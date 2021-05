Bundesliga live: FC Bayern München gegen FC Augsburg im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg wird dem FC Bayern die Meisterschale überreicht – so können Sie die Partie live sehen.

München - Der FC Bayern hat sich in dieser Saison zum neunten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft gesichert. Nach dem letzten Bundesliga-Spiel am Samstag wird dem deutschen Rekordmeister die Schale überreicht, zunächst geht es aber im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg nochmals um drei Punkte.

Robert Lewandowski hat noch ein Ziel: Bayerns Topstürmer möchte den alleinigen Torrekord, dafür fehlt ihm gegen Augsburg nur noch ein Treffer. Aktuell teilt er sich zusammen mit Gerd Müller die historische Bestmarke von 40 Saisontoren. Auch Thomas Müller winkt noch ein Rekord. Anpfiff am Samstag in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr!

Bundesliga live: FC Bayern gegen FC Augsburg im TV bei Sky und im Stream

Das Heimspiel des Rekordmeisters ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie aber in voller Länge. Als Kunde von Sky können Sie das Spiel auch im Livestream per App auf Sky Go sehen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender allen Fans spontan die Möglichkeit, das Spiel im Stream via Sky-Ticket zu verfolgen, ein Abo ist ab 9,99 Euro monatlich erhältlich.

Bundesliga live: FC Bayern gegen FC Augsburg im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.