Bundesliga live: FC Bayern München gegen Hertha BSC im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern empfängt am Sonntag Hertha BSC in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie live verfolgen.

München - Die Zeit der Ausrutscher ist endgültig vorbei, ab jetzt zählen für den FC Bayern nur noch Siege! Nach der völlig enttäuschenden 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim FSV Mainz 05 mussten die Münchner die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgeben, können dank des BVB-Patzers gegen den VfL Bochum (1:1) mit einem Sieg aber direkt wieder vorbeiziehen. Am Sonntag muss gegen Hertha BSC dafür aber unbedingt ein Dreier her.

FC Bayern München gegen Hertha BSC: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Sonntag um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: Läuft FC Bayern gegen Hertha BSC im Free-TV?

Nein, das Bundesliga-Duell ist nicht im Free-TV zu sehen.

Bundesliga: FC Bayern gegen Hertha BSC live auf DAZN

Die Bundesliga-Partie wird am Sonntagnachmittag live bei DAZN übertragen. Die Vorberichte beginnen um 14.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra und Experte Michael Ballack. Freddi Harder ist als Kommentator im Einsatz

Bundesliga: FC Bayern München gegen Hertha BSC im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.