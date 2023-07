Ausgefallenes Blumenmuster: Neues Ausweichtrikot vom FC Bayern geleakt

Das neue Ausweichtrikot vom FC Bayern für die Saison 23/24 ist aufgetaucht. Ein Hingucker sind die Alpenblumen. Wie geht der FC Bayern modisch in die neue Spielzeit?

Daheim laufen Joshua Kimmich (li.) und Co. in weiß-roten Leiberln auf, wie schaut das neue Ausweichtrikot des FC Bayern aus?

München – Bei den neuen Spielerverpflichtungen sickert im Moment wenig durch vom FC Bayern. Dafür tauchte jetzt schon das aktuelle Ausweichtrikot für die Saison 23/24 auf. Die für gewöhnlich ausgezeichnet informierte Plattform "footyheadlines.com" präsentiert den neuen Dress mit floralem Muster. Wie geht der FC Bayern modisch in die Saison 23/24?

Das FC Bayern Heimtrikot 23/24 – zu Hause mal wieder in Weiß

Die Trikot-Designer, die beim Ausrüster Adidas für den FC Bayern zuständig sind, durften sich in diesem Jahr wirklich austoben. Schon beim Heimtrikot mussten die Fans zweimal hinschauen. Spielte der FC Bayern im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig mit einem weißen Trikot und roten Ärmeln in der heimischen Allianz Arena?



Während die Bayern in den vergangenen Jahren normalerweise auswärts das "weiße Ballett" darstellten, wird sich dies zur kommenden Saison ändern. Erstmals seit 56 Jahren wird der FC Bayern in Weiß als dominierende Farbe in der heimischen Allianz Arena auflaufen.

Den Trägern scheint es zu gefallen: "Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit unseren traditionellen Farben für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München", sagte Thomas Müller.

Das FC Bayern Auswärtstrikot 23/24 – einmal um die ganze Welt?

Für den FC Bayern steht die erste große Auswärtsfahrt zur neuen Saison in Asien an. Es geht für das Team von Thomas Tuchel ab dem 24. Juli auf "Audi Summer Tour" in Richtung Tokio auf. Ist dort schon das neue Auswärtstrikot 23/24 im Gepäck? Laut "footyheadlines.com" wird es ganz in Schwarz gehalten sein und eine Weltkugel darstellen, die mit grünen und lila Farbtupfern verziert ist.

Einen ersten Blick auf die coole Farbgebung konnten die Fans schon jetzt erhaschen. Die Frühstarter Manuel Neuer, Matthijs de Ligt und Co trugen schwarze Aufwärm-Shirts, die ebenfalls mit Grün und Lila verziert waren.

Matthijs de Ligt beim Trainingsauftakt – trägt er das neue Farbkonzept vom Auswärtstrikot? © IMAGO

FC Bayern Ausweichtrikot 23/24 – Shirt mit floralem Muster

Ganz neu bei den "Leaks" ist auch das dritte Shirt. Das sogenannte Ausweichtrikot. Es ist in Beige gehalten. Der Sponsor und alle Applikationen sind in einem dunklen Rot aufgebracht. Zudem gibt es ein besonderes Bayern-Logo, welches Anfang der 20er-Jahre zum Einsatz kam. Der echte Hingucker ist aber der Hintergrund. Eine Sammlung aus den schönsten Alpenblumen schmückt das Leiberl.

Ist das das neue Bayern-Ausweichtrikot 2023/24? Das Portal Footyheadlines berichtet von diesem "Leak". © Footyheadlines

Es erinnert stark an das Wiesn-Trikot 2023. Auch dieses hat die floralen Muster im Hintergrund. Das Trikot zum Oktoberfest ist allerdings in Grün gehalten und im Nacken leuchtet ein Edelweiß-Logo.

Noch wurde nur das Heim-Trikot offiziell von Vereinsseite präsentiert. Es bleibt also spannend, ob sich die Münchner in der kommenden Saison wirklich diese außergewöhnlichen Trikots überziehen werden. Vieles spricht aber dafür.