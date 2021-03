EM-Aus für Stabhochspringer Blech

Stabhochsprung-Aufsteiger und Medaillenkandidat Torben Blech hat die Qualifikation bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Torun/Polen verpatzt.

Der 25-Jährige aus Leverkusen konnte 5,60 Meter überqueren und wurde nur Neunter. Dafür schafften sein Vereinskollege Bo Kanda Lita-Baehre ohne Fehlversuch über 5,60 Meter und Oleg Zernikel aus Landau mit 5,70 Metern den Sprung ins Finale am Sonntag.

Ex-Zehnkämpfer Blech hatte in dieser Saison seine Bestleistung auf 5,86 Meter gesteigert und war als Medaillenanwärter nach Polen gereist. Topfavorit auf den Titel ist Weltrekordler Armand Duplantis aus Schweden, dem ein Sprung über 5,60 Meter zum Einzug in den Endkampf reichte. Nicht am Start war der Ex-Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich).

