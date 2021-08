Eishockey-Profi Lipon spielt doch nicht für Straubing Tigers

Außenstürmer J.C. Lipon wird in der kommenden Saison doch nicht für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Der 28 Jahre alte Kanadier, der in der vergangenen Woche einen Kontrakt bei den Tigers unterschrieben hatte, habe kurzfristig vor der Abreise nach Europa ein lukratives Angebot aus der russischen Liga (KHL) erhalten, das er annehmen wolle.

23. August 2021 - 16:59 Uhr | dpa

Ein Puck liegt vor einem Eishockey-Schläger auf dem Eis. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Straubing Dem Wunsch des Spielers entsprachen die Straubinger nach einer Mitteilung vom Montag, nachdem eine entsprechende Einigung mit dem Spieler und dem namentlich nicht genannten KHL-Club erzielt werden konnte. Straubings Manager Jason Dunham sei unterdessen bereits auf der Suche nach einem Ersatz für Lipon, hieß es weiter. © dpa-infocom, dpa:210823-99-940345/2