshua Kimmich doch ernsthafter verletzt haben, könnte er für das Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend ausfallen. Noch könnte der FC Bayern einen solchen Ausfall kompensieren, indem man Sommer-Neuzugang Konrad Laimer auf der Doppel-Sechs aufbietet.

Außerdem steht hinter Innenverteidiger Dayot Upamecano zwei Tage vor dem Aufeinandertreffen mit der Werkself ein großes Fragezeichen. Der Franzose hatte am Abschlusstraining vor der Partie gegen Deutschland nicht teilnehmen können und absolvierte stattdessen eine individuelle Trainingseinheit mit dem Reha-Trainer der "Equipe Tricolore". In der Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft wurde der 24-Jährige nicht eingewechselt und saß 90 Minuten auf der Bank.

Es ist also durchaus vorstellbar, dass neben Joshua Kimmich auch Dayot Upamecano am Freitagabend nicht spielbereit ist. Auch hier hat Thomas Tuchel mit Matthijs de Ligt noch eine hochkarätige Option in der Hinterhand. Doch dann wird es mau.

Aus dem Profikader verbleiben für diesen Fall nur noch Bouna Sarr und die Nachwuchsspieler Tarek Buchman, Aleksandar Pavlovic und Frans Krätzig. Frischer Wind von der Bank, wie es sich ein Trainer eines Top-Vereins vom Kaliber Bayern München erhoffen würde – Fehlanzeige!

Traditionsduell gegen Manchester United: Straffer Terminplan bis Oktober

Ein Blick auf die kommenden Wochen dürfte Thomas Tuchels Gefühl noch mulmiger machen. Alleine im September stehen noch fünf Spiele für den FC Bayern an. Nach dem Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen folgt am kommenden Mittwoch der Champions-League-Auftakt gegen Manchester United.

Vor der nächsten Länderspielpause im Oktober hat der FC Bayern praktisch nur englische Wochen vor sich. Dass sich bei sieben Spielen in 23 Tagen kein Star eine Blessur zuzieht oder gar schwer verletzt, scheint fast ausgeschlossen. Jetzt ist also höchste Vorsicht geboten!

FC Bayern: Was passiert, wenn sich noch jemand verletzt?

Für den Fall etwa, dass sich Noussair Mazraoui verletzten sollte, könnte es für den deutschen Rekordmeister ganz knüppeldick kommen. Dann nämlich bleibt für Tuchel die zwiespältige Situation, entweder die Position hinten rechts oder die Mittelfeldzentrale mit einem Spieler besetzen zu müssen, der diese Position eigentlich nicht spielen kann. Sollte Laimer beispielsweise für Mazraoui auf die Rechtsverteidigerposition rücken, ergäbe sich ein Dominoeffekt und es bliebe ein Loch im Mittelfeld.

Tuchel wird Dreesens Forderung nach mehr Kreativität in Sachen Mannschaftsaufstellung womöglich also schon bald nachkommen müssen. Der Blick kann also gespannt auf die nächsten Wochen gerichtet werden – auch für den Fall, dass der 50-Jährige in einem Interview die mit der Chefetage getroffene Abmachung bricht und seinem Frust vor der Kamera freien Lauf lässt.