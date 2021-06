Deutsche Herren stark: Mit einem Quartett in Runde drei

Was für ein Tag für die deutschen Tennis-Herren in Paris. Routinier Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer schaffen bei den French Open den Sprung in Runde drei. Vor allem der Erfolg von Kohlschreiber kam überraschend.

03. Juni 2021 - 20:02 Uhr | Von Lars Reinefeld, dpa

Dominik Koepfer jubelt nach dem Sieg über Taylor Fritz aus den USA. © Frank Molter/dpa