Champions League live: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstag ist der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League zu Gast bei Paris Saint-Germain. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live verfolgen.

Das Spiel der Bayern in der Champions League wird live und exklusiv bei Amazon Prime Video übertragen. (Symbolbild)

München - Nach drei Pflichtspiel-Siegen in Serie steht für den FC Bayern der Kracher zum Start der K.O.-Phase in der Champions League an. Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern im Achtelfinale der Königsklasse.

Paris Saint-Germain gegen FC Bayern: Anpfiff in Paris ist am Dienstag (14. Februar) um 21 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Champions League: Läuft die Partie Paris Saint-Germain gegen FC Bayern live im Free-TV?

Nein, das Duell des FC Bayern bei Paris Saint-Germain wird nicht live im Free-TV übertragen.

Champions League: Paris Saint-Germain - FC Bayern live auf Amazon

Amazon Prime hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Spitzenspiele am Dienstagabend gesichert, so auch für das Topspiel in Paris. Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sebastian Hellmann mit den Experten Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning. Jonas Friedrich kommentiert das Top-Duell, Ex-Schalker Benedikt Höwedes fungiert als Co-Kommentator.

Champions League: Paris Saint-Germain gegen FC Bayern im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.