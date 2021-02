Djokovic trifft auf Medwedew: Neunter Titel oder Premiere?

Vieles spricht für ein spannendes Herren-Finale bei den Australian Open der Tennisprofis. Dem Herausforderer Daniil Medwedew ist es durchaus zuzutrauen, gegen den Melbourne-Rekordchampion Novak Djokovic zu gewinnen.

Eine Frau geht an einem Wandbild von Novak Djokovic vorbei, das auf eine Wand im Melbourne Park gemalt wurde.

Melbourne

Novak Djokovic strebt im Endspiel der Australian Open seinen neunten Melbourne-Titel und insgesamt 18. Grand-Slam-Triumph an.

Im Finale am heutigen Sonntag (9.30 Uhr/Eurosport) trifft der serbische Weltranglisten-Erste auf den russischen Herausforderer Daniil Medwedew. Ein Blick auf das Tennis-Duell:

DIREKTER VERGLEICH: Sieben Mal haben die beiden bisher gegeneinander gespielt, Djokovic hat vier Mal und damit einmal öfter gewonnen. Das zuvor letzte Aufeinandertreffen bei den ATP Finals in London zum Abschluss der vergangenen Saison gewann der Russe in zwei Sätzen. Das bisher einzige Grand-Slam-Duell entschied Djokovic bei den Australian Open 2019 in vier Sätzen für sich.

TURNIERVERLAUF: Titelverteidiger Djokovic wirkte zwischenzeitlich nicht unantastbar und hatte mit einer Bauchmuskelverletzung zu kämpfen. Im Viertelfinale gegen den Hamburger Alexander Zverev spielte er in den entscheidenden Momenten aber stark und hatte im Halbfinale gegen den russischen Qualifikanten Aslan Karazew keine Probleme. Medwedew marschierte souverän durch das Turnier - außer in der dritten Runde gegen Filip Krajinovic gab er keinen Satz ab. Gegen Djokovic' Landsmann brauchte er überraschend fünf Sätze.

WELTRANGLISTE: Schon seit dem Viertelfinal-Aus des spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal ist klar, dass Djokovic über den 8. März hinaus die Nummer eins bleibt. Damit wird der 33-Jährige mit dann 311 Wochen an der Spitze den bisherigen Rekordhalter Roger Federer aus der Schweiz ablösen. Medwedew wird mindestens auf Platz drei vorrücken und kann mit einem Sieg sogar Zweiter werden.

REKORDE UND STATISTIKEN: Rekordchampion der Australian Open ist der achtfache Titelträger Djokovic ohnehin schon. Sein neuntes Finale in Melbourne soll mit dem neunten Titel enden. Der serbische Topstar (17 Grand-Slam-Titel) will näher an Federer und Nadal (je 20) heranrücken. Medwedew bestreitet sein zweites Grand-Slam-Finale, einen Titel dieser Kategorie hat er noch nicht geholt. Der 25-Jährige weist aber beeindruckende Serien vor: Er hat 20 Matches nacheinander und seine vergangenen 12 Partien gegen Top-Ten-Spieler gewonnen.

