Bei aufwendigem Dreh für Kane: FC Bayern kassierte Abfuhr von Kult-Kino in München

Für den Wechsel von Harry Kane hat sich der FC Bayern etwas ganz Besonderes überlegt: Mit einem Dreh im Kino sollte der neue Superstar der Münchner präsentiert werden. Doch der lief nicht ganz nach Plan, wie der Betreiber in der AZ verrät.

München - "Großer Star, großes Kino!", hat sich der FC Bayern gedacht und hatte vor einigen Wochen beim Filmtheater Sendlinger Tor angefragt, ob man nicht dort das Präsentationsvideo für Harry Kane abdrehen könnte?

FC Bayern wollte eine Option für den ganzen Tag und hat mit Geld gewunken

"Dass wir rote Sitze haben, hat dann natürlich auch noch gepasst", erzählt Christoph Preßmar, der mit seinem Vater Fritz das Traditionshaus betreibt: "Eigentlich hätte es am Freitag so ablaufen sollen: Ankunft des Stars, Gesundheitscheck bei den Barmherzigen Brüdern, Unterschrift in der Säbener Straße. Und dann gleich die Filmaufnahmen für die Präsentation bei uns. Im Kino war schon ein Double im Smoking, um die richtige Ausleuchtung ausprobieren zu können. Mit ihm wurden nachmittags bereits die Probeaufnahmen gemacht: Kartenkauf, Ausleuchtung des Sitzes Nummer 9, Platz nehmen... Film ab!"

Doch die Ankunft Kanes verzögerte sich immer mehr. Der Wechsel des Stürmer-Stars zum FC Bayern war ein langes hin und her: Schon am Donnerstagmittag vergangener Woche gab es die ersten Medienberichte, dass sich der deutsche Rekordmeister und Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur geeinigt hätten. Doch dann hieß es, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zögere noch mit einer Entscheidung.

Die Kinobetreiber Fritz und Sohn Christoph Preßmar im prächtigen Kinosaal aus den 50er Jahren, der unter Denkmalschutz steht. (Archivbild) © Sigi Müller

Am Freitagmorgen dann die News, der Transfer sei fix und Kane lande vormittags in München. Die Spurs sollen dem 30-jährigen jedoch die Erlaubnis entzogen haben, nach München zu fliegen. Der Flug wurde verschoben, Kane wartete in London auf das Go seines Noch-Vereins.

"Der FC Bayern wollte dann eine Option für den ganzen Tag und hat auch mit Geld gewunken. Aber zugesagt war nur, dass die erste Vorstellung vom 'Eberhofer' ("Rehragout-Rendezvous", d. Red.) ausfällt. Die Vorstellungen am Nachmittag und am Abend waren ja auch schon im Vorverkauf", erzählt Preßmar.

Im Filmtheater am Sendlinger Tor drehte der FC Bayern einen Clip zum Wechsel von Harry Kane. © rbr

Kinobetreiber wartete bis 2.15 Uhr auf Harry Kane

Dennoch blieb die gesamte Filmcrew immer auf Stand-by. "Ich hatte denen also gesagt, dass es immer ginge, nur nicht von 18 bis 22.30 Uhr, weil wir unseren treuen Zuschauern nicht zumuten wollten, nach Hause geschickt zu werden, falls Mr. Kane doch noch auftauchen würde."

Doch der Star kam immer noch nicht. "Ich habe dann nachts um Viertel nach zwei gesagt, dass ich jetzt doch nach Hause gehen würde", sagt Preßmar. Immerhin waren die Probeaufnahmen mit dem Double ja im Kasten. In die hat man Harry Kane nachträglich reinkopiert.

Ob in der Wahl eines Kinos für den Präsentations-Videoclip von Kane auch eine Anspielung auf "Citizen Kane" steckt, den seit Jahrzehnten zum "Besten Film aller Zeiten" gewählten Werk von Orson Welles? Dem FC Bayern – als bester Mannschaft aller Zeiten? – wäre es zuzutrauen.

Das Filmtheater am Sendlinger Tor selbst war in den vergangenen Tagen auch abseits vom Kane-Wechsel zum FC Bayern in den Schlagzeilen: Schon seit Jahren gibt es einen Rechtsstreit zwischen den Betreibern und dem Vermieter, weil die Pacht zu niedrig sei. Das Landgericht München I bestätigte schließlich die Räumungsklage. Das historische Kino steht vor dem Aus. Ob es noch gerettet werden kann? Unklar.