Asien-Reise des FC Bayern im Newsblog: Offizieller Kader bekannt, Bayern-Stürmer fehlt

Das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee ist vorbei. Schon am Montag geht es weiter auf die Asien-Tour – die AZ ist mit einem Reporter vor Ort. Der AZ-Newsblog.

München - Es geht Schlag auf Schlag! Vom 15. bis zum 20. Juli absolvierte das Team von Trainer Thomas Tuchel sein sechstägiges Sommer-Trainingslager in Rottach-Egern. Neben schweißtreibenden Einheiten fand auch das erste Testspiel der Vorbereitung am Tegernsee statt. Der deutsche Meister feierte am vergangenen Dienstag gegen Rottach-Egern einen 27:0-Kantersieg. .

Bereits am Montag geht es für den FC Bayern weiter auf Asien-Tour, . Der AZ-Newsblog mit allen Informationen und aktuellen Entwicklungen zur Asien-Tour:

FC Bayern auf Asien-Tour: News vom 24. Juli

+++ Offizieller Kader für die Asien-Tour bekannt, Bayern-Stürmer fehlt +++

Kurz vor dem Abflug nach Japan hat der FC Bayern den offiziellen Kader für die Asien-Tour bekannt gegeben. Auch Eric Maxim Choupo-Moting fehlt aufgrund von Kniegelenkbeschwerden. Johannes Schenk ist in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und fliegt, wie Marcel Sabitzer und Alexander Nübel, ebenfalls nicht mit nach Asien.

Die Amateur-Spieler Ritzy Hülsmann, Frans Krätzig, Aleksandar Pavlović und Antonio Tikvić komplettieren das Aufgebot. Die Vorstände Andreas Jung und Michael Diederich sowie Präsident Herbert Hainer sind bereits am Flughafen, auch die Legenden Claudio Pizarro und Giovane Elber sind bei der Asien-Reise dabei. Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verzichtet auf den Start der Reise. Er ist dem Vernehmen nach wegen anderer Aufgaben in München gebunden.

Claudio Pizarro und Giovane Elber begleiten den FC Bayerna auf Asien-Tour. © ps

+++ Auch Talent Tillman nicht dabei, Mané reist mit +++

Neben Nübel und Sabitzer fehlt am Montag auch Talent Malik Tillman im Bayern-Flieger nach Tokio. Er wird wohl diese Woche noch verkauft oder verliehen. Die anderen Talente (alle Kandidaten für eine Leihe) Paul Wanner, Gabriel Vidovic und Arijon Ibrahimovic sollen dabei sein. Auch Sadio Mané, mit dem Trainer Thomas Tuchel nicht mehr plant, wird nach aktuellem Stand mit nach Asien reisen.

+++ FC Bayern reist ohne Nübel nach Asien +++

Für den FC Bayern geht es am Montag auf Asien-Tour. Allerdings ohne Torhüter Alexander Nübel, dies wurde der AZ bestätigt. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart steht kurz bevor. Auch Marcel Sabitzer wird nicht im Flieger nach Japan sitzen. Er ist am Montagmorgen bereits nach Dortmund gereist, wie Sky berichtet.

+++ Nächster Rückschlag: Auch Guerreiro verpasst Asien-Tour +++

Beim 27:0-Sieg über den FC Rottach-Egern erzielte Raphaël Guerreiro seinen ersten Treffer für den FC Bayern. Das zweite Trainingslager wird der Neuzugang von Borussia Dortmund jedoch verpassen.

Wie der Verein bestätigte, zog sich Guerreiro beim Training am Samstagvormittag einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zu und wird "in nächster Zeit" ausfallen. Neben dem Portugiesen werden auch Kapitän Manuel Neuer sowie Thomas Müller die Asienreise verletzt verpassen.

FC Bayern auf Asien-Tour: News vom 21. Juli

+++ Müller verzichtet auf Asien-Reise +++

Die Rückkehr von Thomas Müller ins Mannschaftstraining des FC Bayern verzögert sich. Der 33 Jahre alte Vizekapitän wird auf die Asienreise des deutschen Rekordmeisters verzichten. Grund dafür sind muskuläre Beschwerden am linken Hüftbeuger. Nach Absprache mit dem Trainer- und Ärzteteam wird Müller in München bleiben und dort die Trainings- und Behandlungsmöglichkeiten an der Säbener Straße nutzen

Dies bestätigte Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, am Freitag auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Vorstellung von Neuzugang Kim Min-jae. "Aufgrund seiner Position und seines Standings auch in Asien hätte er uns gut getan aus kommerzieller Sicht", so Dreesen, aber: "Wir wollen einen gesunden Thomas, der Sport steht im Vordergrund."

