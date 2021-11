Deutsches Doppel Boll/Franziska bei Tischtennis-WM raus

Timo Boll und Patrick Franziska bleiben im Doppel wieder ohne WM-Medaille. In Houston war ihr Pech, schon so früh auf zwei so starke Chinesen zu treffen.

25. November 2021 - 20:49 Uhr | dpa

Timo Boll (l) und Patrick Franziska sind bei der Tischtennis-WM im Doppel ausgeschieden. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Houston Das deutsche Weltklasse-Doppel Timo Boll und Patrick Franziska ist bei der Tischtennis-WM in Houston bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Bei ihrer 0:3-Niederlage gegen die Chinesen Fan Zhendong und Wang Chuqin waren die beiden chancenlos. Die Sätze endeten 6:11, 11:13 und 3:11. "Ich war heute gefühlt nicht so frisch, nachdem ich gestern so viele Körner gelassen habe", sagte Boll. "Gegen so ein Weltklasse-Doppel kann man sich sowas natürlich überhaupt nicht erlauben. Da muss man gut spielen - und das habe zumindest ich heute nicht geschafft." Der Einzel-Europameister Boll (Borussia Düsseldorf) und der Team-Europameister Franziska (1. FC Saarbrücken) waren bei dieser WM mangels gemeinsamer Einsätze während der Corona-Krise nicht gesetzt. Deshalb konnten sie bereits in der zweiten Runde auf das bestbesetzte Duo des Wettbewerbs treffen: Fan ist aktuell die Nummer eins der Weltrangliste, Wang amtierender Doppel-Weltmeister. Schon bei der WM 2019 hatten die beiden Deutschen Pech, als sie kurz vor dem Viertelfinale wegen einer Fiebererkrankung von Boll aufgeben mussten. Duda/Qiu und Frauen-Doppel erfolgreich Benedikt Duda und Dang Qiu zogen dagegen in die dritte Runde ein. Nicht einmal zwei Stunden nach Dangs Mixed-Ausscheiden zusammen mit Nina Mittelham besiegten die beiden die Italiener Mihai Bobocica und Niagol Stoyanov in 3:1 Sätzen. Bei den Frauen gewannen sogar beide deutschen Doppel ihre Spiele. Die Europameisterinnen Petrissa Solja und Shan Xiaona besiegten Giorgia Piccolin und Debora Vivarelli aus Italien mit 3:0. Nina Mittelham und Sabine Winter schlugen Goi Rui Xuan und Wong Xin Ru aus Singapur ebenso deutlich. Beide Doppel haben aber ein ähnliches Lospech wie Boll und Franziska: Mittelham/Winter bekommen es nun mit den starken Japanerinnen Mima Ito und Hina Hayata zu tun. Solja/Shan treffen auf Wang Manyu und Sun Yingsha aus China. "Wir versuchen es. Die freuen sich auch nicht, gleich gegen uns zu spielen", sagte Solja. © dpa-infocom, dpa:211125-99-144987/4