Bundesliga live: VfB Stuttgart gegen FC Bayern am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstagabend ist der FC Bayern in der Bundesliga zu Gast beim VfB Stuttgart. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Top-Spiel live verfolgen.

03. März 2023 - 21:35 Uhr | AZ

Das Spiel des FC Bayern beim VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. (Symbolbild) © dpa

München - Weiter geht's für den FC Bayern! Nach dem wichtigen 3:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin ist der Rekordmeister am Samstag beim VfB Stuttgart gefordert. Die Schwaben stecken einmal mehr tief im Abstiegskampf und belegen aktuell nur Tabellenplatz 15, zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage bei Schlusslicht FC Schalke 04. FC Bayern München gegen Union Berlin: Anpfiff des Bundesliga-Topspiels in der Allianz Arena ist am Sonntag (26. Februar) um 17.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Bundesliga: Läuft die Partie VfB Stuttgart gegen FC Bayern live im Free-TV? Nein, das Duell des FC Bayern gegen Verfolger Union Berlin wird nicht live im Free-TV übertragen. Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Bayern live auf Sky Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Duell des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern. In der Bundesliga teilen sich vor allem Sky und DAZN die Rechte für die Übertragungen. Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.