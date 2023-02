Bundesliga live: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag ist der FC Bayern in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg zu Gast. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live verfolgen.

05. Februar 2023 - 10:11 Uhr | AZ

Das Spiel des FC Bayern in Wolfsburg wird live auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © imago images/Team 2

München - Nach drei Remis zum Start ins Jahr feierte der FC Bayern unter der Woche im DFB-Pokal gegen Mainz 05 den ersten Sieg 2023. Nun wollen die Münchner in der Bundesliga nachlegen. Am Sonntag ist der deutsche Rekordmeister zu Gast beim Tabellensiebten VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg gegen FC Bayern: Anpfiff in der Volkswagen-Arena ist am Sonntag (5. Februar) um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Bundesliga: Läuft die Partie VfL Wolsburg gegen FC Bayern live im Free-TV? Nein, das Duell des FC Bayern beim VfL Wolfsburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern live auf DAZN Das Spiel in Wolfsburg wird live auf der Streamingplattform DAZN gezeigt. Die Vorberichte beginnen um 17 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter mit der Expertin Almuth Schult. Marco Hagemann kommentiert das Duell. Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.