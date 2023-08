Benjamin Pavards Abschied mit Beigeschmack: Wer ihn beim FC Bayern jetzt ersetzen könnte

Der französische Verteidiger Benjamin Pavard wechselt vom FC Bayern zu Inter Mailand. Der deutsche Rekordmeister sucht noch immer nach Ersatz.

München - Benjamin Pavard (27) wollte keine Zeit verlieren. Noch am Dienstagabend packte der Franzose seine Sachen und flog vom Münchner Flughafen aus nach Mailand. Mit dem FC Bayern hatte der Franzose da längst abgeschlossen.

Noch aus dem Flieger postete Pavard ein Video kurz vor der Landung – garniert mit italienischen Klängen ("Gigi L'Amoroso" von Dalida) und den Farben blau und schwarz, den Inter-Farben. Der Verteidiger hatte seit Tagen darauf gewartet, endlich in seine neue sportliche Heimat aufbrechen zu dürfen.

Benjamin Pavards gute Jahre beim FC Bayern sind vorbei

"Heute steht der Medizincheck an. Wenn er den besteht, werden wir Benjamin an Inter abgeben", bestätigte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) am Mittwochvormittag: "Er hat vier gute Jahre hier gehabt." Mit dem Triple 2020 als Krönung. Im Finale der Klub-WM Anfang 2021 erzielte Pavard dann sogar das entscheidende Tor und machte Bayerns historisches Sextuple perfekt.

Nur positiv wird Pavards Zeit in München aber nicht in Erinnerung bleiben. Immer wieder beklagte sich der Franzose öffentlich über seine Rolle im Team und sorgte damit für Unruhe. Pavard wollte Innenverteidiger spielen, dabei war er 2018 als Rechtsverteidiger Weltmeister geworden. Zuletzt trat er lustlos auf und provozierte damit seinen Abschied. Es ist einer mit Beigeschmack.

Die Zeit ist knapp: Wer wird der Nachfolger von Benjamin Pavard beim FC Bayern?

Bei Bayern stellt sich nun die Frage, wer Pavard ersetzen soll. Noussair Mazraoui (25) ist derzeit die beste Option im Kader für Trainer Thomas Tuchel (50), zudem könnte ein weiterer Rechtsverteidiger kommen. Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah (24) steht dabei im Fokus, bislang sind sich Bayern und die Blues aber nicht näher gekommen. Auch Konrad Laimer (26) und Joshua Kimmich (28) können rechts hinten spielen.

Am Freitag um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Übrigens: Neben Pavard zieht es wohl auch Offensivtalent Arijon Ibrahimovic (17) nach Italien. Bayerns Offensivtalent soll für eine Saison an Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio verliehen werden.