Kapitän Manuel Neuer wird ebenfalls nicht nach Asien reisen, um sich voll auf die Arbeit an seinem Comeback konzentrieren zu können.

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 20. Juli

+++ Bayern-Stars reisen aus Rottach-Egern ab +++

Das Trainingslager ist beendet. Die Mannschaft des FC Bayern reiste nach der Trainingseinheit am Vormittag aus Rottach-Egern ab. Am Nachmittag sowie am Freitag hat das Team von Thomas Tuchel frei.

Am Sonntag findet die Teampräsentation in der Allianz Arena statt, ehe es am Montag hier mit der Berichterstattung über die Asienreise weiter geht.

+++ Abschluss-Grüße vom Tegernsee +++

Der Tegernsee – na klar – wollte sich zum Abschluss von seiner besten Seite zeigen und verabschieden. Genauso wie die Gastgeber vom FC Rottach-Egern, die den Medienvertretern im Pressezelt am Trainingsplatz ein erstklassiges Frühstück servierten: Weißwürste, Brezn, belegte Semmeln, Croissants, Kaffee – da blieben keine Wünsche offen.

Das galt ganz generell für die Woche am Tegernsee. Der Rasenplatz war an jedem Tag in hervorragendem Zustand, das Engagement im Training gut, das Ambiente in der Region sowieso. Und wie beendet man so ein Trainingslager passend? Richtig, mit einem Sprung in den kühlen, erfrischenden See.

Servus, Tegernsee! Und bis zum nächsten Mal.

+++ Reist Bayern-Star Müller mit nach Asien? Tuchel gibt Prognose ab +++

Die Rückkehr von Thomas Müller ins Mannschaftstraining des FC Bayern verzögert sich. Der 33 Jahre alte Vizekapitän wird möglicherweise zugunsten von Aufbautraining in der Heimat auf die Asienreise des deutschen Rekordmeisters verzichten.

"Das wird eng. Wir überlegen gerade, ob es Sinn macht, ihn dort aufzubauen oder ob wir mehr Ressourcen und Möglichkeiten haben, ihn in München wieder aufzubauen, damit er nach Asien komplett ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte Trainer Thomas Tuchel. Müller hatte das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee vorzeitig beendet. Der Offensivspieler absolvierte wegen muskulärer Probleme an der linken Hüfte individuelle Einheiten in München.

Der deutsche Rekordmeister ist vom Montag bis zum 3. August in Tokio und Singapur unterwegs. Ob der ebenfalls angeschlagene Eric Maxim Choupo-Moting, der laut Tuchel Schmerzen im Kniegelenk hat, mit nach Asien reist, ist offen. "Es wird sich auch die nächsten Tage wie bei Thomas zeigen, ob das Sinn macht", sagte Tuchel.

+++ Tuchels Appell an Sané +++

Thomas Tuchel erwartet beim FC Bayern in der neuen Saison eine klare Leistungssteigerung von Nationalspieler Leroy Sané. "Da gibt es auf jeden Fall was draufzulegen", sagte der Münchner Trainer am Donnerstag in Rottach-Egern. "Leroy hat alle Möglichkeiten, vor allem auch körperlich, die Liga und Gegner zu dominieren. Letztendlich liegt es an ihm."

Die Münchner wünschen sich vom im Sommer 2020 verpflichteten Sané konstante Auftritte auf höchstem Niveau. Beim 27-Jährigen wechseln sich zu oft Top-Leistungen und enttäuschende Spiele ab. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2025. Beim Training am Tegernsee hinterließ Sané einen blendenden Eindruck. Bei der Einheit am Donnerstag lief der Offensivspieler immer wieder vorne weg.

+++ Neuer trainiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Kim erstmals im Teamtraining +++

Bereits vor dem Trainingslager machte Manuel Neuer an der Säbener Straße erste torwartspezifische Übungen und stieß in Rottach-Egern zum Team. Am Donnerstagmorgen setzte der Kapitän sein Training fort – mit einem eher ungewöhnlichen Wunsch: Neuer bat darum, während der Einheit keine Fotos oder Videos von ihm zu machen.

