Champions League: Glückslos! FC Bayern trifft im Viertelfinale auf Villarreal

Das hätte schlimmer kommen können: Dem FC Bayern wurde im Viertelfinale der Champions League der FC Villarreal zugelost.

Nyon - Gutes Los für den FC Bayern: Der Rekordmeister trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Villarreal. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Der amtierende Europa-League-Sieger hatte sich im Achtelfinale überraschend nach einem 1:1 im Hinspiel mit 3:0 bei Juventus Turin durchgesetzt.

Salihamidzic und Müller warnen vor Villarreal

"In Turin so aufzutreten und mit 3:0 zu gewinnen, ist eine Überraschung. Ich habe auch in Turin gespielt und weiß, wie schwer es ist dort zu gewinnen. Wir nehme die Aufgabe an und wollen da weiterkommen, ganz klar", meint Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Auch Thomas Müller, der sich die Auslosung am Freitag nach dem Training mit der Mannschaft angeschaut hat, warnt: "Das ist ein schweres Los. Ich habe sie gegen Juventus gesehen. Wir werden bis zur letzten Sekunde um jeden Ball kämpfen müssen", so der Angreifer auf Instagram.

Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich ebenfalls zum Viertelfinal-Gegner. "In allererster Linie wollen wir da natürlich weiterkommen, das ist unser Anspruch. Villarreal ist der amtierende Europa-League-Sieger. Sie haben einen Trainer und eine Mannschaft mit viel Erfahrung und einen klaren Plan", so der Bayern-Coach.

FC Bayern: Auch der mögliche Halbfinal-Gegner steht schon fest

Auch sonst steht der Weg ins Finale für die Bayern fest: Setzen sich die Münchner erwartungsgemäß im Viertelfinale durch, geht es im Halbfinale gegen den Sieger des Duells zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon. Komplettiert wird die Runde der letzten Acht durch die Partien zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid sowie Manchester City und Atlético Madrid.

Das Hinspiel findet am 5./6. April in Spanien statt, das Rückspiel wird am 12./13. April in München ausgetragen. Das Endspiel steigt am 28. Mai im Stade de France in Paris.