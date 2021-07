19 neue Corona-Fälle bei Olympia

Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio haben die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle veröffentlicht. Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106.

23. Juli 2021 - 11:02 Uhr | dpa

Bei den Olympischen Spielen in Tokio gibt es weitere Corona-Fälle. © Michael Kappeler/dpa

Tokio Wie das Organisationskomitee in dem Tagesbericht bekanntgab, gehören zu den Betroffenen drei Athletinnen oder Athleten, die nicht aus Japan kommen. Namen oder Herkunftsländer werden vom Organisationskomitee nicht genannt. © dpa-infocom, dpa:210723-99-486684/2