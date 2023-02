FC Bayern: Tickets für das Spitzenspiel gegen Union Berlin zu gewinnen

Die AZ verlost 5 x 2 VIP-Tickets für das Heimspiel gegen Union Berlin.

21. Februar 2023 - 14:40 Uhr

Gipfeltreffen in der Allianz Arena: Punktgleich sind der FC Bayern und Überraschungsteam Union Berlin in der Bundesliga. Nach dem direkten Aufeinandertreffen am Sonntag, 26. Februar, um 17.30 Uhr, könnten die Underdogs aus der Hauptstadt also sogar am Rekordmeister vorbeiziehen und das Meisterrennen in der Bundesliga damit noch spannender machen.

Gewinnspiel: 5 x 2 Tickets für FC Bayern gegen Union Berlin

Und das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die Abendzeitung und Bayern-Sponsor Paulaner verlosen zusammen 5 x 2 VIP-Eintrittskarten für dieses spannende Aufeinandertreffen.

Hier mitmachen und Tickets für das FC Bayern Heimspiel gegen Union Berlin gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Die Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 24. Februar, um 13 Uhr, möglich.