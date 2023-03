Bayerns Königsklassen-Jubiläum: Denkwürdige Spiele und Momente

Beim Spiel gegen Paris Saint-Germain feiert der FC Bayern ein Jubiläum in der Champions League: Ein Überblick der Abendzeitung über herausragende und mehr als denkwürdige Spiele und Momente.

München - Von Basel bis München. Von 1962 bis heute. Mit dem Heimspiel gegen Paris St.-Germain in der Allianz Arena bestreitet der FC Bayern München am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN und im AZ-Liveticker) sein 500. Europapokalspiel der Vereinsgeschichte.

Die spannendsten Fakten und Statistiken zu den bisherigen 499 Partien in der Champions League, dem Nachfolgewettbewerb des Europapokals der Landesmeister (bis Ende der Saison 1991/92), dem Europapokal der Pokalsieger (letzte Austragung 1998/99), dem Uefa-Pokal (heutiger Name: Europa League) und dem Messepokal. Nicht in der Liste: die zwei Teilnahmen der Münchner im Sommer 1962 und 1963 am International Football Cup (nicht vom europäischen Verband Uefa organisiert).

Dieter Brenninger ist der Pionier-Torschütze des FC Bayern

Die Premiere in Basel: Am 16. Oktober siegen die Bayern vor 5.500 Zuschauern in Basel mit 3:0. Dieter ("Mucki") Brenninger erzielt einen Doppelpack - und war damit Pionier-Torschütze. Jakob Drescher macht das 3:0. Das Rückspiel fällt wegen Nebels aus, die Schweizer verzichten und treten nicht mehr an. Das Spiel wird mit 3:0 für Bayern gewertet.

So steigt die Europapokal-Premiere auf Münchner Boden in der 2. Runde gegen einen irischen Verein namens Drumcondra Football Club aus einem Vorort Dublins, Bayern siegt im Grünwalder Stadion vor lediglich 2.500 Fans mit 6:0. Im Viertelfinale scheidet man gegen Dinamo Zagreb (1:4/0:0) aus.

Schuss ins Glück: Bayern-Star Franz "Bulle" Roth (2.v.l.) zieht im Finale des Europacups der Landesmeister an und überwindet Torwart Ivan Curkovic von St. Etienne - 1:0, der Sieg im Jahre 1976. © imago images/Sven Simon

Nur Real Madrid und Barcelona haben mehr Tore erzielt

Die Bilanz: In den bis dato 499 Partien gab es insgesamt 292 Siege, 105 Unentschieden und 102 Niederlagen. Nach Real Madrid (1209) und dem FC Barcelona (1148) kommt der FC Bayern mit 1044 auf die drittmeisten Treffer.

Die Titel: Mit einem 1:0 nach Verlängerung gegen die Glasgow Rangers holen die Münchner ausgerechnet im nahe gelegenen Nürnberg den Europapokal der Pokalsieger.

Der erste internationale Titel dank Franz "Bulle" Roth für die goldene Generation um Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller & Co., die von 1974 bis '76 drei Mal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewinnen. 1996 stemmen Oliver Kahn, Lothar Matthäus & Co. den Uefa-Pokal. 2001, 2013 und 2020 triumphiert Bayern in der Champions League.

Der (bisher) letzte Champions-League-Titel: Kingsley Coman (.) köpft die Bayern im Finale 2020 gegen Paris zum Titel. © picture alliance/dpa/AP

Bemerkenswert: In 28 von 54 Spielzeiten erreicht Bayern mindestens das Halbfinale. Final-Bilanz: 8:5.

FC Bayern in der Champions League: "Finale dahoam" ist ein schwarzer Fleck

Der höchste Sieg: Im Erstrunden-Rückspiel im Uefa-Cup 1983/84 wird Anorthosis Famagusta aus Zypern im Olympiastadion mit 10:0 abgefieselt.

Die bitterste Pleite: Sicherlich das verlorene Endspiel in der Königsklasse gegen den FC Chelsea 2012. Im Elfmeterschießen wird aus dem total überlegen geführten "Finale dahoam" ein "Drama dahoam", Bastian Schweinsteiger setzt Bayerns letzten Elfer an den Pfosten.

Die höchste Niederlage: Unter Trainer Sören Lerby verlieren die Bayern ausgerechnet in dessen Heimatland Dänemark bei B1903 Kopenhagen mit 2:6 (Pausenstand 1:1), scheiden nach dem lediglich kosmetischen 1:0 im Rückspiel in der zweiten Uefa-Cup-Runde 1991/92 aus. Insgesamt setzt es sieben Mal eine Pleite mit vier Toren Differenz.

FC Bayern: Gegen keinen Verein ging es häufiger als gegen Real Madrid

Die Fehljahre: Lediglich zwei Saisons lang (1978/79 und 1992/93) schauen die Bayern in Sachen internationales Geschäft nur zu. Auch deshalb kommen der FC Barcelona (580) und Real Madrid (566) auf mehr Partien in Europa.

Lediglich fünf Elfmeterschießen: Einzig gegen Chelsea ging's daneben. Gegen Atvidabergs IF aus Schweden übersteht man 1973/74 die erste Runde, gegen PAOK Saloniki (1983/84) trifft Torhüter Jean-Marie Pfaff. Das Endspiel 2001 gegen Valencia wird erst vom Punkt aus gewonnen. Gegen Real Madrid zieht Bayern ins Finale 2012 ein.

Der Unüberwindbare: Torhüter Oliver Kahn wird im Elferschießen des CL-Finale 2001 gegen den FC Valencia zum Matchwinner. © picture-alliance / dpa/dpaweb

Der häufigste Gegner: Natürlich Real, für das Bayern die "Bestia Negra" darstellt. Die Bilanz ist jedoch aus Münchner Sicht negativ. In 26 Duellen siegten die Bayern elf Mal, verloren jedoch zwölf Mal.

Die meisten Einsätze & Tore: Ur-Bayer und Rekordjäger Thomas Müller spielt 141 Mal, mehr Einsatzminuten hat jedoch Torhüter Oliver Kahn (11 702). Der Top-Goalgetter: Robert Lewandowski mit 69 Treffern, der Pole überholte sogar Gerd Müller (66).