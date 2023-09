Bundesliga live: FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen im TV, Liveticker und Livestream

Der FC Bayern spielt gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner am Freitag live verfolgen.

München – Nach der Länderspielpause ist vor der Bundesliga. Und bereits am Freitagabend kommt es zum Topspiel des 4. Spieltags zwischen Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem direkten Verfolger Bayern München.

Beide Teams sind als einzige noch ungeschlagen in der aktuellen Bundesliga-Saison. Beim letzten Aufeinandertreffen, dem 25. Spieltag der abgelaufenen Saison, ging die Werkself mit 2:1 als Sieger vom Platz, der letzte Bayer-Sieg in der Allianz Arena liegt allerdings schon fast vier Jahre zurück.

Von bisher 96 Begegnungen konnte der FC Bayern 59 für sich entscheiden, 20 Mal trennte man sich Remis. Kann Bayer die Führung auf den deutschen Rekordmeister ausbauen oder grüßt der FC Bayern nach der Partie von der Tabellenspitze?

Anpfiff in der Allianz Arena ist am Freitag, 15. September, um 20.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Bundesliga: FC Bayern gegen Bayer Leverkusen im Free-TV

Das Topspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen wird nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen im Livestream

Nur Abonnenten vom Anbieter DAZN können das Spiel Bayern gegen Bayer live und in voller Länge im Livestream sehen.

Bundesliga: Bayern München gegen Bayer Leverkusen im Liveticker der AZ

Natürlich können Sie wie gewohnt das Topspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen auch im Liveticker der AZ verfolgen.