Am Donnerstagmorgen trainierte Neuzugang Kim Min-jae (4.v.r.) erstmals mit dem Team. © Maximilian Koch/AZ

Etwas anders sah es bei der Mannschaft auf dem großen Sportplatz aus. Unter den Augen von Uli Hoeneß trainierte auch Neuzugang Kim Min-jae beim letzten öffentlichen Training des Trainingslagers erstmals mit dem Team. Eric Maxim Choupo-Moting, der beim 27:0-Testspielsieg gegen den FC Rottach-Egern nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Keeper aufgrund von Knieproblemen ausgewechselt werden musste, war zumindest bei der Mannschaft – genauso wie der wechselwillige Alexander Nübel.

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 19. Juli

+++ Tel trainiert wieder, Choupo-Moting pausiert +++

Eine gute und eine weniger gute Nachricht! Mathys Tel konnte nach Schulterproblemen am Mittwochvormittag wieder trainieren. Choupo-Moting, der nach nur zehn Minuten gegen Rottach-Egern angeschlagen ausgewechselt werden musste, pausierte. Der Stürmer des FC Bayern klagte über Schmerzen am Knie.

+++ Buchmann abgereist, Diagnose bei Tel und Choupo-Moting am Mittwoch +++

Tarek Buchmann, der auch beim Testspiel gegen Rottach-Egern (27:0) nicht zum Einsatz kam, ist aus dem Trainingslager abgereist. Den Bayern-Youngster plagen muskuläre Probleme. Die Diagnose bei Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel werden am Mittwoch erwartet. Choupo-Moting musste nach nur wenigen Minuten Einsatzzeit zu Beginn der zweiten Hälfte angeschlagen wieder raus. Er hat Probleme am Knie, Tel an der Schulter. Beide müssten untersucht werden, sagte Trainer Thomas Tuchel angesichts der "Wermutstropfen".

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 18. Juli

+++ Neuzugang Kim radelt während Schützenfest gegen Rottach-Egern +++

Endlich ist es offiziell, endlich ist er da. Neuzugang Kim Min-jae ist ins Trainingslager des FC Bayern an den Tegernsee nachgereist. Die südkoreanische Abwehrkante stieß am Dienstagabend zum Bayern-Tross hinzu und wurde von seinen neuen Kollegen herzlich begrüßt.

Für einen Einsatz im ersten Testspiel gegen den FC Rottach-Egern war es aber noch zu früh. Stattdessen ging es für Kim direkt ins Fitnesszelt. Auf dem Fahrrad-Ergometer absolvierte der Defensivmann unter Aufsicht der Bayern-Physios eine erste Einheit.

Zu seiner ersten Trainingseinheit ging es für Neuzugang Kim Min-jae aufs Fahrrad-Ergometer. © IMAGO / MIS

Von dort aus sah der 26-Jährige, wie seine Mitspieler in spe dem Gegner aus der Kreisklasse keine Chance ließen. Mit 27:0 gewannen die Kicker des Rekordmeisters. Vor allem Jamal Musiala, Mathys Tel und Abgangs-Kandidat Marcel Sabitzer konnten sich mit jeweils fünf Treffern auszeichnen.

Jedoch herrschte nach dem Spiel nicht nur eitel Sonnenschein: Eric Maxim Choupo-Moting musste nach nur wenigen Minuten Einsatzzeit zu Beginn der zweiten Hälfte offenbar angeschlagen wieder raus. Er hat Probleme am Knie, Tel an der Schulter. Beide müssten untersucht werden, sagte Trainer Thomas Tuchel angesichts der "Wermutstropfen".

+++ Müller und Co. haben Spaß beim Teamevent +++

In wenigen Stunden steht das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung statt. Um 18.30 Uhr (hier geht es zum AZ-Liveticker) treffen die Bayern auf Rottach-Egern. Eingestimmt haben sich die Stars des deutschen Rekordmeisters am Montagabend bei einem Teamevent.

Thomas Müller, Joshua Kimmich und Co. duellierten sich in verschiedenen Challenges. In insgesamt sechs Disziplinen wurde die Geschicklichkeit der Spieler gefordert. "Es war sehr cool, wir haben tolle Stationen durchlaufen. Wir hatten als Gruppe richtig Spaß und haben super zusammengearbeitet", sagte Müller, der aktuell in München individuell trainiert, aber dennoch am Teamabend teilnahm. "Es war ein wirklich gelungener Abend."

