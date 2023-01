Bundesliga live: RB Leipzig gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Gleich im ersten Spiel nach der Bundesliga-Winterpause gastiert Tabellenführer FC Bayern bei Verfolger RB Leipzig. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am Freitag live verfolgen.

München - Vorne hui und hinten pfui – so präsentierte sich der Herbstmeister FC Bayern zuletzt gegen RB Salzburg.

Leipzig gegen Bayern: Münchner gewannen das letzte Duell – im Supercup

Gegen Verfolger RB Leipzig dürfte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann defensiv noch mehr gefordert sein, zumal die Leipziger den Abstand auf den Spitzenreiter aus München im Falle eines Sieges auf drei Punkte verringern könnten.

An die letzte Begegnung bei RB haben die Bayern gute Erinnerungen: Am 30. Juli vergangenen Jahres gewannen sie als Meister das Supercup-Finale beim gastgebenden Pokalsieger mit 5:3.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Gute Bilanz für den Rekordmeister

Auch die Gesamtbilanz im direkten Vergleich spricht für die Gäste: Die bis dato einzige Bundesliga-Niederlage gegen Leipzig datiert vom 18. März 2018, die letzten drei Punktspiele gingen alle an die Bayern. Der Rekordmeister wartete in der Liga zuletzt mit sechs Siegen in Serie auf, Verfolger Leipzig überwinterte nach zuletzt vier Erfolgen hintereinander auf Rang drei.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Anpfiff in der Red Bull Arena ist am Freitag, 16. Januar, um 20.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Bayern live im Free-TV

Die Partie des FC Bayern bei RB Leipzig wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragung auf Sat.1 beginnt um 19 Uhr mit Vorberichten und Interviews.

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Bayern im Livestream

Das Bundesliga-Spiel des FC Bayern bei RB Leipzig können Sie außerdem im kostenlosen Livestream auf "ran.de", in der "ran App" und auf "Joyn" verfolgen. Auch der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung live für Abonnenten auf seiner Plattform.

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Bayern im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.