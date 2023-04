Choupo fehlt weiter – rettet jetzt ein 18-Jähriger den FC Bayern?

Das Knie schmerzt bei Bayerns Choupo-Moting. Nun könnte Mathys Tel entscheidend werden.

München - Zu seinem 18. Geburtstag gab es für Mathys Tel am Donnerstag im Bayern-Training zunächst Applaus und dann ein paar Hiebe: Traditionell bildeten die Mitspieler ein Spalier, das der Geburtstags-Bayer durchlaufen musste – kleine Watschn inklusive.

Tel als Mittelstürmer gegen Hertha?

Deutlich herzlicher fielen da schon die Glückwünsche von Trainer Thomas Tuchel aus: Der Münchner Coach umarmte Tel, drückte ihn einige Sekunden fest an sich und klopfte ihm danach noch auf die Schulter. Endlich 18. Tel darf jetzt allein Auto fahren – und am Sonntag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr) auch allein stürmen als Mittelstürmer des FC Bayern? Auszuschließen ist das nicht, denn die Situation im Angriff ist weiter angespannt.

Choupo-Moting: schwer zu ersetzen

Eric Maxim Choupo-Moting, übrigens 16 Jahre älter als Tel, konnte auch am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren. Der Nationalspieler Kameruns plagt sich mit anhaltenden Knieproblemen herum, daher hatte er auch schon das Auswärtsspiel in Mainz (1:3) vergangenen Samstag verpasst. In dieser von Bayern-Seite äußerst schwach geführten Partie probierte es Tuchel mit Sadio Mané und Thomas Müller in der Spitze – das klappte nicht besonders gut. Daher sind Änderungen in der Startelf vorstellbar.

Lothar Matthäus setzt sich für Tel ein

"Wenn ich schon ein Sturm-Problem habe, wieso lasse ich den Jungen nicht viel mehr spielen?", fragte Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Tel "bringe alles mit, um ein großartiger Stürmer zu werden". Ein frisch 18-Jähriger könnte im Meisterkampf entscheidend werden.