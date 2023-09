Duell der Ballermänner: FC Bayern und Harry Kane treffen auf Leverkusen und Victor Boniface

Superstar gegen Shootingstar, Luxus-Knipser gegen Schnäppchen-Stürmer: Beim Liga-Gipfel stehen Harry Kane vom FC Bayern und Bayer Leverkusens Victor Boniface im Fokus. Die AZ macht den Stürmer-Check – mit überraschenden Ergebnissen.

München - Etwas mehr als einen Monat ist es mittlerweile her, dass über der Säbener Straße weißer Rauch aufstieg. Heiland Harry war nach endlos langem Transfer-Poker mit den Tottenham Hotspur endlich in München angekommen! Um Kane hatte sich an jenem denkwürdigen Freitag ein beinahe absurder Hype entsponnen. 50.000 Menschen verfolgten seinen Flug von London in die bayerische Landeshauptstadt.

Dutzende Fans harrten bis tief in die Nacht vor der Geschäftsstelle des FC Bayern aus, um ihren neuen Heilsbringer zumindest für einen kurzen Moment zu Gesicht zu bekommen. Alleine in den ersten Tagen ging das Trikot mit der Rummer neun mehr als 10.000 Mal über die Ladentheke. Ein Hype, den man bis dato nicht einmal beim Rekordmeister kannte. Und einer, dem selbst ein Weltstar wie Kane erst einmal gerecht werden muss.

Drei Tore, eine Vorlage: Harry Kane mit starkem Start beim FC Bayern

Tatsächlich hatte der erste Neuzugang, für den der FC Bayern die 100-Millionen-Schallmauer durchbrochen hat, damit bislang überhaupt keine Probleme. Nach drei Ligaspielen kommt der 30-Jährige bereits auf drei Treffer. Im Schnitt brauchte er bislang gerade einmal 88 Minuten für einen Treffer – ein starker Wert!

Erstmals ließ er seine ganze Klasse bei seinem Bundesliga-Debüt in Bremen aufblitzen, als er den Führungstreffer von Leroy Sané mit einem feinen Steilpass vorbereitete. Ohnehin ist Kane viel mehr als ein klassischer Neuner, der sich überwiegend im Strafraum aufhält und dort auf Zuspiele wartet. Der Engländer lässt sich gerne auf die Flügel oder ins Mittelfeld zurückfallen, um von dort aus Chancen zu initiieren.

Thomas Tuchel über Harry Kane: "Noch mehr tun, ihn in unser Spiel zu integrieren"

"Wir haben genau diesen Spieler und diese Persönlichkeit, die wir brauchen", sagte Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag: "Wir werden noch mehr dafür tun, ihn noch besser in unser Spiel zu integrieren." Am besten schon am Freitagabend, wenn Bayer Leverkusen zum Spitzenspiel in die Allianz Arena kommt.

Die Werkself ist neben den Bayern die einzige Mannschaft, die die ersten drei Saisonspiele für sich entscheiden konnte. Das Team von Ex-Bayer Xabi Alonso begeisterte bislang mit erfrischendem Offensivfußball und gilt längst als Geheimfavorit auf den Titel.

FC Bayern gegen Bayer Leverkusen: Bisher übertrifft Victor Boniface Harry Kane

Das Duell Erster gegen Zweiter wird auch zum Duell der Ballermänner Kane gegen Victor Boniface. Der 22-jährige Nigerianer wurde im Sommer von Union Saint Gilloise aus Belgien verpflichtet. Dort hatte er in der abgelaufenen Europa-League-Saison unter anderem gegen Union Berlin und seinen neuen Klub Bayer Leverkusen auf sich aufmerksam gemacht und wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig.

Volltreffer für Bayer Leverkusen: Victor Boniface (4 Tore) ist der derzeit erfolgreichste Bundesliga-Torjäger. © dpa

Nach seinem Wechsel hat er nahtlos an seine Form aus der Vorsaison angeknüpft und sich zum absoluten Shootingstar der noch jungen Spielzeit gemausert. Bislang kommt er auf vier Tore und zwei Vorlagen – kein Bundesligaspieler war an den ersten drei Spieltagen an mehr Treffern beteiligt. Auch seine 21 Torschüsse sind Bestwert – vor Kane, der mit 14 die zweitmeisten Schüsse abgegeben hat. Einzig in Sachen Chancenverwertung muss Boniface (25 Prozent) seinem englischen Pendant (33) den Vortritt lassen.

So wollen Thomas Tuchel und der FC Bayern Victor Boniface stoppen

Dennoch: Der Mann, der für eine Sockelablöse von rund 16 Millionen Euro unters Bayer-Kreuz gelockt wurde, entpuppt sich immer mehr als richtiges Schnäppchen! Das Gesamtpaket, das Boniface mitbringt, ist beeindruckend: 1,90 Meter groß, bullig, dennoch pfeilschnell und technisch beschlagen.

Tuchel zeigt sich beeindruckt: "Er ist ein 'Perfect Fit' für Leverkusen, besticht mit seiner Wucht." Wie ihn die Bayern stoppen wollen?" Wir müssen die Umschaltmomente unterbinden und körperlich dagegenhalten, auch gegen Boniface." Wer im Duell der Ballermänner die Oberhand behält, wird sich am Freitagabend zeigen.