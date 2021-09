Champions League live: FC Bayern München gegen Dynamo Kiew im TV, Livestream, Liveticker

Der 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase steht an! Am Mittwochabend ist Dynamo Kiew beim FC Bayern zu Gast. So können Sie die Partie live verfolgen.

München - Nach dem Aufsteiger-Doppelpack mit souveränen Siegen gegen den VfL Bochum (7:0) und SpVgg Greuther Fürth (3:1) ist der FC Bayern in der Champions League gefordert.

Am Mittwochabend geht es am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Königsklasse gegen Dynamo Kiew. Die Münchner gewannen ihr Auftakt-Spiel in Barcelona mit 3:0, der ukrainische Rekordmeister trennte sich am ersten Spieltag mit einem torlosen Remis von Benfica Lissabon. Anpfiff der Partie am Mittwoch ist um 21 Uhr in der Allianz Arena.

Champions League live: FC Bayern gegen Dynamo Kiew DAZN

Die Partie wird live und ausschließlich auf DAZN übertragen. Der Vorbericht für die Begegnung beginnt um 20.30 Uhr, um 21 Uhr ist Anpfiff. Neben Moderator Alex Schlüter und Kommentator Jan Platte ist Ralf Rangnick als Experte im Einsatz.

Partie zwischen Bayern und Kiew auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen Kiew natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.