Champions League live: FC Bayern München gegen Manchester City im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch Manchester City zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

17. April 2023 - 10:21 Uhr | AZ

DAZN überträgt das Champions-League-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City live aus der Allianz Arena. © imago images/Sven Simon

München - Der FC Bayern hofft auf das Wunder! Nach der deutlichen 0:3-Pleite im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City brauchen die Münchner im Rückspiel am Mittwoch einen Sieg mit drei Toren Unterschied, um die Verlängerung zu erreichen. FC Bayern München gegen Manchester City: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Mittwoch (19. April) um 21.00 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Champions League: Läuft FC Bayern gegen Manchester City im Free-TV? Nein, das Champions-League-Duell ist nicht im Free-TV zu sehen. Erste Bilder des Spiels im Free-TV gibt es im ZDF ab 23 Uhr. Champions League: FC Bayern gegen Manchester City live auf DAZN Der Königsklassen-Knaller wird am Mittwochabend auf DAZN übertragen. Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra mit Experte Michael Ballack. Jan Platte kommentiert das Top-Duell. Champions League: FC Bayern München gegen Manchester City im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.