+++ AZ-Infos: Abwehr-Star Kim Min-jae soll noch am Tegernsee zur Mannschaft stoßen +++

Der Transfer von Abwehrspieler Kim Min-jae zum FC Bayern ist bereits abgemachte Sache, der Südkoreaner absolvierte bereits den Medizintest, die Münchner zogen die Ausstiegsklausel von kolportierten 50 Millionen Euro.

Offiziell verkündet wurde der Wechsel zwar noch nicht, nach AZ-Informationen soll der 26-Jährige aber noch während des Trainingslagers am Tegernsee zur Mannschaft stoßen. Laut Sky könnte es sogar schon heute Abend soweit sein, demnach soll Kim bereits in München angekommen sein.

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 17. Juli

+++ Bayern-Kapitän beim Team: Hüttenabend mit Neuer, Müller, de Ligt +++

Der Montag im Bayern-Trainingslager am Tegernsee begann mit keiner allzu positiven Nachricht: Thomas Müller (33) reiste zunächst aus Rottach-Egern ab, der Offensiv-Star laboriert an muskulären Problemen an der linken Hüfte. Laut Klubangaben soll Vize-Kapitän Müller nun in den kommenden Tagen individuell in München an der Säbener Straße trainieren. Youngster Arijon Ibrahimovic (17), der wie Gabriel Vidovic (19) nicht von Coach Thomas Tuchel (49) für das Trainingslager nominiert worden war, könnte für Müller nachrücken.

Doch es gab auch einen Lichtblick in Rottach-Egern: Kapitän Manuel Neuer (37) stieß erstmals in diesem Trainingslager zu seinen Teamkollegen, der Torhüter absolvierte eine individuelle Einheit. In den vergangenen Tagen hatte Neuer an der Säbener Straße trainiert, Tuchel kündigte an, dass der Keeper zwischen dem Tegernsee und München pendeln werde.

Auf die Asien-Tour (24. Juli bis 3. August) verzichtet Neuer. "Der Plan ist, dass er nach der Tour teil-integriert wird ins Mannschaftstraining", sagte Tuchel. Am Nachmittag gab der Coach seinen Stars frei, ehe die Mannschaft zu einem Hüttenabend aufbrach. Teambuilding stand auf dem Programm. Mit dabei: Neuer sowie Müller und der angeschlagene Matthijs de Ligt (23), die extra aus München anreisten.

+++ Tuchel geht mit seinen Bayern-Stars baden +++

Am Dienstag im Trainingslager in Rottach-Egern sprang Tuchel nach dem Vormittagstraining wie einige seiner Stars (Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Yann Sommer) in den kühlen Tegernsee.

Eine willkommene Erfrischung bei schwülwarmem Wetter. Planschen mit Tuchel – kaum ein Gramm Fett hat der Coach am Körper. Dafür tut er auch einiges. Schwimmen zählt genauso zu Tuchels Hobbys wie Radfahren. Jeden Morgen strampelt er mit seinem Trainerteam die gut drei Kilometer vom Teamhotel "Überfahrt" zum Sportplatz in der Birkenmoosstraße und wieder zurück.

+++ AZ-Info: Neuer wird am Montag erstmals zum Team stoßen +++

Abgesehen von Thomas Müller sind allerdings alle Spieler fit und beim Training am Montag dabei. Auch Manuel Neuer wird nach AZ-Informationen erstmals zum Team stoßen. Den Nachmittag haben die Spieler dann frei.



+++ Muskuläre Probleme: Thomas Müller ist vorzeitig abgereist +++

Das war ein kurzer Ausflug an den Tegernsee: Für Thomas Müller ist das Trainingslager in Rottach-Egern bereits beendet. Wie der FC Bayern mitteilt, reiste der 33-Jährige wegen muskulärer Probleme an der linken Hüfte vorzeitig ab und wird in den kommenden Tagen individuell an der Säbener Straße trainieren.

Der angeschlagene Thomas Müller wird nicht mit dem FC Bayern nach Asien reisen. © imago/Sven Simon

Müller war bereits in der Vorsaison vor der Weltmeisterschaft von Hüftproblemen gebremst worden. Für seine Verhältnisse ungewöhnlich oft musste der nicht sehr verletzungsanfällige Weltmeister von 2014 in der vergangenen Saison pausieren.

In der Einstimmung auf den Trainingsstart hatte sich Müller unter anderem mit Lauftraining fit gehalten. Müller: "So ganz habe ich das Lauftraining noch nie geliebt, aber es gehört einfach zum Job. Und meine gute Fitness hat mir meine ganze Karriere über sehr geholfen."

