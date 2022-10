Bundesliga live: FC Bayern gegen Mainz 05 im TV, Livestream und Liveticker

12. Spieltag in der Bundesliga: Der FC Bayern empfängt am Samstag Mainz 05 in der Allianz Arena. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live sehen.

München - Der Liga-Alltag ruft: Nach dem 3:0-Erfolg in der Champions League beim FC Barcelona geht es für den FC Bayern in der Bundesliga weiter.

Am Samstag empfängt der deutsche Rekordmeister den FSV Mainz 05 in der Allianz Arena. Mit dem dritten Liga-Sieg in Serie können die Münchner gar die Tabellenführung übernehmen, da Spitzenreiter Union Berlin erst am Sonntag (gegen Gladbach) spielt.

FC Bayern gegen Mainz 05: Anpfiff in der Allianz Arena ist am Samstag, 29. Oktober, um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live sehen.

Bundesliga: FC Bayern gegen Mainz 05 live auf Sky

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 14 Uhr, um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

FC Bayern gegen Mainz 05 im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.