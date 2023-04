Bundesliga live: SC Freiburg gegen FC Bayern München am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstag flog der FC Bayern nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal. Vier Tage später hat das Team vom Thomas Tuchel nun die Chance zur Revanche. Am Samstag treffen die Bayern in der Bundesliga erneut auf die Breisgauer. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

06. April 2023 - 15:04 Uhr | AZ

Das Spiel des FC Bayern beim SC Freiburg wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. (Symbolbild) © dpa