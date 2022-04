Bundesliga live: Arminia Bielefeld gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga am Sonntag auf Arminia Bielefeld. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel live sehen.

14. April 2022 - 09:55 Uhr | AZ

Das Spiel zwischen Bayern und Bielefeld wird live auf DAZN gezeigt. (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

München - Erlebt der FC Bayern am Ostersonntag die nächste Überraschung? Nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Villarreal wartet auf den Rekordmeister wieder der Bundesliga-Alltag. Am Sonntag ist der Tabellenführer aus München zu Gast bei Arminia Bielefeld, die aktuell Relegationsplatz 16 belegen. Arminia Bielefeld gegen FC Bayern: Anpfiff in der SchücoArena ist am 17. April um 15.30 Uhr. Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen FC Bayern live auf DAZN Die Partie wird nicht live im Free-TV übertragen. DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Sonntagsspiele gesichert. Die Vorberichte beginnen um 14.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter, Michael Born kommentiert das Duell. Jonas Hummels ist als Experte im Einsatz. Arminia Bielefeld gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.