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 16. Juli

+++ Fitness-Experte Mayer verstärkt Trainer-Team von Tuchel +++

Neben Arno Michels, Zsolt Löw und Anthony Berry hat Bayern-Coach Thomas Tuchel laut " " einen weiteren Vertrauten zum deutschen Rekordmeister gelotst. Die Rede ist von Nicolas Mayer. Der Fitness-Experte radelte bereits am Sonntagmorgen mit Tuchel und Co. zum Geheimtraining.

Mayer stand zuletzt bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Doch nach dem Amtsantritt von Luis Enrique war für den 41-Jährigen, der bei den Franzosen als Performance Manager arbeitete, kein Platz mehr. Beim FC Bayern soll er nun Fitness-Papst Holger Broich unterstützen.

+++ Tillman nicht im Trainingslager +++

Malik Tillman ist nicht am Tegernsee dabei. Der 21-jährige Angreifer, zuletzt an die Glasgow Rangers verliehen, trainiert nach seiner Oberschenkelverletzung individuell in München. Tillman ist ein Wechselkandidat, Bayern würde ihn verkaufen.

+++ Thomas Tuchel lässt Spieler am Sonntag gleich zwei Mal trainieren +++

Am Sonntag trainieren die Bayern zwei Mal – allerdings nicht öffentlich. Coach Thomas Tuchel bittet um 10 Uhr und um 17.30 Uhr auf den Platz.

Die Bayern-Stars um Leroy Sané (M.) im ersten Training am Tegernsee. © imago/Sven Simon

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 15. Juli

+++ Ohne Neuer und de Ligt: Erste Trainingseinheit in Rottach-Egern läuft +++

Vor 2.100 Fans hat Thomas Tuchel am Samstag um 18 Uhr seine Spieler zur ersten Einheit in Rottach-Egern auf den Platz gebeten. Insgesamt ist es die zweite Einheit des Tages, die erste hatte am Vormittag noch an der Säbener Straße stattgefunden. Nicht mit dabei waren Manuel Neuer und Matthijs de Ligt.

Erste Trainingseinheit in Rottach-Egern

Während Neuer noch etwas Geduld braucht, sieht es bei de Ligt deutlich besser aus. Ein Einstieg des Niederländers, der im Juni bei der Nationalmannschaft eine Wadenverletzung erlitten hatte, ins Mannschaftstraining sei "eine Frage von Tagen", erklärte Tuchel.

+++ Torwart Manuel Neuer geht nicht mit auf Asien-Tour +++

Die Genesung von Keeper Manuel Neuer (37) bleibt ein heikles Thema beim FC Bayern. In jedem Fall wird die Angelegenheit zu einem Geduldsspiel. "Manuel Neuer bekommt weiterhin individuelles Training, er wird pendeln zwischen Athletiktraining und Torwarttraining. Wir werden schauen, ob er auch mal hierher kommt. Der Plan ist, dass Manuel nicht mit nach Asien kommt, sondern nach der Reise teilintegriert wird ins Mannschaftstraining", sagte Trainer Thomas Tuchel beim Pressetalk zum Start des Trainingslagers in Rottach-Egern.

Es brauche Zeit, und die bekomme Neuer auch. Tuchel: "Die Ungeduld bei ihm selbst ist am allergrößten. Tag für Tag und Woche für Woche wissen wir mehr. Der Punktspielauftakt und der Supercup sind wahrscheinlich ein zu ambitioniertes Ziel. Wir schauen und hoffen, dass er im August dann teilintegriert wird." Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) verzichtet nach Informationen der "Sportbild" auf die anstrengende Reise nach Japan und Singapur (24. Juli bis 3. August).

+++ Tuchel will sich nicht zu Kane-Wechsel äußern +++

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat das heißeste Thema des Bundesliga-Transfersommers unkommentiert gelassen. Auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung des englischen Superstars Harry Kane (Tottenham Hotspur) sagte Tuchel am Samstag, er gebe eine "ganz langweilige Antwort: Ich gebe keinen Kommentar ab zu Spielern, die nicht bei uns unter Vertrag sind. Das gilt auch für diesen Spieler."

Selbstverständlich, generell sei der Verein auf der Suche nach einer echten "Nummer neun", die sportlich und charakterlich perfekt ins Bayern-Profil passe. "Wir sind bereit, voll einzusteigen, wenn wir von einem Spieler sehr überzeugt sind", sagte Tuchel im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Ergebe sich nichts, "dann vertrauen wir den Spielern, die wir haben".

