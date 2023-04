Bundesliga live: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Länderspielpause gibt's gleich den Bundesliga-Kracher: Am 1. April empfängt der Zweite FC Bayern den Tabellenführer Borussia Dortmund in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Partie am heutigen Samstag live verfolgen.

01. April 2023 - 10:49 Uhr | AZ

Das Top-Spiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. (Symbolbild) © dpa