Bayern-Keeper Sommer zu klein: Hätte Neuer das 0:1 gegen Man City verhindert?

Wieviel Mitschuld trägt Torwart Yann Sommer an der 0:3-Niederlage des FC Bayern in Manchester? Ex-Nationalkeeper Roman Weidenfeller legt sich beim ersten Gegentreffer fest: "Manuel Neuer hätte den Schuss gehalten." Dietmar Hamann sieht grundsätzliche Mängel in Sommers Spiel.

12. April 2023 - 17:23 Uhr | AZ/dpa