Bundesliga live: FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern empfängt am heutigen Samstag die TSG 1899 Hoffenheim. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

München - Zwischen den beiden Champions-League-Duellen gegen Manchester City wartet auf den FC Bayern die Bundesliga! Am Samstag ist die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast in München.

Mit einem Sieg gegen die Kraichgauer will der Rekordmeister die Tabellenführung vor Borussia Dortmund behaupten und gleichzeitig Selbstvertrauen für das Rückspiel am Mittwoch in der Königsklasse tanken. FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag (15. April) um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: Läuft FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim im Free-TV?

Nein, das Bundesliga-Duell ist nicht im Free-TV zu sehen. Erste Bilder des Spiels im Free-TV gibt es in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr.

Bundesliga: FC Bayern gegen Hoffenheim live auf Sky

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 14 Uhr, um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Bundesliga: FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.