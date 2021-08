Bundesliga live: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Nach vier Testspielen ohne Sieg geht es für den FC Bayern am kommenden Freitag erstmals um Zählbares: Am 13. August trifft der Rekordmeister zum Liga-Auftakt auf Borussia Mönchengladbach. So können Sie die Partie live sehen.

05. August 2021 - 13:03 Uhr | AZ

Das Spiel der Bayern gegen Freiburg wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © dpa

Bremen - Der deutsche Meister eröffnet die neue Saison! Der FC Bayern ist zum Bundesliga-Auftakt zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Bayerns neuer Trainer Julian Nagelsmann wartet noch immer auf seinen ersten Sieg mit den Münchnern: Nach einer 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln zum Auftakt und einem 2:2 gegen Ajax Amsterdam, verlor der deutsche Rekordmeister am vergangenen Mittwoch mit 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Auch gegen den SSC Neapel am Samstag setzte es eine 0:3-Niederlage. Die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal musste aufgrund positiver Corona-Fälle beim Bremer SV abgesagt werden. Nun steht für den FC Bayern am Freitag, 13. August, in Gladbach das erste Pflichtspiel an. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern live im Free-TV in Sat.1 Das Spiel der Bayern gegen Bremen ist im Free-TV zu sehen – der Privatsender Sat.1 hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Das Spiel ist auch auf ran.de im kostenlosen Livestream zu sehen. Bundesliga live: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern auf DAZN Auch DAZN überträgt das Bayern-Spiel gegen Gladbach live, der kostenpflichtige Streamingdienst hat sich die Rechte für den Bundesliga-Auftakt ebenfalls gesichert. Dafür ist jedoch ein Abo nötig. Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.