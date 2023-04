DFB-Pokal live: FC Bayern München gegen SC Freiburg am Dienstag im TV, Livestream und Liveticker

Es geht Schlag auf Schlag für den FC Bayern und seinen neuen Trainer Thomas Tuchel: Auf den Bundesliga-Gipfel gegen Dortmund folgt das Pokal-Viertelfinal-Duell mit dem SC Freiburg. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

Das Pokalspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg wird live in der ARD gezeigt und auch vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. (Symbolbild)

München - Der FC Bayern hat im die Tabellenführung zurückerobert und will jetzt auch im DFB-Pokal einen großen Schritt nach vorne machen.

Während die Münchner das Viertelfinale dank eines ungefährdeten 4:0-Erfolges beim FSV Mainz 05 erreichten, behauptete sich der Bundesliga-Vierte Freiburg mit 2:0 beim Zweitligisten SV Sandhausen.

FC Bayern München gegen SC Freiburg: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Dienstag (4. April) um 20.45 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

DFB-Pokal: Läuft die Partie FC Bayern gegen SC Freiburg im Free-TV?

Ja, die ARD überträgt das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal live. Die Vorberichterstattung startet dabei um 20.15 Uhr, Alexander Bommes moderiert. Als Reporter fungiert Gerd Gottlob, als Experte ist Bastian Schweinsteiger am Start.

DFB-Pokal: FC Bayern gegen SC Freiburg live bei Sky

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Pokal-Heimspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg. Die Vorberichterstattung beginnt ebenfalls um 20.15 Uhr, Reporter ist Kai Dittmann.

DFB-Pokal: FC Bayern gegen SC Freiburg im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.