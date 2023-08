Doch noch Stammtorhüter beim FC Bayern? Alexander Nübel will nichts ausschließen

Der FC Bayern hat Alexander Nübel an den VfB Stuttgart verliehen. Dass es kein fester Transfer wurde, stört den Keeper nicht weiter. Im Gegenteil: Nübel soll seine Bayern-Zeit noch nicht als beendet ansehen.

München - Wer kommt? Wer geht? Wann gibt Manuel Neuer sein Comeback? Im Moment gibt es auf der Torhüterposition mit die meisten Unklarheiten beim FC Bayern. Mit der Leihe von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart konnte der deutsche Rekordmeister zumindest einen Teil des Keeper-Wirrwarrs lösen.

Für ein Jahr verleihen die Münchner den 26-Jährigen ins Schwabenland, die Leihgebühr beträgt rund eine Million Euro. Diese soll sich an Nübels Einsätzen anpassen. Bei einem Medientermin betonte der Keeper, die Aufgabe beim VfB sei "super attraktiv. Ich war hier, habe mir alles angehört und Bock auf die Fans und das Stadion. Ich wusste schnell: Das will ich machen."

Stammtorhüter beim FC Bayern? Alexander Nübel hält sich offenbar alle Optionen offen

Und danach? Für die Zukunft gab sich Nübel erstmal pragmatisch: "Stand jetzt kehre ich nächstes Jahr zum FCB zurück und habe dann noch ein Jahr Vertrag dort. Bis dahin wünsche ich Manu (Neuer, d. Red.) alles Gute und hoffe, dass er zum Saisonstart wieder spielt. Ich habe immer offen darüber gesprochen, dass ich weg möchte. Das es am Ende eine Leihe geworden ist, ist kein Problem für mich."

Eine Aussage, die klar durchklingen lässt. dass Nübel seine Zeit beim FC Bayern noch nicht als beendet sieht. Gleiches soll in die andere Richtung ebenfalls gelten.

Laut "Sport1" habe Nübel bei seinen Bayern-Trainingseinheiten in der Vorbereitung einen guten Eindruck bei Trainer Thomas Tuchel hinterlassen und will sich selbst alle Türen offenhalten, für den Fall, dass Manuel Neuer seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Beim FC Bayern gibt es aktuell große Sorgen um Neuer: Der Torwart und Kapitän musste nach seinem Beinbruch nochmal unters Messer – sein Comeback verzögert sich weiter. Die Bosse sind auf der Suche nach einem Ersatz, denn mit Sven Ulreich haben die Münchner derzeit nur einen gestandenen, fitten Keeper im Kader. Yann Sommer wechselte vor wenigen Tagen nach Italien zu Inter Mailand.

Alexander Nübel will beim VfB Stuttgart "noch lauter kommunizieren"

Themen, mit denen Nübel sich nun erstmal nicht mehr beschäftigen muss. Beim VfB plant der 26-Jährige, noch mehr zum Leader zu werden: "Ich will wieder mutiger werden, Fußball spielen, auf dem Platz noch lauter kommunizieren. In den Bereichen kann ich mich verbessern. Es geht auch darum, offen zu sein, Spaß zu haben. Diesen Stil will ich auf die Mannschaft übertragen, damit ein gutes Gefühl entsteht."

Nach Schalke 04 und dem FC Bayern ist der VfB Stuttgart Nübels dritter Verein in der Bundesliga. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Auch mit der Nationalmannschaft hat der ehemalige Keeper der U21 noch nicht abgeschlossen. Das sei allerdings nur "perspektivisch" ein Thema. "Im Moment wird es schwierig, weil wir viele Torhüter auf absolutem Top-Niveau haben. Ich bin aber noch jung, kann mich weiterentwickeln. Am Ende wird man sehen, ob ich irgendwann mal für die Nationalelf spielen darf." Mit der U21 erreichte Nübel 2019 das EM-Finale, musste sich dort allerdings Spanien knapp 1:2 geschlagen geben.

Nun greift der Torwart also erstmal beim VfB Stuttgart an. Mit guten Leistungen in der Bundesliga kann er wieder auf sich aufmerksam machen – und sich vielleicht doch nochmal für den FC Bayern empfehlen.