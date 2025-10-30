AZ-Plus

Bundesliga jetzt live: FC Bayern München gegen Leverkusen im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 1. November auf Bayer Leverkusen. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Partie der Bayern gegen Leverkusen wird live bei Sky übertragen.
Die Partie der Bayern gegen Leverkusen wird live bei Sky übertragen. © dpa

Der 9. Spieltag in der Bundesliga steht an! Der FC Bayern trifft auf Bayer 04 Leverkusen.

Anpfiff ist am Samstag, 1. November, um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

Keine Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern München gegen Leverkusen wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Live-Übertragung auf Sky

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel am Samstagabend. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.