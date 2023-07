Ein Neuner mit der Zehn auf der Acht: Diese Stärke kann Harry Kane beim FC Bayern einbringen

Der FC Bayern arbeitet an einer Verpflichtung von Harry Kane. Tottenhams Stürmer könnte in München nicht nur durch gewohnte Fähigkeiten glänzen.

München – Es war der 3. April 2022. Tottenham spielte zuhause gegen Newcastle, lag zwei Minuten vor der Pause 0:1 zurück und gewann am Ende 5:1. Die Bilanz von Harry Kane in dieser Partie: Kein Tor, ein Assist.

Für einen Stürmer bei einem Kantersieg normalerweise ein mittelschweres Desaster. Dennoch bekam Kane von "Sky Sports" für seine Performance eine 9/10 und wurde zum "Man Of The Match" gekürt – und das absolut hochverdient.

"Seine Leistung war unglaublich": Wie Harry Kane auch ohne Tore glänzt

"Seine Leistung war unglaublich", schloss sich auch Antonio Conte an. "Ich habe zu ihm gesagt, es ist schade, dass er nicht getroffen hat. Aber er hat fantastisch gespielt. Zu wissen, dass wir ihn in unserer Mannschaft haben, ist sehr wichtig, weil wir wissen, dass er treffen und Chancen kreieren kann."

Dieser Satz fasst Harry Edward Kane eigentlich perfekt zusammen. Vor allem in der zweiten Hälfte ließ sich Kane teilweise auf eine Achter- bis Sechserposition zurückfallen und sezierte Newcastle mit langen, punktgenauen Zuspielen, wie man sie beim FC Bayern normalerweise von Joshua Kimmich kennt. Die "Magpies" wussten kaum, wie ihnen geschieht. 48. Minute, Kane flankte vom rechten Strafraumeck an den zweiten Pfosten, baugleich zu Kimmich im Champions-League-Finale 2020. Tottenhams Coman hieß Matt Doherty und setzte zum Flugkopfball ins kurze Eck an.

Nur sechs Minuten später verlagerte Kane das Spiel aus dem Mittelfeld auf die rechte Seite. Dejan Kulusevski bediente Son Heung-min, der völlig freistehend problemlos auf 3:1 stellte. In der Schlussphase fand Kane erneut seinen kongenialen südkoreanischen Partner mit einem maßgenauen Chip. Son verzog diesmal jedoch knapp.

Pässe wie Kimmich, Spielintelligenz wie Müller: Harry Kane, der perfekte FC-Bayern-Stürmer?

"Was unterscheidet die Größten von den Guten? Ist Harry Kane schneller, als alle anderen? Nein. Hat er mehr Skills als alle anderen? Nein. Was unterscheidet diese großartigen Spieler von den anderen? Es ist eine fußballerische Intelligenz, ein fußballerisches Denken, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dinge zu antizipieren, bevor sie geschehen", lobte Michael Owen, Englands bis heute letzter Weltfußballer, Kane 2021 in den höchsten Tönen.

Über die Jahre entwickelte Kane mit Son dadurch ein nahezu blindes Verständnis und könnte sich in München, wie Lewandowski, hervorragend mit Thomas Müller ergänzen. Owens Beschreibung passt auf beide perfekt.

Wenn es um Kreativität geht, übertrifft Harry Kane auch Robert Lewandowski

In Tottenhams Spiel ist Kane der X-Faktor und genießt dementsprechend sämtliche Freiheiten, um seine Kreativität komplett ausfalten zu können. Laut Opta-Statistiken übertrifft er in dieser Kategorie sogar Robert Lewandowski.

In der abgelaufenen Premier-League-Saison sorgte der Engländer für 1,5 Torschüsse seiner Teamkollegen pro 90 Minuten. Bayerns Ex-Stürmer kommt nur auf 1,1. , zeigt, wie gern er aus den Halbräumen inszeniert – und zwar von links wie rechts.

Einzig Erling Haaland (36) erzielte in der abgelaufenen Premier-League-Saison mehr Tore als Harry Kane (30). © IMAGO / PA Images

Dabei vergisst Kane mitnichten seine Hauptaufgabe: das Toreschießen. Die abgelaufene Über-Saison von Erling Haaland, mit 36 Treffern, lässt fast vergessen, dass Kane nur sechs Tore hinter ihm stand. Kanes Chancenverwertung (30 Prozent) und Großchancenverwertung (65 Prozent) übertrifft Lewandowskis in beiden Kategorien (22 Prozent/47 Prozent).

"Großes Beispiel für seine Teamkollegen": Harry Kane als neuer Führungsspieler des FC Bayern

Sollte ihn der FC Bayern verpflichten, bekämen sie den wohl komplettesten Fußballer, den die beste Liga der Welt zu bieten hat. Einen absoluten Superstar und Führungsspieler.

"Manche talentierten Spieler wollen nicht hart arbeiten", hielt Antonio Conte nach Tottenhams 5:1-Sieg über Newcastle fest. "Ich habe hier einen Spieler gefunden, der ein großartiger Mensch ist. Er ist vom ersten Tag an beispielhaft vorangegangen. Das ist nicht normal, weil du als Topspieler auch weniger arbeiten kannst. Manchmal bist du etwas faul. Er ist ein großes Beispiel für seine Teamkollegen. Ich habe seine Entschlossenheit gesehen, in jedem Wettbewerb mithalten zu wollen."

Auf dem Platz könnte Kane seine jüngeren Teamkollegen, wie Jamal Musiala führen, Mathys Tel als Nachfolger anlernen und der, in der vergangenen Saison, bisweilen eindimensional wirkenden Offensive, den entscheidenden Punch zu verpassen, ohne auf dem Platz alles zu verschlingen. Harry Kane kann nämlich auch dann glänzen, wenn es aussieht, als würde er es nicht tun. So wie gegen Newcastle.