Champions League live: FC Bayern gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch im TV, Livestream und Liveticker

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern Paris Saint-Germain zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Top-Spiel live verfolgen.

München - Am Mittwoch empfängt der FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League Paris Saint-Germain in der Allianz Arena. Im Hinspiel setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 1:0 durch einen Treffer von Kingsley Coman durch – genau wie im Champions-League-Finale 2020.

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain: Anpfiff des Champions-League-Krachers in der Allianz Arena ist am Mittwoch (8. März) um 21 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Champions League: Läuft die Partie FC Bayern gegen Paris Saint-Germain live im Free-TV?

Nein, das Duell des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain wird nicht live im Free-TV übertragen.

Champions League: FC Bayern gegen Paris Saint-Germain live auf DAZN

Der Pay-TV-Sender DAZN überträgt das Duell des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain. Als Moderator ist Alex Schlüter im Einsatz, er wird zusammen mit Experte Sandro Wagner durch die Übertragung führen. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte.

Bayern gegen PSG im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.