+++ Tross des FC Bayern in Rottach-Egern angekommen +++

Der Tross des FC Bayern reist nach sechs Tagen in Rottach-Egern vom Trainingslager ab. (Symbolbild) © imago/Fotostand

Nach rund 100 Minuten war die erste Teameinheit in der Vorbereitung auf die neue Saison Geschichte. Mit dem Bus ging es für den Tross des FC Bayern dann weiter zum Trainingslager am Tegernsee – eine Premiere für Trainer Thomas Tuchel.

Gegen 15 Uhr kamen die Bayern-Profis bei brütender Hitze, aber offensichtlich gut gelaunt in Rottach-Egern an. Bevor es ins Teamhotel ging – dort beziehen die Bayern für die nächsten sechs Tage Quartier –, erfüllten Thomas Müller und Co. noch zahlreiche Autogrammwünsche und standen ihren Anhängern für Selfies zur Verfügung. Um 18 Uhr geht es dann erneut auf den Trainingsplatz.

+++ Neuer fehlt beim Trainingsauftakt des FC Bayern +++

Ohne Manuel Neuer hat der FC Bayern das erste Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Saison absolviert. Dagegen konnte Trainer Thomas Tuchel am Samstag in München erstmals die ablösefreien Neuzugänge Raphael Guerreiro und Konrad Laimer im Rahmen einer Einheit mit dem Team auf dem Rasen begrüßen.

Dass die Rückkehr von Neuer nicht wie ursprünglich von ihm angestrebt zum Trainingsauftakt erfolgen würde, hatte sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat der Kapitän kein Spiel mehr für den FC Bayern absolviert. Der 37-Jährige trainierte vor der Abfahrt des Teams ins Trainingslager am Tegernsee ebenso individuell wie Matthijs de Ligt. Der Niederländer hatte im Juni bei der Nationalmannschaft eine Wadenverletzung erlitten.

+++ Musiala mit Spezial-Training vor Vorbereitungsstart +++

Bayern-Juwel Jamal Musiala ist vor dem ersten Training in der Vorbereitung an diesem Samstag besonders motiviert: Der Youngster hat sich bereits in seinem Urlaub in Form gebracht, er schuftete gemeinsam mit Kumpel Alphonso Davies (22) auf der griechischen Insel Mykonos im körperlichen Bereich, anschließend nahm er nach AZ-Informationen vier Tage lang die Hilfe eines Neuroathletik-Trainers in Anspruch, um mit gezielten Übungen Augen, Gehirn und Antizipation zu trainieren. Auch dem Torabschluss widmete sich Musiala intensiv. Seine Marke von 16 Treffern aus der vergangenen Saison will der Offensivstar übertreffen.

+++ Erster Tag am Tegernsee: Öffentliches Training und Tuchel-Pressekonferenz +++

Für den FC Bayern geht der Start in die neue Saison heute so richtig los – Abfahrt zum Tegernsee! In Rottach-Egern findet dann um 18 Uhr eine erste öffentliche Trainingseinheit statt.

Der Münchner Kader am Tegernsee wird noch nicht der finale für den nächsten Angriff auf weitere Titel sein. Der Wunschtransfer des englischen Topstürmers Harry Kane von Tottenham Hotspur konnte bislang nicht realisiert werden. Zuletzt gab es jedoch positive Signale von Tottenham. Außerdem wird noch mit Abgängen während der Sommer-Transferphase gerechnet. Zur Aufklärung bei einigen Personalthemen könnte Tuchel beitragen, der sich am Samstag (16 Uhr) zum Trainingslager-Auftakt bei einer Pressekonferenz äußern wird.

Dann wird auch Klarheit zum Fitnesszustand und dem weiteren Comeback-Plan von Nationaltorhüter Manuel Neuer erwartet. Der 37 Jahre alte Kapitän arbeitet sieben Monate nach einem Beinbruch an seiner Rückkehr ins Bayern-Tor.

FC Bayern im Trainingslager am Tegernsee: News vom 14. Juli

+++ Willkommen im Trainingslager-Newsblog +++

Nach individuellen Trainingseinheiten und den obligatorischen Leistungstests findet am Samstag das erste Teamtraining an der Säbener Straße statt. Anschließend reist die Mannschaft nach Rottach-Egern. Wie der FC Bayern am Freitag bekanntgab, testen die Münchner am 18. Juli gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.