Geschenktipp für Naturliebhaber: Gipfelquartett und Therme im Chiemsee-Alpenland

Falls Sie noch keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk haben, wie wäre es mit einem Kombiticket für vier Bergbahnen und einen erholsamen Thermenaufenthalt zu einem Supersparpreis?

07. Dezember 2020 - 06:45 Uhr

Mit dem Gipfel hoch4 plus Ticket sind die vier Aussichtsberge: Kampenwand, Wendelstein, Hochries und Hocheck im Chiemsee-Alpenland sowie ein vergünstigter Thermeneintritt in den Chiemgau Thermen Bad Endorf nach einem anstrengenden Wandertag dabei. Ein ideales Geschenk für Naturliebhaber, das schnell und unkompliziert zu kaufen ist.

Nach einem anstrengenden, ereignisreichen Tag an der frischen Luft voller körperlicher Betätigung laden die Chiemgau Thermen in Bad Endorf zum Entspannen und Erholen im wohltuenden Thermalwasser ein.

Vorbei an saftig blühenden Almwiesen, durch schattige Wälder und über schroffe Felsen hinauf zur Bergstation ist die Fahrt mit der ältesten Hochgebirgsbahn Deutschlands, der , ein besonderes Erlebnis. Ganz oben befindet sich auch die höchstgelegene Kirche Deutschlands, das Wendelsteinkirchlein, und trotzt Wind und Wetter. Auf dem Geologie Rundweg gibt es allerhand zu entdecken, sogar Muscheln aus vergangener Zeit. Eine Schauhöhle, um in das Innere des Berges zu gelangen, ist ein weiterer Höhepunkt. Die Fernsicht bei klarem Wetter lässt Gipfel wie den Großvenediger am Horizont erscheinen.

Auch von der Hochries erkennen Wanderer vom Gipfel aus zahlreiche Berge in weiter Ferne. Ebenso liegen Rosenheim, das Inntal und der Chiemsee zum Greifen nah. Die Talstation der liegt bereits auf 750m im Hochtal Samerberg. Der nostalgische Einsersessellift erleichtert den Aufstieg – noch höher und bis zum Gipfel hinauf geht es mit der Gondel. Gleich am Gipfel lockt die Hochrieshütte zur Einkehr sowie zahlreiche bewirtete Almen im Wandergebiet.

Ein echtes Highlight: Aufstieg Kampenwand und größtes Gipfelkreuz Bayerns

In Aschau i. Chiemgau bringen kleine bunte Gondeln der Ausflügler auf fast 1.500 Hm, denen der Chiemsee fast wortwörtlich zu Füßen liegt. Gemütliche Touren durch das Almgebiet sind ebenso möglich, wie der anspruchsvolle Aufstieg der Kampenwand und zum größten Gipfelkreuz Bayerns mit 12 m Höhe.

Das Hocheck heißt nicht umsonst : Insgesamt sechs Mal darf der Sessellift mit dem Gipfel hoch4 plus Ticket benutzt werden, um in luftige Höhen zu gelangen und danach sommers wie winters hinabzusausen. Die Winterrodelbahn gilt als Deutschlands sicherste Rodelbahn und ist TÜV-geprüft. Die Sommerrodelbahn ist ebenfalls eine Freude für jede Altersgruppe. Wer es gemütlicher mag, schwebt mit der Sesselbahn wieder hinunter. Am Erlebnis-Berg gibt es noch weitere Attraktionen wie einer Freefall-Rutsche, ein Kneippbecken, ein Flyingfox und einen ausgeschilderten Sagenweg.

Nach einem anstrengenden, ereignisreichen Tag an der frischen Luft voller körperlicher Betätigung laden die in Bad Endorf zum Entspannen und Erholen im wohltuenden Thermalwasser ein. In der Panorama Sauna schwitzt es sich mit Blick auf den ruhigen Simssee und in die bayerischen Voralpen mit dem ein oder anderen bereits bestiegen Gipfel.

Das Kräuterdampfbad und die "Totes-Meer-Salz-Grotte" ergänzen das umfangreiche Erholungsambiente. Mit dem Gipfel hoch4 plus Ticket wird ein einmaliger Rabatt von 25% auf die aktuellen Eintrittspreise der Chiemgau Thermen gewährt.

Das „Gipfel hoch4 plus Ticket“ im Wert von 75 Euro ist drei Jahre gültig und zudem übertragbar!

Mit diesem Kombiticket können Sie 4x Bergerlebnis sowie Thermenvergnügen bis zu 40% günstiger erleben. Online kann das Ticket direkt hier bestellt werden:

Weitere Informationen zu dem Kombiticket sind auf zu finden.

Das Chiemsee-Alpenland liegt südwestlich von München, eingebettet zwischen der lieblichen Voralpenlandschaft und den Gipfeln der Bayerischen Alpen. Intakte Natur, kleine und große Seen, kulinarische Schmankerl und viele Sportmöglichkeiten erfreuen Urlauber und Einheimische. Bekannt sind auch die beiden Innstädte Rosenheim und Wasserburg, die mit ihren bunten Häuserfassaden und Laubengängen den bekannten Inn-Salzach Stil wiederspiegeln. Die Altstadt von Wasserburg a. Inn ist zudem zu 7/8 vom Inn umflossen und schon alleine deshalb sehenswert.