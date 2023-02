Bundesliga live: FC Bayern gegen VfL Bochum im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag empfängt der FC Bayern in der Bundesliga den VfL Bochum. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live verfolgen.

05. Februar 2023 - 10:11 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Bochum wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © imago images/ActionPictures

München – Es soll endlich der erste Heimsieg im Jahr 2023 her. Nachdem die Bayern im DFB-Pokal in Mainz und in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg gewonnen haben, kommt jetzt der VfL Bochum nach München. Es ist zudem der erste Heimauftritt von Neuzugang João Cancelo. FC Bayern gegen VfL Bochum: Anpfiff in der Allianz-Arena ist am Samstag (11. Februar) um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. Bundesliga: Läuft die Partie FC Bayern gegen VfL Bochum live im Free-TV? Nein, das Duell des FC Bayern gegen den VfL Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen. Bundesliga: FC Bayern - VfL Bochum live auf SKY Das Spiel in München wird live beim Pay-TV-Sender SKY gezeigt. Die Vorberichte beginnen um 15 Uhr. Bundesliga: FC Bayern gegen VfL Bochum im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.