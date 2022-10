Bericht: Bayern-Legende Franck Ribéry beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere

Franck Ribéry beendet offenbar mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Die Legende des FC Bayern hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten mit seinem Klub US Salernitana auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

München/Salerno - Franck Ribéry hängt die Fußballschuhe offenbar endgültig an den Nagel. Wie "Sky Italia", "Il Mattino" und die "L'Equipe" berichten, hat sich der mittlerweile 39-Jährige mit seinem Klub US Salernitana auf eine sofortige Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrags geeinigt. Eine offizielle Mitteilung steht noch aus, sie soll in Kürze erfolgen.

Franck Ribéry stand diese Saison nur 36 Minuten auf dem Platz

Der Franzose hatte in den vergangenen Monaten mit massiven Verletzungsproblemen zu kämpfen und stand in der laufenden Saison lediglich beim Heimspiel am ersten Spieltag gegen die AS Rom für 36 Minuten auf dem Platz. Sechs Wochen ist das mittlerweile her, es dürfte der letzte Einsatz seiner langen Laufbahn gewesen sein.

Schluss bei Salerno soll für Ribéry aber nicht sein. Den Berichten zufolge könnte der Angreifer eine Botschafterrolle im Verein erhalten. In der abgelaufenen Saison rettete er sich mit der Salernitana wenige Spieltage vor Saisonende auf den 17. Tabellenplatz in der Serie A und vermied damit den Abstieg in die Serie B. Zuvor rangierte Salerno über Monate hinweg in der Abstiegszone und drohte wegen einer zunächst erfolglos verlaufenen Suche nach einem neuen Klubbesitzer sogar zwangsabzusteigen.

Franck Ribéry spielte zwölf Jahre für den FC Bayern

Seine erfolgreichste Zeit hatte der 39-Jährige im Trikot des FC Bayern. 2007 wechselte Ribéry für 25 Millionen Euro von Olympique Marseille nach München und etablierte sich sofort als Publikumsliebling. Mit den Bayern gewann er insgesamt neun Mal die deutsche Meisterschaft und sechs Mal den DFB-Pokal. Seinen größten Erfolg feierte er 2013, als er im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund die Vorlage für das entscheidende 2:1 durch Arjen Robben gab.

2019 verließ er den Rekordmeister nach zwölf Jahren, in denen er 425 Mal zum Einsatz kam und dabei 124 Treffer erzielte sowie 182 weitere vorbereitete. Bis heute ist der Vize-Weltmeister von 2006 nach David Alaba der ausländische Spieler mit den meisten Einsätzen in der Bayern-Historie.