Bericht: Kingsley Coman verletzt sich bei der Nationalmannschaft am Knöchel

Kingsley Coman soll sich einem Medienbericht zufolge am Knöchel verletzt haben und für das Länderspiel der französischen Nationalmannschaft ausfallen.

München - Die nächste verletzungsbedingte Zwangspause für Kingsley Coman? Einem Bericht von " " zufolge soll sich der Flügelstürmer des FC Bayern im Training der französischen Nationalmannschaft eine Knöchelverletzung zugezogen haben.

Demnach verpasse der 24-Jährige das Freundschaftsspiel der Équipe Tricolore gegen Finnland am Mittwochabend. Coman wäre wohl in der Startelf der Franzosen gestanden, nun soll er durch Moussa Sissoko ersetzt werden.

Kingsley Coman von Verletzungen geplagt

Wie schlimm die Verletzung von Bayerns Champions-League-Finalheld ist, ist noch nicht bekannt. Es wäre allerdings nicht die erste schlimme Verletzung des französischen Nationalspielers.

Im Jahr 2018 zog er sich in kürzester Zeit zwei Mal einen Syndesmosebandriss zu und verpasste die WM 2018 in Russland. In der Saison 2019/20 fiel Coman mit einem Kaspelverletzung rund drei Monate aus.