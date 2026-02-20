Bundesliga live: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt im TV und Stream

Der FC Bayern trifft am 21. Februar auf Eintracht Frankfurt. TV oder Stream – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Der FC Bayern empfängt die Adler aus Frankfurt! Am Samstagnachmittag ist Eintracht Frankfurt in der Bundesliga zu Gast in München.

Anpfiff ist am Samstag, 21. Februar, um 15.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Sky hat sich die Übertragungsrechte für das Nachmittagsspiel gesichert. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 15 Uhr, um 15.30 Uhr ist Anpfiff. Alternativ kann das Spiel auf WOW und in der Konferenz auf DAZN angeschaut werden.